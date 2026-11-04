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La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

Sofía habló con Teleshow sobre la salud del humorista y el proceso de rehabiliatación en una clínica especializada

Un hombre sentado en un sillón y una mujer vestida de blanco a su lado, en una sala con una chimenea y luces festivas
La salud del actor José Luis Giogia, aquí con su hija Sofía
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José Luis Gioia avanza con su recuperación tras el ACV isquémico que sufrió a fines de octubre. El actor de 73 años se encuentra internado en la Clínica Alcla, donde realiza un tratamiento de rehabilitación después de permanecer en terapia intensiva en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Su hija, Sofía Bellocq, contó a Teleshow que evoluciona favorablemente y pidió cautela ante las versiones que circularon sobre el episodio.

“Está mucho mejor”, expresó Bellocq al referirse al presente de su padre. Según detalló, el principal objetivo de esta etapa es que recupere la fuerza física después de los días que permaneció en cama. Para eso, el humorista trabaja con kinesiólogos y fisioterapeutas, mientras el equipo médico evalúa su progreso.

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“Está bien, se está recuperando. Tiene que volver a recuperar fuerza para caminar bien”, explicó su hija a Teleshow. También señaló que el proceso llevará tiempo y que todavía no hay definiciones sobre los plazos de recuperación. “De a poco iremos viendo cómo progresa”.

Un hombre con gafas y una mujer con vestido blanco sentados ante una mesa con mantel a cuadros y vasos, delante de una pared ilustrada
José Luis Gioia y su hija Sofía Bellocq

Bellocq precisó que su padre está “situado en tiempo y espacio”, una señal favorable dentro de su evolución. El actor dejó la Clínica y Maternidad Suizo Argentina el viernes pasado y fue trasladado a Alcla, institución especializada en rehabilitación integral.

La hija del intérprete remarcó que el cuadro se encuentra bajo seguimiento médico y anticipó que la familia espera contar con un parte más detallado. “Probablemente en estas horas nos den un parte médico más concreto”, sostuvo. Por el momento, la información que transmitió se concentra en su recuperación física y en los controles clínicos que atraviesa desde su traslado.

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“Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte”, expresó Bellocq. Evitó dar estimaciones acerca de cuándo podría recibir el alta o retomar sus actividades laborales. La familia aguarda la evaluación de los especialistas que lo acompañan durante esta nueva etapa.

El actor recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul y luego, el 11 de octubre, fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Allí permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Un hombre con barba canosa, anteojos y abrigo beige mantiene una mano cerca de la barbilla con la boca abierta
Bellocq precisó que su padre está “situado en tiempo y espacio”

La periodista Maru Leone había informado en el ciclo radial Mercuriali 107.9 que Gioia padeció un ACV isquémico y que su estado requirió medidas de alta complejidad. De acuerdo con esos datos, el artista estuvo con coma farmacológico y asistencia respiratoria durante cerca de una semana.

El 17 de octubre, los médicos comenzaron el proceso para despertarlo. Recibió el alta de la Suizo Argentina el 30 de octubre, antes de iniciar la rehabilitación en Alcla. Bellocq no profundizó sobre el diagnóstico ni sobre eventuales secuelas, y señaló que la familia comunicará novedades cuando disponga de información médica precisa.

El episodio también tuvo consecuencias en el trabajo que Gioia realizaba para la ficción sobre Menem. El artista interpretaba al médico del exmandatario y, de acuerdo con lo difundido anteriormente, la producción reorganizó las escenas pendientes para continuar con el rodaje de la segunda temporada.

La familia desmiente las versiones sobre la descompensación durante el rodaje

guillermo coppola josé luis gioia juan minujín
José Luis Gioia y Juan Minujín en la primera parte de la serie de Guillermo Coppola

Además de actualizar el estado de salud de su padre, Sofía Bellocq se refirió a las versiones que ubicaban a Gioia en plena filmación al momento de la descompensación y aclaró que esa información no es exacta.

“Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, afirmó en diálogo con Teleshow. Quiso diferenciar entre su participación en el proyecto y las circunstancias en las que comenzó el problema de salud.

Con más de cinco décadas de carrera, Gioia construyó una trayectoria en el humor, el cine y la televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su participación como el inspector Báez en El secreto de sus ojos, película dirigida por Juan José Campanella que obtuvo el Oscar a mejor filme extranjero. Antes de sumarse a Menem, también integró los elencos de Coppola, el representante y de MasterChef Celebrity Argentina.

Mientras continúa el tratamiento de rehabilitación, su entorno aguarda nuevos informes de los profesionales que lo asisten en Alcla para conocer los próximos pasos de su recuperación.

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