Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

Los comediantes le enviaron un divertido video al conductor del ciclo de streaming (Video: Infobae en Vivo)

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Daniel Bifulco murió a los 56 años. El actor y humorista, recordado por haber formado parte de Los Jaimitos, uno de los sketches más populares de VideoMatch, fue encontrado sin vida en su casa. Las primeras informaciones sostienen que habría sido víctima de un infarto. Su partida provoca tristeza entre quienes compartieron con él los escenarios y entre aquellos que, frente a la televisión o en el teatro, encontraron en sus personajes una razón para reír.

Actor, humorista y dueño de una extensa trayectoria artística, para buena parte del público su nombre quedó ligado para siempre a aquel trío que conformó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y que supo ganarse un lugar en la historia del humor televisivo argentino. Los Jaimitos habían regresado en los últimos tiempos a través de las redes sociales, donde volvieron a despertar el cariño de una audiencia que nunca terminó de olvidarlos.

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Detrás de aquel personaje que tantas sonrisas provocó había una historia personal que Daniel había contado con emoción y que resumía, de alguna manera, la relación entre su vida familiar y su carrera artística. En una entrevista reciente, el humorista recordó cómo nació el trío y reveló una coincidencia que convirtió aquel debut en un acontecimiento imposible de borrar de su memoria: el primer día de Los Jaimitos en VideoMatch fue también el día en que nació su hija Luciana.

Todo había ocurrido el 5 de abril de 2001. Bifulco tenía programado el nacimiento de su hija mediante una cesárea, pero al mismo tiempo debía cumplir con un compromiso laboral: grabar una nota para el programa de Marcelo Tinelli. La producción necesitaba tener ese material y, ante la imposibilidad de Daniel de participar, ya comenzaba a buscar un reemplazo. Sin embargo, sus compañeros decidieron que no iban a dejarlo afuera.

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El humorista Daniel Bifulco, caracterizado con la vestimenta de Jaimito, relató en una entrevista la anécdota sobre el origen del segmento Los Jaimitos en el programa Videomatch, ocurrido el 5 de abril de 2001 en coincidencia con el nacimiento de su hija Luciana

“No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día”, había contado al reconstruir aquella jornada. La solución llegó de la mano de la amistad y la complicidad. Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta propusieron levantarse de madrugada, encontrarse a las cinco de la mañana, cuando comenzaba a salir el sol, y grabar la nota antes de que Daniel tuviera que ir al hospital.

Así lo hicieron. La grabación se realizó temprano y después una Traffic lo llevó directamente hasta el sanatorio. Allí nació Luciana, en una jornada que ya tenía todos los condimentos para convertirse en uno de los recuerdos más entrañables de su vida. Pero todavía faltaba algo: ese mismo día, después de convertirse en padre, Bifulco se presentó en el programa. En la primera emisión de VideoMatch en la que aparecieron Los Jaimitos, el humorista ya tenía una nueva historia para contar.

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“Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa. El primer programa de VideoMatch salieron los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, relató.

Daniel no dudó en reconocer el gesto que había hecho posible que todo sucediera. “La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija”.

En esa frase, pronunciada con la sencillez de quien recuerda una anécdota que conserva intacta su emoción, convivían dos de los grandes acontecimientos de su vida: la llegada de su hija y el nacimiento de un personaje que lo acompañaría durante años. Dos comienzos que quedaron unidos para siempre por una misma fecha, una madrugada de trabajo, una carrera hacia el hospital y la complicidad de dos compañeros que no quisieron dejarlo afuera.

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Hoy, con su muerte a los 56 años, aquella historia adquiere una dimensión todavía más conmovedora. Porque detrás del humorista que hizo reír a miles de personas también estaba Daniel, el padre que llegó a tiempo para recibir a Luciana y que, pocas horas después, salió a escena para darle vida a Los Jaimitos. Una jornada que él mismo había definido como inolvidable y que terminó convirtiéndose en una de las postales más luminosas de su historia personal y artística.