Ricardo La Volpe puntualizó cuál fue el fatídico error que lo llevó a perder un campeonato con Boca y reveló a su confidente en el vestuario

Ricardo La Volpe reveló por qué perdió el vestuario de Boca

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Ricardo La Volpe recordó su paso como entrenador de Boca Juniors en 2006, momento en que reemplazó a un Alfio Basile que partió a la selección argentina y tuvo servido en bandeja un Torneo Apertura que finalmente se adjudicó Estudiantes de La Plata (dirigido por Diego Simeone) en un duelo desempate. A su equipo le bastaba un punto en las últimas dos jornadas para coronar, pero cayó ante Belgrano y Lanús, y finalmente fue vencido por el Pincha en cancha de Vélez. Respecto a aquel cuestionado ciclo, el estratega de 74 años puntualizó en qué momento se le fue de las manos el vestuario, algo que afectó a lo futbolístico y llevó a dilapidar el título.

“En Boca me faltó inteligencia. No tenía nombre ni cartel para dirigir a Boca, más allá de lo que sabía y cómo le jugué a Argentina (con México en el Mundial de Alemania), que creo que por eso me llamó Macri. Yo sabía quiénes eran los que no me querían, debí haberlos señalado y decir ‘vení vos, vos y vos, vamos a tomar un café, un desayuno’. Al Cata Díaz, Palermo, Ibarra, estaba Gago, que recién empezaba... Vos tenés que ganarte al jugador porque es el que te gana los partidos en la cancha”, comenzó el técnico hoy radicado en México en el programa No Podemos Perder del canal AZZ.

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Más tarde, contó quién era su confidente en el vestuario y cuándo se originó el quiebre con el grupo: “A mí me ayudó mucho Guillermo (Barros Schelotto). Tuve una charla con los dirigentes Pompilio, Beraldi y Crespi, creyendo que estaba en México, y se me ocurrió decirles que estaba trabajando a Boselli, Bertolo y Mouche, que los ‘viejitos’, chau, había que venderlos. Al otro día vino Guillermo y me preguntó si yo había dicho algo, entonces le digo ‘ahhh, no me digas...’; ‘sí, ya se enteraron todos’. Me faltó viveza. Fui un tonto de no saber dónde estaba, porque me había ido de Argentina en el año 79 y volví en 2006, si sabía que los dirigentes eran amigos de los jugadores, no hablaba”.

Ricardo La Volpe y las revelaciones sobre el vestuario de Boca en 2006

Sobre su relación con Guillermo, quien públicamente lo ponderó como uno de los mejores entrenadores que tuvo, también comentó: “Tenía relaciones que yo no. Un día me comentó que el equipo no estaba contento porque jugaba con línea de 5. Pedí una reunión en el entrenamiento. Ahí sí me avivé, llamé al Cata y al resto. ‘Señores, me enteré por afuera que están diciendo que no les gusta jugar así’… Yo no los iba a obligar de determinada manera si no estaban convencidos. Me respondieron todos que no, que estaban todos perfecto. ¿Si son bravos los jugadores? No me digas, como si yo no lo hubiera sido".

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Las discrepancias sobre los armados tácticos se habían instalado desde un inicio. El Boca de Basile venía de jugar con Federico Insúa de enganche, pero el Pocho se había marchado en ese mercado de pases. La Volpe contó que se reunió con Pablo Ledesma, Fernando Gago, Guillermo Marino y Neri Cardozo, a quienes le preguntó si alguno era enganche aunque ya los había visto por videos. Todos le respondieron que no. Comió un asado con Jorge Ribolzi, ayudante de campo de Basile, quien le brindó algunas normas del Mundo Boca. Después de su debut ante Godoy Cruz, decidió que el equipo tenía que mutar de la línea de 4 en el fondo a jugar con 3: “Le dije a Krupoviesa que no iba a tener problema en cerrar porque era Ibarra el que se iba en todos los tiros. Entonces cerraba él con Matías Silvestre y el Cata Díaz”.

En su primer partido como DT de Boca, fue muy criticado por usar una camisa blanca con una corbata roja, distintivos de River, rival de toda la vida. Sobre esa situación, mencionó: “Yo creo mucho en la energía, en la energía negativa, creo que hay celos y envidias en la vida. Me lo enseñaron acá, no en México. Uso pulseras rojas para eso. La equivocación fue mía. Cuando me acerco a la banca, escucho las puteadas, y digo ‘si todavía no dirigí’. Claro, todavía no perdí. Cuando voy al vestidor, me dicen. Yo pregunto: ‘¿sabés cuántos había en el vestidor?’. Me mandaron al muere. Ahí ya querían que me mate la hinchada. Había como 30 y ni uno me lo dijo. Creo que me mandaron al muere a propósito, que alguno me tire un piedrazo y ahí quede".

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Finalmente, reflexionó que renunció sin cobrar un peso de más para serle leal a la gente y los jugadores de Boca, pese a que el por entonces presidente del club, Mauricio Macri, trató de convencerlo de dirigir la Libertadores 2007: “Tengo que aceptar que me equivoqué y punto. No podés perder dos partidos, un punto me faltaba y en la cancha de Boca. No fui inteligente con el grupo, tendría que haberme acercado más para que los jugadores entendieran por qué jugaba así. ¿Cómo iba a querer cambiar el sistema de Basile si venía ganando todo? No encontré el enganche y hallé la solución con la línea de 5. Gané todos los partidos en cancha de Boca, el anteúlimo 4-0 al Colón de Falcioni. Perdí por un córner en Belgrano y la última fecha con Lanús, ¿qué iba a cambiar? Si perdiste, perdiste, listo. Pero en Boca no se puede perder, entonces tomé la responsabilidad y me fui".