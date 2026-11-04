El divertido video de Mónica Ayos y Diego Olivera que alcanzó casi 100 millones de reproducciones: “Es una locura”

Mónica Ayos y Diego Olivera protagonizan una escena de comedia grabada en la cocina de su vivienda

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Una escena doméstica, un limón que vuela por la cocina y una pareja que se presta al juego sin planificar el alcance que tendría. Mónica Ayos y Diego Olivera se volvieron virales con un video que llegó a más de 85 millones de visualizaciones en Instagram, una cifra que sorprendió incluso a sus protagonistas.

La actriz, que desde hace dos décadas se instaló con su famlia entre Miami y México, habló con Teleshow sobre la repercusión del reel, el rol de su marido en este tipo de contenidos y el afecto que recibieron desde distintos países.

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En las imágenes, filmadas en una cocina, Ayos corta un limón sobre una tabla mientras Olivera se acerca por detrás, la abraza y le da un beso. La situación deriva en una secuencia de humor físico: él la levanta, ella arroja el cítrico al aire y, después de quedar sola en plano, intenta recuperarlo. El cierre muestra a la actriz frente a cámara, con una expresión que completa el remate de la escena.

La publicación circuló de forma masiva en Instagram, TikTok y otras cuentas que la replicaron con el audio original o con intervenciones propias, aumentando de modo exponencial las visualizaciones. Para Ayos, que suele utilizar sus redes como una ventana de trabajo y de momentos familiares puntuales, el alcance fue inesperado.

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“85 millones de vistas es un montón, es una locura”, dijo la actriz en diálogo exclusivo con Teleshow. Según relató, ella y Olivera advirtieron la dimensión de la repercusión mientras desayunaban, luego de recibir mensajes de amigos y conocidos de diferentes países que les contaban cómo el video se había multiplicado en otras plataformas.

Diego Olivera y Mónica Ayos en una postal de sus vacaciones

La actriz explicó que no basa su actividad digital en una producción permanente de videos. En sus perfiles predominan las novedades vinculadas con sus proyectos, promociones de películas, obras de teatro o ficciones televisivas. A eso se suman algunas postales de su vida familiar, aunque aseguró que intenta preservar su intimidad.

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“Mi cuenta de Instagram es por lo general muy tranquila y personalmente no le doy tanta preponderancia a las redes”, señaló Ayos. “A mí me gusta vivir los momentos sin el celular en la mano las 24 horas”.

La relación de Ayos con el contenido humorístico tuvo un período de mayor actividad en tiempos de encierro, donde las situaciones cotidianas se convirtieron en material para videos y sketches que compartía con sus seguidores. “Durante la pandemia mis cuentas eran un disparador de situaciones de humor propiciadas por el confinamiento”, recordó. “Así nació un poco mi cuenta de comedia en TikTok. Pero duró lo que duró el encierro. Después volví a la normalidad”.

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Los actores argentinos, que desde hace más de dos décadas se instalaron entre Miami y México, dijeron presente junto a su hija Victoria en el piso del programa (Video: Infobae Mundial)

El video que ahora alcanzó cifras millonarias surgió sin una estrategia detrás. La actriz contó que la idea les pareció divertida a los dos y que decidieron hacerla. Después grabaron algunas piezas más, pero sin convertir ese formato en una rutina. “Fue una cosa fortuita. Nos dijimos ‘dale, hagámoslo’, porque nos dio mucha gracia a los dos”, resumió.

En el material, Diego Olivera acompaña a su esposa con una actuación que combina gestos de cercanía, complicidad y un desenlace cómico. Sin embargo, Ayos contó que no siempre resulta sencillo convencerlo de sumarse a las propuestas para redes sociales.

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“Diego nunca fue fácil de convencer para hacer videos, pero evidentemente mi poder de persuasión le ganó las veces que confió en algo que a mí me pareció gracioso”, afirmó entre risas.

La actriz sostuvo que las redes ofrecen muchos formatos para adaptar, desde audios que se popularizan hasta parodias sobre situaciones de pareja. En ese terreno, la vida conyugal funciona como un lenguaje reconocible para una audiencia amplia, más allá del país desde el que se vea el contenido.

Marcelo Tinelli definió en su momento a Mónica Ayos y Diego Olivera como embajadores argentinos por su proyección desde Miami y México

El alcance del video llevó a que usuarios de distintos lugares reconocieran a Ayos y Olivera por sus trabajos anteriores en televisión. La actriz mencionó mensajes de seguidores argentinos que recordaban las novelas en las que participaron y expresaban que extrañan verlos en pantalla. También recibió comentarios desde México, Brasil, Italia e Israel.

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“Hay gente que nos redescubre porque sabe que somos los del video y somos los actores”, explicó. Otros usuarios, en cambio, llegaron a sus perfiles sin referencias previas a sus carreras y los conocieron a partir del reel.

Ayos señaló que uno de los aspectos que más valora de esta experiencia es el tono que predomina en las publicaciones y sus réplicas. “Lo más destacable es la ausencia de haters”, dijo. “Si entrás a leer los comentarios, son increíbles por la identificación, el humor, la empatía y la cercanía”.

La circulación del video no quedó limitada a las cuentas de la pareja. La intérprete observó que muchas personas tomaron la escena, le agregaron elementos propios o reutilizaron el audio para crear sus versiones. En esos posteos también encontró reacciones positivas y relatos de seguidores que conectaron el contenido con sus experiencias cotidianas.

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A mediados de junio Mónica Ayos celebró su cumpleaños con un mensaje de balance y gratitud: “Brindo por todas mis etapas”

La actriz recibió incluso capturas de una página de humor para mujeres de Israel, donde el reel obtuvo miles de “me gusta” y comentarios. Una seguidora que conoce su trabajo en ficciones televisivas le tradujo algunos de los mensajes que aparecieron en esa publicación.

“Es poco común que haya tanta gente empática, que se sienta identificada, que se ría o que cuente cosas lindas”, sostuvo Ayos. Para la actriz, ese intercambio tiene un valor particular en un espacio donde la exposición suele abrir la puerta a reacciones de distinto tipo.

En medio de la repercusión, la pareja mantiene su rutina laboral y familiar. Ayos explicó que comparte algunos contenidos de sus viajes o de momentos junto a sus hijos, aunque evita convertir cada situación privada en una publicación. Antes de este fenómeno, sus videos podían alcanzar entre 1,5 y 2,5 millones de visualizaciones, cifras que ya consideraba significativas. Esta vez, la escala fue otra.

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El limón, la cocina y una escena de pareja bastaron para que el humor de Mónica Ayos y Diego Olivera cruzara fronteras y encontrara una audiencia que, según la actriz, respondió desde la risa y la identificación.