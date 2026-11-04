El Gobierno de Bolivia cierra filas con el viceministro Maldonado por amenazas atribuidas al crimen organizado

Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.

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El Gobierno de Bolivia expresó este martes su respaldo al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, luego de que recibiera cuatro amenazas públicas en las últimas semanas y aseguró que las intimidaciones no alterarán la estrategia del Ejecutivo frente al crimen organizado.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, brindó una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Maldonado, otras autoridades del área de seguridad y el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez.

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“En representación del Gobierno nacional, expresamos nuestro firme respaldo personal, político e institucional” al viceministro, afirmó Oviedo.

El ministro atribuyó las amenazas a la reacción de organizaciones criminales afectadas por la estrategia gubernamental contra el narcotráfico y lamentó que funcionarios del Gobierno se convirtieran en blanco de ataques desde la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset el 13 de marzo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

“Frente a esta ofensiva queremos ser categóricos: no nos van a amedrentar”, sostuvo Oviedo, al ratificar que el Ejecutivo continuará con las acciones contra el crimen organizado, las redes de corrupción y las estructuras delictivas que operan en el país.

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El pronunciamiento se produjo después de que se conocieran cuatro amenazas contra Maldonado. La más reciente fue difundida en un letrero encontrado en una avenida de la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, con el mensaje: “Peter Maldonado, te quedan 24 horas”.

Horas antes, otro mensaje había aparecido junto al cuerpo de un hombre en situación de calle que fue asesinado a tiros en inmediaciones del Cordón Ecológico, también en la ciudad de Santa Cruz. El texto advertía al viceministro que los siguientes muertos serían su responsabilidad y le exigía pagar una supuesta deuda.

Mensaje de amenazada encontrado junto a un cuerpo acribillidado en Bolivia. Está dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.

La Policía informó posteriormente que la víctima era un indigente asesinado al azar para utilizar su cuerpo como vehículo de una amenaza contra la autoridad.

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Las otras intimidaciones incluyeron un video difundido en redes sociales en el que dos hombres encapuchados y armados advertían a Maldonado que se había cumplido el plazo que le habían dado y que tenía 24 horas. Una primera amenaza, conocida en octubre, también había sido difundida junto a la imagen de un hombre presuntamente ejecutado en la ciudad de Cobija, al norte el país.

Oviedo destacó las acciones del Gobierno contra organizaciones criminales internacionales que operan en Bolivia y mencionó que las investigaciones alcanzan a exfuncionarios policiales, fiscales y jueces, presuntamente relacionados con redes de corrupción y encubrimiento.

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“Continuaremos esta lucha sin dar un paso atrás”, afirmó el ministro, quien cerró su declaración con una advertencia: “No habrá intimidación que detenga la decisión del Gobierno de enfrentar el narcoterrorismo, la corrupción y las estructuras criminales que durante años operaron en el país. En Bolivia se acabó la impunidad”.

Peter Maldonado (centro) fue posesionado como viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia el 7 de octubre de 2026.

Maldonado es un consultor político nacido en La Paz y fue diputado nacional entre 2006 y 2009. El 7 de octubre pasado fue posesionado como viceministro en la institución encargada de velar por la seguridad interna del Estado.

Según publicaciones de medios locales, Maldonado había participado antes de su posesión en el diseño del operativo contra el exfiscal Roger Mariaca, detenido e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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