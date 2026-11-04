“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó a Jessica Lisseth Orellana Arévalo tras su deportación desde Estados Unidos. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron el martes 3 de noviembre a una homegirl de la pandilla Barrio 18 Sureños, quien fue interceptada por agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) apenas ingresó al país. La mujer quedó bajo arresto y deberá enfrentar un proceso por pertenencia a organización terrorista.

La detenida fue identificada como Jessica Lisseth Orellana Arévalo, de 36 años, alias “La Diablita”. Según la PNC, aparece registrada en el sistema ONI como integrante de la estructura Barrio 18 Sureños, también conocida como 18S.

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La corporación policial indicó que Orellana Arévalo formaba parte de la clica Izalco Locos Dieciochos. De acuerdo con la información oficial, dentro de esa estructura tenía la función de vender y distribuir droga en diferentes puntos del territorio salvadoreño.

La PNC también afirmó que la mujer posee tatuajes vinculados con la pandilla en ambos brazos. Las autoridades señalaron que esos elementos son parte de los registros policiales asociados con su presunta pertenencia a la organización.

La detenida, alias La Diablita, vendía y distribuía droga para la clica Izalco Locos Dieciochos de la pandilla Barrio 18 Sureños. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

“La Diablita” tiene antecedentes desde 2007

De acuerdo con la información difundida por la PNC, Orellana Arévalo registra antecedentes desde 2007 por posesión y tenencia de drogas, agrupaciones ilícitas y proposición así como conspiración en homicidio agravado.

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La institución no detalló desde qué ciudad o estado de Estados Unidos fue deportada, se presume que la delincuente no contaba con un estatus migratorio en regla para mantenerse en dicho país. Tampoco informó cuánto tiempo permaneció fuera de El Salvador antes de su retorno.

Tras la llegada de la mujer, agentes policiales concretaron su detención para que responda ante la justicia salvadoreña. La imputación anunciada corresponde al delito de pertenencia a organización terrorista, figura bajo la cual las autoridades salvadoreñas procesan a presuntos integrantes de pandillas.

La situación judicial de Orellana Arévalo deberá definirse en las próximas etapas del proceso. La PNC no precisó la fecha de la audiencia inicial ni el tribunal que conocerá el caso.

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(Cortesía: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)

Un presunto integrante de la MS-13 intentó escapar de ICE en Virginia

El caso de la salvadoreña deportada se conoció después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informara la detención de otro salvadoreño, señalado por la agencia como integrante de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

El detenido fue identificado como Walter Alexander S. ICE sostuvo que era miembro documentado de la clica Gangsters de esa estructura criminal. Su arresto ocurrió el 29 de octubre en Alexandria, Virginia, durante un operativo de la oficina de campo de Washington, D.C.

Según la versión de la agencia federal, los agentes intentaron arrestarlo cuando se encontraba dentro de un vehículo. ICE afirmó que el hombre trató de evadir el operativo al conducir, rozó una unidad oficial e impactó contra varios automóviles estacionados.

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El vehículo terminó contra una barrera de protección. Walter Alexander S. habría salido del automóvil e intentado escapar a pie, pero los agentes lo alcanzaron a pocos metros, de acuerdo con el reporte oficial.

ICE señaló que el hombre ingresó a Estados Unidos en mayo de 2016 cerca de Lukeville, Arizona, sin admisión ni inspección migratoria. Un juez de inmigración ordenó su expulsión el 8 de mayo de 2025. La agencia indicó que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso migratorio.