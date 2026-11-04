Charles Leclerc abandonó Brasil y viajó a Mónaco para el nacimiento de su hija: quién manejará su Ferrari en Interlagos

Charles Leclerc y Alexandra se convirtieron en padres este martes 3 de noviembre

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Charles Leclerc viajó de Brasil a Mónaco a dos días del inicio de la actividad en el Gran Premio de San Pablo, en Interlagos, para presenciar el nacimiento de su primer hijo con su pareja, Alexandra Saint Mieux, según detalló el portal especializado Motorsport. El posteo en conjunto que realizó la pareja en Instagram confirmó que el nacimiento se dio el martes 3 de noviembre: “Bianca”, escribieron con un corazón blanco y una foto de los pies.

La Scuderia Ferrari se limitó a confirmar que el piloto de pruebas Dino Beganovic tomará el volante de la SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, en cumplimiento de la obligación reglamentaria que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impone a cada equipo de ceder el asiento a un piloto rookie en al menos dos prácticas por temporada.

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Leclerc y Alexandra se convirtieron en padres

Beganovic, integrante de la Ferrari Driver Academy (FDA) desde 2020 y tercer piloto de la escudería, ya había pilotado la SF-26 en las primeras prácticas libres de España y Austria en lo que va de temporada, con lo que la FP1 de Interlagos será su tercera participación en un fin de semana de Fórmula 1. Esta vez, sin embargo, llega en circunstancias distintas: no es una aparición planificada en el calendario de desarrollo del piloto sueco, sino la cobertura de una ausencia de último momento que coloca en la escudería de Maranello.

La partida de Leclerc de Brasil ocurre días después de que el piloto dejara señales públicas sobre lo que se avecinaba. Durante el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, semanas atrás, Leclerc anticipó: “No creo que me pierda ninguna carrera, pero obviamente haré todo lo posible por estar en casa el mayor tiempo posible entre ellas. Así que puede que llegue un poco tarde. Pero participaré en las carreras del domingo”.

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Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron en febrero de este año

La promesa de no ausentarse de ninguna competencia anticipa su regreso a Interlagos en algún momento del fin de semana, aunque la escudería no precisó en qué sesión estará de vuelta en el box. El momento exacto de su reincorporación dependerá de su decisión, lo que deja abierta la incógnita sobre si llegará a tiempo para la FP2, para la clasificación del sábado o directamente para la carrera del domingo.

El vuelo desde Brasil hasta Mónaco tiene una demora estimada de 9 a 11 horas. La actividad en Interlagos se iniciará recién el viernes 6 de noviembre con la práctica 1 (desde las 12.30 de Brasil), que tendrá ya a Beganovic confirmado al mando de SF-26. El segundo entrenamiento comenzará a las 16 del viernes (hora local). La actividad del sábado contará con la FP3 (11.30) y la clasificación (15.00hs), que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo (arrancará a las 14hs).

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El tema del nacimiento de su primer hijo ya estaba en la mira del paddock, ya que la Fórmula 1 está en la gira americana tras la carrera en Singapur. Corrieron en Austin (Estados Unidos), pasaron por México, irán a Interlagos (Brasil) este fin de semana y concluirán en dos semanas con la carrera nocturna de Las Vegas (Estados Unidos).

Dino Beganovic reemplazará a Leclerc en la FP1 (Foto: @ScuderiaFerrari)

Leclerc se casó el 28 de febrero de 2026 con la influencer Alexandra Saint Mleux en una ceremonia celebrada en Mónaco, a pocos días del inicio de la nueva temporada de F1. La pareja festejó el enlace recorriendo las colinas del principado a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 valuado en 30 millones de euros. Saint Mleux, de 22 años, es estudiante de Historia del Arte en París y cuenta con más de dos millones de seguidores en TikTok; la relación comenzó en 2023 cuando ambos se conocieron durante la París Fashion Week.

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El monegasco de 29 años, que renovó contrato con Ferrari a mediados de este año, llega a esta fecha en la quinta posición del Campeonato de Pilotos que ya consagró campeón a Andrea Kimi Antonelli. Con 245 puntos, Charles marcha detrás de George Russell (250), su compañero Lewis Hamilton (259), Max Verstappen (261) y el mencionado Antonelli (380). En el Campeonato de Constructores, Ferrari aparece segundo con 504, detrás de Mercedes (630) y delante de Red Bull (382).

Beganovic es un piloto sueco de 22 años que marcha 5° en la Fórmula 2, en la que es su tercera temporada en esa categoría. El corredor del equipo DAMS Lucas Oil realizó dos prácticas con Ferrari el año pasado y en este 2026 ocupó la butaca de Lewis Hamilton en Barcelona y de Charles Leclerc en Austria. Con la cesión en Interlagos, Charles cumpliría todas las obligaciones reglamentarias para la temporada y quedaría pendiente que el británico ceda su butaca en un entrenamiento más hasta el final de temporada.

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