Economía

Cuánto cuestan las pick ups compactas en Argentina tras el lanzamiento de la nueva competidora nacional

Es la categoría de mayor crecimiento y a la que están apostando todas las marcas. Las camionetas de media tonelada eran todas importadas, pero recientemente se lanzó la Renault Niagara nacional

Camioneta verde oliva con la caja de carga abierta, tracción cuatro por cuatro y detalles negros sobre un fondo oscuro
Las pickup compactas no tienen chasis sino una carrocería monocasco, con una capacidad de carga cercana a la media tonelada. (Renault Argentina)
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El lanzamiento comercial de la pick up Renault Niagara develó una de las incógnitas que el mercado automotor tenía respecto al precio en el que la marca posicionaría a esta camioneta compacta para competir con los modelos importados que ya estaban en el mercado.

El hecho de ser el único vehículo de esta categoría de producción nacional le permite a Renault hacer una apuesta de precio para insertarse en el segmento de mayor crecimiento entre los vehículos utilitarios livianos, que en el transcurso del próximo año sumarán a otros tres competidores fuertes como Volkswagen, Toyota y BYD.

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La importancia de este nicho del mercado es incluso más relevante a nivel regional, ya que en Brasil, el principal mercado de Sudamérica, la pick up Fiat Strada, que es más chica aún que Niagara, es hace varios años el vehículo de mayor venta entre todas las categorías, superando a los autos de pasajeros y SUV, y por supuesto, a las pick ups de una tonelada.

Fiat Strada
La Fiat Strada es el vehículo más vendido en Brasil por sobre los autos convencionales y los SUV. Pertenece al segmento menor de las pickups compactas.

Las pick ups compactas tienen la doble condición de ofrecer la versatilidad de un vehículo de carga con un tamaño que favorece el uso en el tránsito urbano, y aunque tienen la mitad de la capacidad de carga de una camioneta mediana, dependiendo de cada modelo y marca, pueden ofrecer incluso el confort de marcha de un SUV con similares cualidades de confort.

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A su vez, estos vehículos están subdivididos en dos segmentos, el B y el C, claramente diferenciados por el precio además del tamaño y volúmen de carga. La Fiat Strada, de hecho, tiene una franja de precios en la Argentina que va desde los $39.330.000 hasta los $54.340.000.

Pero en la franja superior hay 4 modelos, que ahora tienen un competidor de fabricación nacional, que posicionó sus versiones en un precio por debajo de todos sus rivales.

Camioneta Renault de color verde estacionada sobre un terreno pedregoso, con un lago y colinas en el fondo
La Renault Niagara se acaba de lanzar a la venta y es la única de fabricación nacional de la categoría. (Renault Argentina)

Renault Niagara: de $45.700.000 a $59.990.000

Es la novedad del mercado con sus cuatro versiones. Todas tienen el mismo motor 1.3 TCe turbo de cuatro cilindros que entrega 156 CV de potencia y 270 Nm de torque. La versión de acceso tiene caja manual de 6 velocidades y las otras tres tienen caja automática de doble embrague. Las tres primeras versiones son de tracción delantera y la más equipada y costosa es la única que ofrece tracción 4x4.

Inhouse Fiat Toro
Fiat Toro es el referente de la categoría con diez años en el mercado argentino. Se fabrica en Brasil.

Fiat Toro: de $57.410.000 a $66.080.000

Esta es la pickup a vencer para todas las marcas que participan en la categoría de las compactas más grandes. Toro se fabrica en Brasil y se vende en tres versiones en el mercado argentino: dos con el motor 1.3 turbo naftero en configuración de tracción simple delantera con caja automática de 6 velocidades, y una con motor turbodiésel 2.2 litros con caja de cambios automática de 9 velocidades y tracción 4x4.

Ford Maverick
Ford Maverick llega desde México y es la única que ofrece una alternativa híbrida en la categoría.

Ford Maverick: de $63.613.100 a $77.891.300

La pickup de media tonelada de Ford llega a Argentina importada desde México y es uno de los modelos que está esperando la renovación del acuerdo comercial entre ambos países para recuperar el flujo de unidades sin arancel de importación. Es también la única camioneta que ofrece una versión híbrida como una de las tres opciones que se comercializan. La gama empieza con una naftera de 2.0 litros y tracción integral, sigue con la híbrida con motor 2.5 litros de ciclo Miller combinado con el motor eléctrico, y llega hasta la versión superior que tiene el mismo motor 2.0 pero potenciado para mayor performance.

RAM Rampage oficial
Ram Rampage también es brasileña y tiene cinco versiones, una turbodiesel y cuatro nafteras, las más potentes entre las pickups de media tonelada del mercado.

Ram Rampage: de $74.370.000 a $89.870.000

Rampage fue la última camioneta en llegar al mercado argentino antes de la Renault Niagara. Se produce en Brasil y tiene como cualidad distintiva que todas sus versiones son de tracción integral con una alternativa de motorización turbodiésel 2.2 litros o cuatro de motor turbo naftero de 2.0 litros. La versión de acceso es la gasolera y la gama continúa con las nafteras, que, además, son las más potentes de la categoría con 272 CV.

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