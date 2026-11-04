La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos durante la 15.ª Noche de los Museos

Un fotomontaje presenta las instalaciones, el hemiciclo parlamentario y los símbolos patrimoniales del Congreso de la República de Guatemala para la Noche de los Museos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos el viernes 6 de noviembre durante la 15.ª Noche de los Museos, una jornada de acceso gratuito que permitirá recorrer museos, centros culturales y edificios institucionales hasta las 22:00. La propuesta incluye cuatro rutas por distintos sectores de la capital, transporte sin costo y visitas sin reserva previa.

La actividad se desarrollará entre las 17:00 y las 22:00, aunque la mayor parte de los espacios del Centro Histórico recibirá visitantes de 19:00 a 22:00. Cada persona podrá comenzar el recorrido en el edificio que elija y organizar el trayecto según su ubicación o sus intereses.

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El evento es organizado por el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac), a través de la Dirección General de Extensión Universitaria. La institución dispuso un mapa con las cuatro rutas y la ubicación de los participantes para facilitar la planificación de la noche.

La iniciativa se realiza en Guatemala desde noviembre de 2012. Su antecedente surgió en Berlín en 1977, con la intención de atraer nuevos públicos a los espacios culturales, y actualmente se replica en más de 130 ciudades del mundo.

El afiche de la Noche de los Museos en la Ciudad de Guatemala detalla la lista de 31 instituciones participantes con entrada gratuita para el evento. (Redes Sociales)

Cuatro rutas entre el Centro Histórico y la zona 13

Los 31 puntos fueron distribuidos en cuatro rutas que atraviesan distintos sectores de la capital, con una concentración mayor en la zona 1. El esquema no establece un circuito obligatorio ni un orden de visita: los asistentes podrán caminar entre sedes cercanas o utilizar los buses habilitados para la jornada.

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La modalidad busca que el público conozca la ciudad “bajo la luz de la noche”, según el Musac. El recorrido no se limita a salas de exposición, sino que incorpora edificios vinculados con la historia política, postal, educativa y financiera de Guatemala.

El Palacio del Organismo Legislativo, sede del Congreso de la República, volverá a integrar la programación y abrirá sus salones al público. El edificio reúne más de nueve décadas de historia política y arquitectónica.

También participarán el Museo Postal de Correos de Guatemala, situado en el segundo nivel del Palacio de Correos; el Museo Numismático del Banco de Guatemala; la Universidad Popular; el Museo Nacional de Historia; el Museo del Holocausto Guatemala; la Casa de la Memoria Kaji Tulam y el Musac. Todos estos espacios se encuentran en la zona 1.

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La programación se extenderá fuera del Centro Histórico con la apertura del Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y el Museo del Insivumeh, ubicados en la zona 13. Esa incorporación amplía el recorrido hacia otro de los sectores culturales de la capital.

Buses sin costo y tres circuitos de traslado

El Musac habilitará un servicio de buses gratuitos dividido en tres circuitos para conectar a los visitantes con distintos museos. El transporte no funcionará como una visita guiada: tendrá paradas fijas y operará de manera similar a un servicio público convencional.

El último recorrido comenzará a las 21:30 horas, por lo que la institución recomendó revisar previamente los horarios y los puntos de parada. También sugirió priorizar los traslados a pie entre museos cercanos para aprovechar las tres horas de mayor actividad.

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La entrada a todos los sitios participantes será gratuita y no requerirá inscripción. Tampoco habrá un punto de inicio único, por lo que cada visitante podrá definir su recorrido entre las cuatro rutas disponibles.

Quienes lleguen en vehículo propio contarán con parqueos de pago cerca de los principales puntos de concentración, entre ellos el Musac, el Museo Nacional de Historia y el Congreso de la República. Las opciones señaladas incluyen el Parqueo Danubio, en la 9ª calle 9-17 de la zona 1, y el Parqueo Arimany, en la 9ª calle 7-65, ambos con una tarifa de 10 quetzales por hora.

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El Parqueo Nuevediez, situado en la 9ª avenida 10-29 de la zona 1, cobrará 10 quetzales por media hora y 20 quetzales por una hora completa.