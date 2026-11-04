Guatemala

Guatemala se prepara para 16 frentes fríos: 2 mil puntos de albergue y temperaturas que podrían llegar a cero grados

La temporada fría arrancará en noviembre y se extenderá hasta abril. Las autoridades priorizan la protección de niños, adultos mayores y personas vulnerables ante los descensos más severos previstos en zonas montañosas.

Personas con abrigos, bufandas, gorros y paraguas caminan por una calle húmeda
Guatemala prevé el ingreso de alrededor de 16 frentes fríos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. (Archivo/Agencia Guatemalteca de Noticias)
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Guatemala se prepara para una temporada de bajas temperaturas con el ingreso previsto de alrededor de 16 frentes fríos entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

Ante esta situación que se esperan en buena parte del país, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó un plan que contempla hasta 2 mil puntos para habilitar albergues temporales.

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La estrategia fue presentada este martes 3 de noviembre y está dirigida a la población en general, con prioridad para niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Los refugios serán administrados por las municipalidades mediante las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (Comred).

Personas con abrigos, bufandas, gorros y paraguas caminan por una calle húmeda
El Insivumeh proyecta descensos marcados de temperatura durante las noches y las madrugadas en el país. (Archivo/Agencia Guatemalteca de Noticias)

Los frentes fríos comenzarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la temporada fría iniciará durante noviembre, al mismo tiempo que concluye el período lluvioso y comienza la época seca en el territorio guatemalteco.

El titular del Insivumeh, Edwin Rojas, indicó que los fenómenos provocarán descensos más marcados de temperatura durante las noches y madrugadas. La proyección oficial prevé cuatro frentes fríos en diciembre, otros cuatro en enero y tres adicionales entre febrero y marzo. La temporada concluiría en abril.

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El organismo estimó que en el Occidente y el Altiplano Central las temperaturas mínimas oscilarán entre 6 y 14℃ (42,8 y 57,2℉). En los Valles de Oriente, los registros se ubicarían entre 14 y 22℃ (57,2 y 71,6℉).

La temporada fría en Guatemala comenzará en la segunda quincena de octubre, aunque los primeros frentes fríos llegarán en noviembre.
Las áreas montañosas del territorio guatemalteco podrían registrar temperaturas mínimas de hasta 0 grados Celsius. (Archivo/Conred)

En las áreas montañosas del país, los valores podrían descender hasta 0℃ (32℉), una situación que puede elevar el riesgo de enfermedades respiratorias y de afectaciones para las personas expuestas de forma prolongada al frío.

Conred dispone de 2 mil puntos para instalar albergues temporales

El Plan por Época Fría 2026-2027 establece mecanismos de prevención, coordinación y respuesta ante las consecuencias de las temperaturas bajas. Conred señaló que existen alrededor de 2 mil puntos a nivel nacional que podrán funcionar como albergues, de acuerdo con las necesidades que identifiquen las autoridades locales.

Estos espacios ofrecerán alojamiento temporal, seguro y adecuado para quienes requieran protección. La operación estará a cargo de las municipalidades y las Comred, bajo la coordinación interinstitucional de la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta, liderada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP).

La Conred contempla hasta 2 mil puntos a nivel nacional para la instalación de albergues temporales. (Imagen ilustrativa)
La Conred contempla hasta 2 mil puntos a nivel nacional para la instalación de albergues temporales. (Imagen ilustrativa)

De acuerdo con la información difundida sobre el plan, los albergues podrán proporcionar alimentación, frazadas y kits de higiene durante la estancia de las personas atendidas.

Las recomendaciones para reducir los riesgos por las bajas temperaturas

La Conred pidió a las familias abrigarse de forma adecuada y evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante la noche y la madrugada. También recomendó prestar atención a los síntomas respiratorios y buscar asistencia médica ante señales de alarma.

La institución solicitó reforzar el cuidado de niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, grupos que pueden enfrentar mayores riesgos ante las bajas temperaturas.

Entre las medidas preventivas, Conred aconsejó no encender fogatas ni colocar veladoras dentro de las viviendas, debido al riesgo de incendios, quemaduras o intoxicación por humo. Además, instó a la población a seguir los avisos de las autoridades a través de los canales oficiales.

Ante una emergencia, la población puede comunicarse al número 119, habilitado para la atención y coordinación de incidentes durante la temporada fría.

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