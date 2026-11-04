“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

Morena, Brenda y Lara, las víctimas del caso

Guardar

En los últimos días, la Justicia federal que investiga el triple crimen narco de Florencio Varela halló un video sumamente revelador, que nunca había sido descubierto hasta hoy: una filmación de la sesión de torturas a una de las víctimas del caso, ocurrido el 18 de septiembre de 2025, que terminó con tres jóvenes grotescamente mutiladas en una supuesta venganza por un robo de droga.

La víctima torturada, precisamente, fue Lara Gutiérrez, de 15 años de edad, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

PUBLICIDAD

El hallazgo empujó al Juzgado Federal N°2 de Morón, con el magistrado Jorge Rodríguez a cargo de investigar el hecho, a un nuevo secreto de sumario en una causa con más de 17 detenidos y cinco prófugos internacionales ligados a la organización narco del Bajo Flores detrás del baño de sangre.

El video relevó otro dato de impacto: muestra a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”: lo ubica directamente en la escena del crimen en medio del sufrimiento de las víctimas, una fuerte contradicción con sus dichos recientes.

Triple crimen narco en Florencio Varela: imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

En la filmación, que ocurrió en la casa de Villa Vaettone donde las tres víctimas fueron asesinadas, el interrogador le aseguraba a la víctima: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre!" Lara ruega por su vida en las imágenes. “Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?“, le advierte el narco. La existencia del video fue revelada por el portal Encripdata, a cargo del periodista Agustín Ceruse.

PUBLICIDAD

La autopsia al cuerpo de Lara describió la brutalidad con la que fue asesinada por los narcos del Bajo Flores. La adolescente murió desangrada tras ser degollada, con un profundo corte en su arteria carótida. La banda cumplió su promesa: le amputaron cinco dedos de su mano izquierda luego de quemárselos.

El video fue compartido entre miembros de la banda a través de la app encriptada Zangi, usada por organizaciones internacionales como el Tren de Aragua. Sin embargo, uno de ellos, el principal implicado en las imágenes, no borró el video, un desliz que permitió a la Justicia encontrarlo.

PUBLICIDAD

Lara Gutiérrez, la víctima torturada

El interrogador, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, es Pablo Daniel Macalopu Cafferata, de 35 años, peruano, con causas en su contra en países como Bolivia y Brasil, y un domicilio porteño. Macalopu Cafferata ya se encuentra preso, en una causa por narcotráfico investigada por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El teléfono de Macalopu, incautado en un allanamiento, fue peritado con el software forense UFED. Así, se encontró la filmación, que dura más de dos minutos. Arroyo Salgado compartió el hallazgo con el Juzgado Federal N°2 de Morón.

Finalmente, se dispuso la detención conjunta de Macalopu entre ambas causas, el expediente narco que tramita en San Isidro y la investigación del triple crimen, confirmaron altas fuentes judiciales a este medio.

PUBLICIDAD

El traslado de "Pequeño J" desde Perú, mayo de este año

“Pequeño J”, más complicado

En su ampliación de indagatoria, presentada por escrito tras su traslado al país, Tony Janzen Valverde aseguró no haber estado presente en la casa de Villa Vaettone donde las tres mujeres fueron asesinadas. Hoy, el video de Pablo Macalopu pone seriamente en duda su versión.

Infobae fue el primer medio en entrevistar a “Pequeño J”. En aquella conversación, Janzen Valverde aseguró:

“Como expliqué en mi indagatoria, yo no estuve y tampoco me imaginaba lo que les hicieron. Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad, a mí ellas me cayeron bien, más Morena, porque la mina era simpática, graciosa, me apenó mucho lo que pasó. Y a la vez, sentí miedo, al saber que me estaba metiendo en un problema del que no tengo nada que ver”.

PUBLICIDAD

La defensa de “Pequeño J”, a cargo del penalista Lucas Contrera Alderete, no vio todavía el video, de cara al secreto de sumario impuesto en la causa.