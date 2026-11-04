Economía

Caputo aseguró que el resultado electoral en EEUU no afecta a la Argentina: “No cambia nada, era lo esperado”

El ministro de Economía habló este miércoles durante el evento de FIEL en el Bolsa de Comercio de Buenos Aires luego de que se conociera el resultado de las elecciones en USA. Su postura sobre la discusión del tipo de cambio y la compra de reservas por parte del Banco Central

Un hombre con traje y corbata habla en un atril transparente frente a una pantalla azul con una ilustración de huella dactilar
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos no cambia nada para la Argentina. (Maximiliano Luna)
Guardar

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la derrota del Partido Republicano —la fuerza que conduce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— en las elecciones de medio término no modificará el escenario para el Gobierno argentino. Consideró que el resultado era previsible, aunque admitió que la diferencia fue mayor de la esperada.

“Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación”, sostuvo Caputo este miércoles al mediodía, durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Las declaraciones ocurrieron un día después de los anuncios del ministro, orientados a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente al fisco nacional y a ampliar las líneas de crédito para la compra de autos. Caputo estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Vauthier; y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez.

En un principio quien iba a participar del evento de FIEL era el presidente Javier Milei, sin embargo por el viaja a España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno tuvo que suspender y en su lugar asistió Caputo.

PUBLICIDAD

La discusión sobre el tipo de cambio

“Se ha dicho de todo, desde que hay que poner cepo, flotar, compra menos, comprar más, que esta adelantado, que esta atrasado. Para nosotros el tipo de cambio como variable que influye en la competitividad es la que menos influye”, comentó el ministro respecto a la discusión sobre el tipo de cambio. En esa línea sostuvo que la competitividad no pasa por las devaluaciones como se pretendió en el pasado sino por atacar los verdaderos problemas.

El ministro Caputo aseguró que si fuera una certeza que el dólar va a subir el año que viene ya debería estar pasando. (Foto: Reuters/Edgard Garrido)
El ministro Caputo aseguró que si fuera una certeza que el dólar va a subir el año que viene ya debería estar pasando. (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Con respecto a la comparación histórica aseguró que nunca tuvo sentido para él ni para el presidente Javier Milei. “Comparar una tira histórica no es correcto en si mismo y mucho menos en Argentina porque el tipo de cambio es una variable endógena”, aseguró. Y que las políticas “no son un Excel” como plantean algunos economistas sino por el contrario todas se interrelacionan. “Hay que mirar el equilibrio general, no son comportamientos estancos”, marcó.

“Todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirle algo si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando. No nos comamos la curva de lo que se dice que va a pasar”, aseguró. Y volvió a insistir que en el equipo económico no ven eso, sino un 2027 más tranquilo. Aunque confesó que se prepara por si eso sucede para tener las herramientas para combatirlo.

En lo que va de la semana, el dólar mayorista registró una suba: pasó de $1.534 el viernes pasado a cotizar $1.549 pasado el medio día del miércoles. Aunque ya con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, y la confirmación de la derrota del partido de Trump, logró descontar parte del incremento que marcó el martes cuando superó los 1.550 pesos.

Compra de reservas

“No creo que haya un problema de liquidez. Si es cierto que nos gustaría que haya un mayor crédito”, confesó Caputo respecto a las críticas del economista Ricardo Arriazu sobre la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En su postura, los bancos hoy están reacios a dar más créditos por el aumento de la mora como también por el riesgo electoral.

El Banco Central ya compró más de USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)
El Banco Central ya compró más de USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Lo que plantea Arriazu es que la compra de reservas por parte del BCRA afecta el crédito y con ello, al nivel de actividad. La crítica por parte de uno de los economistas más cercano al Gobierno se da luego de que el BCRA ya cumplió la meta de compra reservas que se fijó con el FMI para este año de USD 10.000 millones.

“Tenemos un pasado que nos condena por muchos años Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados”, sostuvo el ministro sobre las posibilidades que tiene el país.

“El único que gano en octubre del año pasado fue el BCRA, que no esta para ganarle plata al mercado. Eso juega como un impuesto a la riqueza negativo. Son USD 2.000 millones que le sacas al mercado que tendría que haber ido a inversión”, aseguró respecto al resultado de la corrida cambiaria del 2023. “Lo ideal seria que no lo hagan y que entiendan que es momento de invertir”, agregó.

En ningún momento de su intervención el ministro hizo mención al nivel de actividad a pesar de que delante de sus ojos estaban alguno de los miembros del G6 como Mario Grinman de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios o Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya ayer durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) anuncios una batería de medidas. De cara a la elecciones del año que viene en donde Milei va a buscar la reelección, Caputo marcó que “la gente va a decidir si quiere volver a la locura o quiere apostar a ser un país serio con crecimiento”.

Temas Relacionados

Luis CaputoActividadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central y una ley de emergencia para devolver los ahorros del Ueno Bank

El mandatario paraguayo prometió pagos a los depositantes desde esta semana y advirtió que los responsables del colapso bancario ya responden ante la justicia

Santiago Peña anunció cambios en el Banco Central y una ley de emergencia para devolver los ahorros del Ueno Bank

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 2

Los haberes y las prestaciones subirán 1,93% este mes. El cronograma oficial fija las fechas según el último dígito del documento y detalla los nuevos montos para jubilaciones, AUH, asignaciones familiares y más beneficios

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2026 si mi DNI termina en 2

Cuánto cuestan las pick ups compactas en Argentina tras el lanzamiento de la nueva competidora nacional

Es la categoría de mayor crecimiento y a la que están apostando todas las marcas. Las camionetas de media tonelada eran todas importadas, pero recientemente se lanzó la Renault Niagara nacional

Cuánto cuestan las pick ups compactas en Argentina tras el lanzamiento de la nueva competidora nacional

Optimismo en los mercados internacionales tras las derrota de Trump: suben las acciones y cae el petróleo

El Dow Jones de Wall Street sube más de 1.000 puntos, mientas que el S&P 500 y el Nasdaq registran ganancias de 2% tras la victoria demócrata en el Congreso de EEUU. El barril Brent retrocede más de 2% y suben los bonos del Tesoro

Optimismo en los mercados internacionales tras las derrota de Trump: suben las acciones y cae el petróleo

Un parque industrial espera generar 25.000 puestos de trabajo: cómo postularse

La municipalidad de Neuquén lanzó un portal de empleo del Parque Industrial de la ciudad, un predio de 2.000 hectáreas que promete ser el nodo logístico más importante del país

Un parque industrial espera generar 25.000 puestos de trabajo: cómo postularse

DEPORTES

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

TELESHOW

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

"Los elijo y los seguiré eligiendo en todas las vidas": el saludo de Georgina Barbarossa a sus hijos por sus 39 años

Tras quebrarse al declarar contra Aníbal Lotocki, Carmen Barbieri reveló su experiencia con el excirujano: “Me quería hacer nueva”

Paula Chaves reveló el particular pedido que le hizo a su médico antes de una operación: “Ni un límite”

Roxana, la hermana de Pablo Echarri recordó a su padre a 17 años de su muerte: “Esa sonrisa que iluminaba mis días”

Sofía Gonet se convirtió en Madonna para la final de Popstars: así fue su transformación

INFOBAE AMÉRICA

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Arqueólogos checos descubren en Saqqara la capilla inédita de la esposa de un sumo sacerdote del Imperio Antiguo egipcio

Philippe Jaenada ganó el Premio Goncourt y defendió el uso de la IA: “Hay que domesticarla e impedir que nos reemplace”

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

4,633 viviendas con daños totales: las huellas del terremoto que azotó Panamá