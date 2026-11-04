América Latina

El Gobierno de Bolivia cierra filas con el viceministro Maldonado por amenazas atribuidas al crimen organizado

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó el respaldo político e institucional al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, que recibió cuatro amenazas públicas

Un hombre de traje azul habla frente a dos micrófonos de televisión con logotipos, delante de una pared con un escudo metálico
Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.
Guardar

El Gobierno de Bolivia expresó este martes su respaldo al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, luego de que recibiera cuatro amenazas públicas en las últimas semanas y aseguró que las intimidaciones no alterarán la estrategia del Ejecutivo frente al crimen organizado.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Maldonado, otras autoridades del área de seguridad y el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez.

PUBLICIDAD

“En representación del Gobierno nacional, expresamos nuestro firme respaldo personal, político e institucional” al viceministro, afirmó Oviedo.

El ministro atribuyó las amenazas a la reacción de organizaciones criminales afectadas por la estrategia gubernamental contra el narcotráfico y lamentó que funcionarios del Gobierno se convirtieran en blanco de ataques desde la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el 13 de marzo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

“Frente a esta ofensiva queremos ser categóricos: no nos van a amedrentar”, sostuvo Oviedo, al ratificar que el Ejecutivo continuará con las acciones contra el crimen organizado, las redes de corrupción y las estructuras delictivas que operan en el país.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se produjo después de que se conocieran cuatro amenazas contra Maldonado. La más reciente fue difundida en un letrero encontrado en una avenida de la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, con el mensaje: “Peter Maldonado, te quedan 24 horas”.

Horas antes, otro mensaje había aparecido junto al cuerpo de un hombre en situación de calle que fue asesinado a tiros en inmediaciones del Cordón Ecológico, también en la ciudad de Santa Cruz. El texto advertía al viceministro que los siguientes muertos serían su responsabilidad y le exigía pagar una supuesta deuda.

Un cartel de papel con un mensaje manuscrito en tinta negra cubre las piernas de una persona tendida en el suelo
Mensaje de amenazada encontrado junto a un cuerpo acribillidado en Bolivia. Está dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.

La Policía informó posteriormente que la víctima era un indigente asesinado al azar para utilizar su cuerpo como vehículo de una amenaza contra la autoridad.

Las otras intimidaciones incluyeron un video difundido en redes sociales en el que dos hombres encapuchados y armados advertían a Maldonado que se había cumplido el plazo que le habían dado y que tenía 24 horas. Una primera amenaza, conocida en octubre, también había sido difundida junto a la imagen de un hombre presuntamente ejecutado en la ciudad de Cobija, al norte el país.

Oviedo destacó las acciones del Gobierno contra organizaciones criminales internacionales que operan en Bolivia y mencionó que las investigaciones alcanzan a exfuncionarios policiales, fiscales y jueces, presuntamente relacionados con redes de corrupción y encubrimiento.

“Continuaremos esta lucha sin dar un paso atrás”, afirmó el ministro, quien cerró su declaración con una advertencia: “No habrá intimidación que detenga la decisión del Gobierno de enfrentar el narcoterrorismo, la corrupción y las estructuras criminales que durante años operaron en el país. En Bolivia se acabó la impunidad”.

Un hombre lee un papel frente a tres hombres vestidos con traje que juran ante una mesa con una cruz y banderas
Peter Maldonado (centro) fue posesionado como viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia el 7 de octubre de 2026.

Maldonado es un consultor político nacido en La Paz y fue diputado nacional entre 2006 y 2009. El 7 de octubre pasado fue posesionado como viceministro en la institución encargada de velar por la seguridad interna del Estado.

Según publicaciones de medios locales, Maldonado había participado antes de su posesión en el diseño del operativo contra el exfiscal Roger Mariaca, detenido e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Temas Relacionados

BoliviaMarco Antonio OviedoPeter Maldonadocrimen organizadoviceministro de Régimen de Interior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo migratorio cubano escaló a nivel extremo en octubre con 112 personas afectadas

El índice mensual registró 16 incidentes con 112 personas afectadas, entre ellas cuatro fallecidas, tres desaparecidas y 69 deportadas

El riesgo migratorio cubano escaló a nivel extremo en octubre con 112 personas afectadas

La periodista cubana Camila Acosta fue liberada tras pasar horas detenida en una estación policial de La Habana

Agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron y esposaron frente a su vivienda cuando se dirigía a una consulta veterinaria con su gata. Su esposo recorrió varios cuarteles sin obtener información sobre su paradero

La periodista cubana Camila Acosta fue liberada tras pasar horas detenida en una estación policial de La Habana

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

Un guía que redescubrió su propia ciudad, un yacimiento sepultado por ceniza en el año 600 y olas que atraen a miles de visitantes internacionales. La transformación de un destino que hasta hace poco pocos viajeros consideraban.

Joya de Cerén, los dedos en la vasija y la costa donde surfistas de 56 países compiten: así narra National Geographic la reinvención de El Salvador

Salario de USD 8,630 para los diputados, seguros y canasta navideña: los beneficios que el Congreso de Guatemala blindó al aprobar su presupuesto 2027

El pleno avaló un plan de gastos sin que varios congresistas conocieran el detalle del documento antes de votar. El mayor incremento se concentra en servicios personales, el rubro que ya había despertado críticas de organizaciones que monitorean el gasto legislativo.

Salario de USD 8,630 para los diputados, seguros y canasta navideña: los beneficios que el Congreso de Guatemala blindó al aprobar su presupuesto 2027

Inundaciones en Galápagos dejan 2.000 familias afectadas: alcaldesa de Santa Cruz descartó desaparecidos

Las autoridades confirmaron una persona fallecida y mantienen restricciones en nueve sectores de la isla

Inundaciones en Galápagos dejan 2.000 familias afectadas: alcaldesa de Santa Cruz descartó desaparecidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Así fue la posesión de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior de Abelardo de la Espriella

Dengue en Tumbes: solo hay 17 camas en la Unidad de Vigilancia Clínica y vacunación no supera el 19%

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

El mercadillo medieval de Cataluña que puedes visitar del 6 al 8 de noviembre y que te teletransportará a otra época

DEPORTES

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El cambio de color en el traje de Alpine que lucirá Franco Colapinto para el Gran Premio en Brasil de Fórmula 1

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy visitó la casa en la que vivió Diego Maradona y sus dos lugares favoritos en Nápoles

Batacazo del argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de París: venció al 9° del mundo y terminó con una racha negativa en su carrera

La carta de un futbolista argentino del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel y el mensaje sobre su arquero: “Jamás tendría intención de hacer daño”

Contundente mensaje del presidente de River Plate tras el Superclásico: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

ENTRETENIMIENTO

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Rod Stewart admite que su esposa le exigió reducir el alcohol: "Solo tomo un par de copas"

La boda viral de un joven huérfano en China: miles de invitados aparecieron por sorpresa tras una invitación abierta en internet

“El ejercicio es como el antidepresivo más fuerte”: Lewis Capaldi contó cómo cambió sus hábitos para volver a los escenarios