Sociedad

Marcha del Orgullo 2026: dónde es, a qué hora empieza y cómo es el lineup de los artistas que tocarán

La 35ª edición será este sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, con feria desde las 10, movilización a las 16 y María Becerra en el cierre del acto

Marcha Federal LGBT+ Antifascista 2025
Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, organizaciones LGBTIQ+ volverán a movilizarse este 7 de noviembre (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que este sábado 7 de noviembre reunirá movilización, reclamos políticos, feria y espectáculos gratuitos entre el Congreso y Plaza de Mayo. La convocatoria tendrá como consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

La jornada comenzará a las 10 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se instalarán cerca de 450 puestos de emprendimientos, organizaciones y proyectos independientes. Desde allí partirán por la tarde las columnas que recorrerán la Avenida de Mayo.

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El desplazamiento central está previsto para las 16. Al llegar a Plaza de Mayo, las organizaciones leerán el documento oficial de la edición y comenzará el festival. La convocatoria reúne a colectivos de distintas provincias, con reclamos por una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y reparación histórica para travestis y personas trans mayores.

La realización de la marcha quedó ratificada para el 7 de noviembre tras conversaciones entre las organizaciones convocantes y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. La discusión se produjo por la visita oficial del papa León XIV, prevista para el día siguiente. La alternativa de trasladar la movilización a otro día fue descartada y las partes acordaron un operativo que permita realizar ambos acontecimientos.

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“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, había destacado la organización en redes sociales, a finales de septiembre.

Y concluyeron: “El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”.

El lineup musical de la jornada

María Becerra será la artista a cargo del cierre en Plaza de Mayo. La programación también incluye a La Joaqui, Six Sex, K4OS, Roze y Tita Print, quien presentará un homenaje a Gilda a 30 años de la muerte de la cantante.

María Becerra confirma que va a cantar en la marcha del orgullo

El listado se completa con Alan Fabulous, Fabián Jara, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda, Juli Martorell, Blujaus, Ambik, Santi Magliocco, La Turca Rahim y Missy Copper. El streamer y comediante Martín Cirio también participará de la propuesta.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ prevé 18 proyectos artísticos en la programación. Además, DJs y artistas elegidos en la convocatoria Tocá en la Marcha ofrecerán sets de música electrónica, pop y ritmos urbanos durante el encuentro.

Subtes, colectivos y accesos

Para llegar al Congreso y a Plaza de Mayo, habrá conexiones por las líneas A, B, C, D y E de subterráneos. Las estaciones Congreso, Lima, Plaza de Mayo, Carlos Pellegrini, Avenida de Mayo, Catedral y Bolívar estarán entre las alternativas cercanas a los puntos de concentración.

También circularán colectivos por los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo. La organización recomendó priorizar el transporte público ante la cantidad de asistentes que se espera para la Marcha del Orgullo.

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