La periodista cubana Camila Acosta fue liberada tras pasar horas detenida en una estación policial de La Habana

La periodista Camila Acosta recuperó la libertad tras permanecer en un calabozo de la estación policial de Playa./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La periodista independiente Camila Acosta fue liberada tras haber sido detenida el martes 3 de noviembre en La Habana. La profesional permaneció en un calabozo de la estación policial de Playa, según informó CiberCuba.

Acosta, reportera de CubaNet y corresponsal del diario español ABC en la capital cubana, confirmó su regreso a casa a través de Facebook. “Acabo de llegar a la casa. Estuve toda la tarde en un calabozo de la estación policial de Playa. Mañana cuento en detalle lo sucedido. Gracias a todos por la preocupación”, escribió en la red social.

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La periodista fue interceptada por agentes de la Seguridad del Estado en la esquina de su vivienda, en el municipio Plaza de la Revolución, cuando se dirigía a una consulta veterinaria con su gata. Su esposo, el escritor y expreso político Ángel Santiesteban, aseguró a CubaNet que los agentes la esposaron y la subieron por la fuerza a una patrulla.

La mascota de Acosta quedó en la vía pública hasta que un vecino la recogió y dio aviso a Santiesteban. El escritor recorrió varias estaciones de policía para conocer el paradero de su esposa, aunque, de acuerdo con el reporte de CiberCuba, no recibió información durante las primeras horas posteriores al arresto.

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Vecinos que presenciaron el operativo intentaron interceder ante los agentes. Según el relato difundido por el medio, los policías señalaron que “por culpa de ella habían golpeado al familiar de un revolucionario”, sin que se comunicara una acusación formal contra Acosta.

La periodista informó en sus redes sociales que había sido liberada tras permanecer en un calabozo./ (Captura redes sociales)

La detención coincidió con la citación a juicio de Santiesteban y otros tres dirigentes masónicos. El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre fijó para el 5 de noviembre la audiencia oral por una causa de presunto tráfico ilegal de divisas vinculada a dos operaciones de cambio informal por USD 300 destinadas al Asilo Nacional Masónico Llansó.

La Fiscalía pidió para Santiesteban una pena de dos años de limitación de libertad y una multa de 20,000 pesos (USD 833.61), según publicó CiberCuba.

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El arresto del 3 de noviembre se produjo cinco días después de que un agente vestido de civil le impidiera a Acosta salir de su vivienda en el Vedado. La periodista registró ese episodio en video y lo difundió en sus redes sociales. Según el reporte inicial de CiberCuba, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa había documentado cercos similares contra ella en agosto y septiembre de 2026.

Entre los antecedentes mencionados figura su detención del 21 de abril de 2024 en Cárdenas, Matanzas, cuando viajaba para visitar a familiares de presos políticos. Acosta también fue arrestada el 12 de julio de 2021, después de cubrir las protestas del 11 de julio para CubaNet y ABC. Tras ese caso, permaneció más de diez meses bajo arresto domiciliario, de acuerdo con la información recogida por CiberCuba.

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En 2022, Acosta afirmó que había sido detenida unas 20 veces durante su trabajo periodístico. Desde 2019 figura además como “regulada”, una clasificación que le impide salir de Cuba.

Otro colaborador de CubaNet fue detenido un día antes

La Seguridad del Estado amenazó a Adelth Bonne Gamboa con prisión y reclusión domiciliaria si continúa su labor en CubaNet./ (CubaNet)

El caso de Acosta ocurrió un día después de la detención del comunicador Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, en el reparto Santos Suárez de La Habana. Bonne recuperó la libertad horas después, pero las autoridades le confiscaron una computadora portátil, un teléfono, una cámara y equipos de audio.

También recibió una multa de 3.000 pesos (USD 125.04) bajo el Decreto-Ley 370, una norma utilizada para sancionar la difusión de contenidos en plataformas digitales. La organización Freedom House condenó ambos arrestos y pidió a las autoridades cubanas que cesaran el acoso, las detenciones arbitrarias y la intimidación contra periodistas independientes.

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