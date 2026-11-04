Colectivos, trenes y aviones: cuáles son las medidas especiales dispuestas por el gobierno nacional por la llegada del Papa

El drone de Infobae refleja cómo son las primeras restricciones al tránsito vehicular en la zona del Monumento de los Españoles en el barrio porteño de Palermo

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El Gobierno Nacional dispuso un operativo especial de transporte público para la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, que incluirá frecuencias de día hábil en colectivos y trenes, servicios ferroviarios nocturnos y 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios.

El dispositivo, anunciado el 3 de noviembre por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, busca ampliar la oferta de movilidad ante las actividades previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Las medidas fueron coordinadas por el Gobierno Nacional con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras.

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Los colectivos y trenes tendrán frecuencias de día hábil durante los feriados

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde las 18 del domingo 8 de noviembre hasta la noche del miércoles 11.

Los trenes, en tanto, operarán con frecuencias de jornada laboral el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, a pesar de los feriados establecidos. La medida apunta a facilitar la llegada y la desconcentración de los asistentes a los eventos programados en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tendrán servicios especiales desde las 00 del lunes 9 y durante toda la madrugada. También se prevén extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

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Dos estaciones no permitirán ascenso ni descenso de pasajeros

Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre estarán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros desde las 18 del sábado 7 de noviembre hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

Además, en determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos por las actividades previstas en Palermo. Los trenes finalizarán sus trayectos de manera temporal en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías difundirán los cronogramas de cada línea, los servicios adicionales y las posibles modificaciones que puedan aplicarse durante el operativo.

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Los trenes tendrán frecuencias especiales

El Gobierno Nacional entregó 24.000 tarjetas SUBE para voluntarios

El Gobierno Nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE identificadas como “Voluntario – Visita Papa León XIV”. El beneficio está destinado a las personas ya designadas para colaborar en la organización de las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los voluntarios podrán viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive. La cobertura contempla los días previos a la visita, las jornadas centrales y las tareas posteriores de organización.

También habrá un operativo especial para trasladar a unos 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján. Los viajes en colectivos se realizarán durante el lunes 9 y martes 10, antes de la celebración prevista para el miércoles 11. Las cámaras de transporte automotor de pasajeros participarán de esa logística.

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Las restricciones aéreas podrían modificar algunos vuelos

Una infografía de Infobae detalla las modificaciones en trenes, colectivos y aeropuertos de Argentina previstas entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita de León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo incluirá limitaciones temporales en las operaciones aéreas por razones de protocolo vinculadas con los traslados del Santo Padre. Las aerolíneas ya fueron notificadas para que reprogramen los servicios afectados.

Las restricciones previstas son las siguientes:

Aeroparque Jorge Newbery: domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; y martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: miércoles 11, de 13 a 15.

La planificación está a cargo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Transporte, junto con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas de transporte. Se recomendó a los pasajeros planificar sus traslados con anticipación y consultar los canales oficiales de cada operador y jurisdicción.

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