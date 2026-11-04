Caputo aseguró que el resultado electoral en EEUU no afecta a la Argentina: “No cambia nada, era lo esperado”

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos no cambia nada para la Argentina. (Maximiliano Luna)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la derrota del Partido Republicano —la fuerza que conduce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— en las elecciones de medio término no modificará el escenario para el Gobierno argentino. Consideró que el resultado era previsible, aunque admitió que la diferencia fue mayor de la esperada.

“Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación”, sostuvo Caputo este miércoles al mediodía, durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

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Las declaraciones ocurrieron un día después de los anuncios del ministro, orientados a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente al fisco nacional y a ampliar las líneas de crédito para la compra de autos. Caputo estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Vauthier; y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez.

En un principio quien iba a participar del evento de FIEL era el presidente Javier Milei, sin embargo por el viaja a España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno tuvo que suspender y en su lugar asistió Caputo.

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La discusión sobre el tipo de cambio

“Se ha dicho de todo, desde que hay que poner cepo, flotar, compra menos, comprar más, que esta adelantado, que esta atrasado. Para nosotros el tipo de cambio como variable que influye en la competitividad es la que menos influye”, comentó el ministro respecto a la discusión sobre el tipo de cambio. En esa línea sostuvo que la competitividad no pasa por las devaluaciones como se pretendió en el pasado sino por atacar los verdaderos problemas.

El ministro Caputo aseguró que si fuera una certeza que el dólar va a subir el año que viene ya debería estar pasando. (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Con respecto a la comparación histórica aseguró que nunca tuvo sentido para él ni para el presidente Javier Milei. “Comparar una tira histórica no es correcto en si mismo y mucho menos en Argentina porque el tipo de cambio es una variable endógena”, aseguró. Y que las políticas “no son un Excel” como plantean algunos economistas sino por el contrario todas se interrelacionan. “Hay que mirar el equilibrio general, no son comportamientos estancos”, marcó.

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“Todos repiten que el año que viene el tipo de cambio va a subir. Déjenme decirle algo si esto fuera 100% consenso ya estaría pasando. No nos comamos la curva de lo que se dice que va a pasar”, aseguró. Y volvió a insistir que en el equipo económico no ven eso, sino un 2027 más tranquilo. Aunque confesó que se prepara por si eso sucede para tener las herramientas para combatirlo.

En lo que va de la semana, el dólar mayorista registró una suba: pasó de $1.534 el viernes pasado a cotizar $1.549 pasado el medio día del miércoles. Aunque ya con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, y la confirmación de la derrota del partido de Trump, logró descontar parte del incremento que marcó el martes cuando superó los 1.550 pesos.

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Compra de reservas

“No creo que haya un problema de liquidez. Si es cierto que nos gustaría que haya un mayor crédito”, confesó Caputo respecto a las críticas del economista Ricardo Arriazu sobre la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En su postura, los bancos hoy están reacios a dar más créditos por el aumento de la mora como también por el riesgo electoral.

El Banco Central ya compró más de USD 16.000 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

Lo que plantea Arriazu es que la compra de reservas por parte del BCRA afecta el crédito y con ello, al nivel de actividad. La crítica por parte de uno de los economistas más cercano al Gobierno se da luego de que el BCRA ya cumplió la meta de compra reservas que se fijó con el FMI para este año de USD 10.000 millones.

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“Tenemos un pasado que nos condena por muchos años Argentina no va a poder hacer lo que hacen otros países desarrollados”, sostuvo el ministro sobre las posibilidades que tiene el país.

“El único que gano en octubre del año pasado fue el BCRA, que no esta para ganarle plata al mercado. Eso juega como un impuesto a la riqueza negativo. Son USD 2.000 millones que le sacas al mercado que tendría que haber ido a inversión”, aseguró respecto al resultado de la corrida cambiaria del 2023. “Lo ideal seria que no lo hagan y que entiendan que es momento de invertir”, agregó.

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En ningún momento de su intervención el ministro hizo mención al nivel de actividad a pesar de que delante de sus ojos estaban alguno de los miembros del G6 como Mario Grinman de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios o Gustavo Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya ayer durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) anuncios una batería de medidas. De cara a la elecciones del año que viene en donde Milei va a buscar la reelección, Caputo marcó que “la gente va a decidir si quiere volver a la locura o quiere apostar a ser un país serio con crecimiento”.