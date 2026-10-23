DF Entertainment producirá la misa y la vigilia de jóvenes durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV

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La productora DF Entertainment fue elegida para la producción y coordinación general de la misa y la vigilia de jóvenes que el papa León XIV encabezará en Buenos Aires el 9 y 10 de noviembre, en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina.

Según informó la empresa en un comunicado, estará a cargo del servicio integral de ambos encuentros, previstos en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo. El trabajo incluirá la coordinación de equipos técnicos, proveedores y los servicios necesarios para las dos jornadas.

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La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La empresa coordinará dos de los actos con mayor convocatoria de la visita

DF Entertainment indicó que trabajará de forma articulada con el gobierno nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Vaticano y las demás firmas contratadas para la organización de la visita.

La compañía tiene experiencia en la producción de espectáculos masivos. Entre sus antecedentes figuran Lollapalooza Argentina y recitales de artistas internacionales como Coldplay, Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles, Dua Lipa, Metallica y The Weeknd.

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El show de BTS producido por DF Entretainment (Crédito: HYBE/BIGHIT MUSIC )

En el comunicado, la productora sostuvo que la planificación buscará asegurar una operación “eficiente, cuidada y acorde a la relevancia histórica” de las actividades previstas. No se detallaron, por el momento, los aspectos operativos vinculados con el acceso del público, los cortes de tránsito ni las acreditaciones.

León XIV llegará al país el 8 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita de León XIV a la Argentina se extenderá entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El cronograma oficial contempla su llegada al Aeroparque Jorge Newbery, una visita al Monumento al General San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada durante la primera jornada.

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Luego, el pontífice participará de una actividad con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. El viaje integra una gira sudamericana que también incluye escalas en Uruguay y Perú, según informó la Santa Sede.

El lunes 9, antes de la misa en el Monumento de los Españoles, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Más tarde mantendrá un encuentro sobre el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participará de una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana.

El Papa viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para la vigilia juvenil

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Tras volver a Buenos Aires, encabezará la vigilia con jóvenes a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, el segundo evento cuya producción general quedará bajo responsabilidad de DF Entertainment.

La agenda concluirá el miércoles 11 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después, el pontífice partirá rumbo a Lima para continuar su viaje apostólico.

El gobierno nacional declaró de interés nacional la visita y dispuso un feriado en todo el país para el lunes 9 de noviembre. Además, estableció feriados para el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y para el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial.

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