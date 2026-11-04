Cuba

El riesgo migratorio cubano escaló a nivel extremo en octubre con 112 personas afectadas

El índice mensual registró 16 incidentes con 112 personas afectadas, entre ellas cuatro fallecidas, tres desaparecidas y 69 deportadas

Maqueta del mapa de Cuba sobre fondo azul con figuras blancas en miniatura que avanzan hacia los extremos y abordan pequeñas balsas.
El Índice de Riesgo Migratorio Cubano alcanzó un nivel de riesgo extremo de 0.77 durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC) alcanzó en el mes de octubre un valor de 0.77, dentro de la categoría de riesgo extremo, tras registrar 16 eventos que involucraron a 112 personas cubanas en países como Estados Unidos, México, Bahamas y Guyana. La cifra representó un aumento frente a septiembre, cuando el indicador se ubicó en 0.69, en el rango alto, con 14 eventos y 40 personas afectadas.

Según el estudio de elTOQUE, la variación mensual supuso un incremento del 180% en la cantidad de migrantes expuestos a incidentes. El índice mide mensualmente la intensidad y la distribución geográfica de los riesgos que enfrentan los cubanos durante su trayecto migratorio.

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Para ello, combina la frecuencia de los hechos con la gravedad de su impacto humano y arroja un resultado entre cero y uno, distribuido en cuatro niveles: bajo, moderado, alto y extremo.

Uno de los casos registrados involucró a Fermín Izquierdo, quien permaneció entre ocho y nueve días a la deriva en el mar, sin combustible, agua ni alimentos. Un carguero lo rescató el 19 de octubre, a unos 352 kilómetros al noreste de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán.

Izquierdo había partido desde Mantua, en Pinar del Río, junto a otras cinco personas. De acuerdo con testimonios citados por el medio, que las autoridades mexicanas no corroboraron, dos integrantes del grupo murieron a bordo de la embarcación. Otros tres desaparecieron en el mar mientras intentaban alcanzar el buque que finalmente recogió al sobreviviente.

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Un carguero rescató en costas mexicanas al balsero Fermín Izquierdo tras más de una semana a la deriva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un carguero rescató en costas mexicanas al balsero Fermín Izquierdo tras más de una semana a la deriva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deportación de 69 cubanos concentró la mayor cantidad de afectados

Dos días después del rescate de Izquierdo, un avión despegó desde Alexandria, en Luisiana, con destino a la República Centroafricana y transportó a cerca de 90 migrantes. De ese total, 69 eran cubanos, según los relatos de los deportados.

La clasificación de los eventos incluyó una deportación, con 69 personas; cuatro rescates, con 16; una llegada, con 11; dos desapariciones, con siete; dos repatriaciones, también con siete; tres muertes, con cuatro víctimas; una intercepción, con tres personas, y dos detenciones, con dos. El registro además consignó un caso de vulneración de la integridad, aunque correspondió a personas que ya habían sido contabilizadas dentro de la deportación.

Cuatro migrantes murieron y tres seguían desaparecidos al cierre de octubre

Durante octubre murieron cuatro personas migrantes cubanas. A las dos víctimas de la embarcación que salió de Mantua se sumó Alside, de 25 años, quien murió ahogado el 18 de octubre en Puerto Madero, Chiapas. El joven esperaba una respuesta a su solicitud de refugio.

La cuarta víctima fue Lázaro Yasmany Izquierdo Duarte, de 37 años. Murió el 21 de octubre en Little Diamond, Guyana, después de haber sido apuñalado el día anterior.

Lázaro Yasmany Izquierdo Duarte, de 37 años, murió el 21 de octubre en Guyana tras haber sido apuñalado un día antes. (Cortesía: Redes sociales)
Lázaro Yasmany Izquierdo Duarte, de 37 años, murió el 21 de octubre en Guyana tras haber sido apuñalado un día antes. (Cortesía: Redes sociales)

Al cierre del mes, tres personas que viajaban en la embarcación de Mantua seguían desaparecidas. En contraste, los cuatro hombres que habían sido reportados como desaparecidos tras salir de Consolación del Sur fueron localizados con vida en México. Un familiar confirmó esa información el 30 de octubre.

Entre los casos con información demográfica disponible, el IRMC registró 87 hombres y cinco mujeres. No identificó a menores de edad.

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