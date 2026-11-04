Panamá acumula 495 homicidios en 2026: la violencia supera las cifras del año pasado

El pandillerismo figura entre las causas que registraron mayores incrementos durante los primeros diez meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 495 homicidios se registraron en Panamá hasta el 25 de octubre de 2026, de los cuales 486 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

La cifra representa 10 muertes más que las 485 contabilizadas durante el mismo período de 2025, equivalente a un incremento del 2%.

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El informe, elaborado con información de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), establece que los homicidios intencionales aumentaron de 480 a 486, una variación del 1%.

La tasa nacional se sitúa en aproximadamente 10.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, clasificada como moderada, aunque refleja una situación de violencia que requiere atención.

La provincia de Colón mantiene la tasa de homicidios más elevada del territorio nacional, pese a la disminución de casos. Tomada de la ATP

Entre las causas identificadas, las rencillas delincuenciales encabezan las estadísticas con 162 casos, pese a disminuir 14% frente a los 188 del año anterior. En contraste, los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron 52%, al pasar de 46 a 70, convirtiéndose en uno de los principales factores del incremento.

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Los femicidios también muestran un aumento de 13 a 20 víctimas, equivalente al 54%, mientras que los homicidios derivados de riñas pasaron de 24 a 34, un crecimiento del 42%.

Por su parte, las rencillas personales sumaron 27 casos, tres más que en 2025, y los robos asociados a muertes aumentaron de 26 a 29.

En otras categorías, los ajustes de cuentas disminuyeron de 39 a 18 casos, una reducción del 54%, mientras que los vinculados al narcotráfico bajaron de 19 a 10. Los daños colaterales también descendieron de 32 a 28, aunque 77 homicidios permanecían bajo investigación, frente a los 59 registrados en igual período del año anterior.

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Panamá contabilizó 495 homicidios hasta el 25 de octubre de 2026, según las estadísticas oficiales del SIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose incluye cuatro homicidios relacionados con violencia doméstica y otros cuatro clasificados como evasión. También se reportaron un caso pasional, uno por encargo y uno por cumplimiento del deber. En los hechos no intencionales, siete correspondieron a acciones policiales y dos a situaciones de defensa, sin registros de muertes accidentales en esa clasificación.

Geográficamente, la provincia de Panamá concentra 305 homicidios intencionales, once más que en 2025. Le siguen Colón, con 82 casos, y Panamá Oeste, con 42.

Sin embargo, Chiriquí presenta el mayor incremento porcentual entre las provincias con aumentos, al pasar de nueve a 27 víctimas, una variación del 200%.

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Coclé también registra un incremento del 50%, de 10 a 15 homicidios, mientras que Los Santos pasó de uno a tres. En contraste, Colón redujo sus casos de 98 a 82 y Panamá Oeste de 44 a 42. Darién y Herrera contabilizan dos víctimas cada una, frente a cinco durante el período anterior.

Los femicidios en Panamá aumentaron un 54% durante 2026, al pasar de 13 a 20 víctimas hasta el 25 de octubre, según las estadísticas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque registra una disminución, Colón mantiene la tasa provincial más elevada, con 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerada alta. Panamá presenta una tasa de 18.4, mientras que Panamá Oeste registra 5.5 y Coclé 5.2, ambas clasificadas en el nivel bajo de la escala utilizada por el SIEC.

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Por distritos, Panamá encabeza las estadísticas con 211 homicidios, seguido de San Miguelito con 89 y Colón con 77. En San Miguelito destacan Belisario Frías, con 25 víctimas; Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. Pedregal y Chilibre contabilizan 20 casos cada uno, entre los corregimientos capitalinos con mayores registros.

El comportamiento mensual muestra 61 homicidios intencionales en abril, 58 en mayo y 54 en marzo. Septiembre cerró con 46, mientras que octubre acumulaba 39 hasta la fecha del informe. El análisis estadístico proyectaba aproximadamente 48 víctimas al finalizar ese mes, por encima del máximo esperado de 47.

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Durante la semana del 19 al 25 de octubre se contabilizaron ocho homicidios intencionales, frente a 13 de la semana anterior, una disminución aproximada del 38%. El SIEC señala que el promedio reciente ronda los diez casos semanales, aunque advierte que la violencia vinculada a la delincuencia continúa representando un desafío para las autoridades.