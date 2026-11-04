Mariano Rajoy cuestionó los insultos de Milei a Pedro Sánchez: “Se puede ser más fino”

"Se puede ser más fino". Así contestó Rajoy cuando le preguntaron por Milei insultando a Pedro Sánchez.

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“Se puede ser más fino. La política exterior exige intentar llevarse bien con los demás, piensen como piensen. Es la única manera de manejarse por el mundo”. Con esa frase, el expresidente de España Mariano Rajoy cuestionó hoy los insultos que Javier Milei le profirió a Pedro Sánchez el mes pasado, cuando el mandatario argentino visitó Madrid para participar de una conferencia en el Fórum Europa, entre otras actividades.

Durante una entrevista concedida en Buenos Aires al periodista Eduardo Feinman en radio Mitre, en la antesala del 16° Foro ABECEB que se realizará este jueves, el exmandatario español defendió las medidas económicas que implementó el presidente argentino al inicio de su gestión, aunque alertó sobre la necesidad de reactivar el consumo y recomponer los salarios.

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En los últimos meses, y en diferentes ocasiones, Milei calificó a Sánchez de “zurdo de mierda”, “incompetente, mentiroso y cobarde” e incluso “dictador infame”. La más reciente fue durante su visita a la capital española en octubre, cuando en el foro Nueva Economía llamó al presidente europeo “dictador deshonroso” y convocó a los votantes a “echar a los socialistas” en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Consultado sobre estas frases, Rajoy sostuvo que la política exterior exige intentar llevarse bien con los demás, “piensen como piensen”, y que esa “es la única manera de manejarse por el mundo”, pero hizo un matiz sobre los cuestionamientos de Sánchez al gobierno libertario: “Es evidente que si te atacan tendrás que responder”.

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El presidente Javier Milei en España (REUTERS/Alejandro Martínez Vélez)

Sobre la gestión del presidente argentino, el ex líder del Partido Popular (PP) tendió puentes desde su propia experiencia. Recordó que al asumir en 2011 tuvo que recortar 10.000 millones de euros en los primeros ocho días, aumentar los ingresos en 8.000 millones y, contra toda previsión ideológica, nacionalizar parte del sistema bancario para evitar la quiebra del Estado español. “¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que un gobernante de derechas como yo iba a nacionalizar parte de la banca? Simplemente, no iba en mi programa”, recordó.

Con esa experiencia como marco, evaluó positivamente la orientación de Milei: “La política que se está haciendo es una política de medio y largo plazo”. Destacó la baja de la inflación y subrayó que el verdadero reto es conciliar el ajuste macroeconómico con la recuperación del crédito, el consumo y el salario. Su diagnóstico fue simple: “No gastes lo que no tenés. Y no debas mucho”.

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Rajoy, quien lideró España entre 2011 y 2018 Partido Popular (PP), se refirió también a la crisis institucional española y al rol de las democracias liberales frente al avance del populismo global. En este punto, criticó que Pedro Sánchez gobierna sin presupuesto desde 2022 y cuestionó la estrategia de alianzas del gobierno socialista con lo que llamó “lo mejor de cada casa”: la extrema izquierda, los partidos independentistas y los movimientos populistas. Esa coalición, sostuvo, convirtió a España en un país polarizado, y advirtió que el radicalismo “lleva irremediablemente a más radicalismo”.

Por otro lado, Rajoy aseguró que España atraviesa un “déficit de calidad democrática” y explicó que algunos gobernantes creen que la democracia consiste únicamente en ganar elecciones, cuando en realidad implica respetar el estado de derecho, los derechos individuales y la primacía de la ley. “Hay quien se cree que la democracia es: yo me presento, me eligen presidente y ahí se acabó. Y a partir de ahí hago lo que estimo oportuno y conveniente”, afirmó.

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Consultado sobre si España atraviesa una crisis de gobierno o una crisis institucional, optó por no elegir entre ambas categorías y puso el acento en las fortalezas estructurales del país: su pertenencia a la Unión Europea (UE), la solidez de su sociedad civil y la calidad de su tejido empresarial. Sin embargo, fue claro: “Ni respetan el estado de derecho ni cumplen la ley. La primacía de la ley es un principio básico de la democracia”.

PP y Vox, el único camino posible para el cambio

Ante la pregunta sobre si el PP y Vox podrían formar gobierno juntos, Rajoy fue directo: “Hoy la prioridad es que haya un cambio de gobierno en España”. Aclaró que lo afirmaba no como militante del PP, sino por convicción. “No lo digo porque sea militante del Partido Popular, lo digo porque lo creo, porque no podemos seguir así. Eso es evidente”, subrayó.

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Rajoy comparó la situación con el caso argentino: así como Milei y el expresidente Mauricio Macri necesitaron unirse para ganar, PP y Vox deberán hacer lo propio en España. Y relativizó las críticas que esa alianza genera desde la izquierda: “Algunos que están pactando con partidos de extrema izquierda, que quieren irse de España, que no quieren la Constitución, te dan lecciones porque llegás a un entendimiento con un partido que por lo menos respeta las reglas de juego y la Constitución. Bueno, eso es lo básico”, indicó.

Y agregó: “A mí me gustaría que el Partido Popular tuviera muchos más apoyos, porque creo que hay que apostar por la moderación, la sensatez y no por el enfrentamiento. Y algún punto de encuentro habremos de tener todos los españoles, cosa que no hay ahora. Pero en las autonomías ya hay varios gobiernos PP-VOX que no pasa absolutamente nada”.

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