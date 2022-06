La visita de Juan Pablo II al país, el enojo de Galtieri con el Papa y los tensos días antes de la rendición

Soldados británicos abandonan sus barcos bombardeados en Bahía Agradable

En Londres, el gobierno británico tuvo que reconocer que el martes 8 de junio había sido uno “de los peores días para la flota británica en esta campaña”. Había perdido la fragata HMS Plymouth, los buques RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristram estaban seriamente dañados. Muchos hombres murieron y muchos más sufrieron serias quemaduras. Se hablaba de que los aviones argentinos habían tirado bombas de napalm (bomba incendiaria). Al estallar el barco Sir Galahad, las esquirlas alcanzaron a una gran cantidad de efectivos.

“Ahora es impensable un arreglo”, declaró Margaret Thatcher. Las ediciones matutinas también mostraban a un Ronald Reagan cabalgando, con “breeches” y botas, al lado de la reina Isabel por los jardines de Windsor. En esas horas volvió a reiterar su más firme apoyo a Gran Bretaña en el conflicto de Malvinas.

Cabalgata del presidente Reagan con la Reina Isabel II en Windsor

Mientras se conversaba en voz baja de los rumores de la City, pocos le prestaron debida atención a un discurso, televisado en directo, de Ronald Reagan ante el Parlamento británico el 8 de junio de 1982. El informe de la Junta Militar subrayó, expresamente, el siguiente párrafo: “El tono del discurso fue de llamamiento a las democracias del mundo y en particular al Reino Unido para lanzarse en una cruzada destinada a fortalecer y expandir las formas democráticas de gobierno”.

En el mismo lugar, también el presidente de los EE.UU. dijo: “Los jóvenes soldados británicos no están combatiendo por un mero territorio de rocas y tierra, ellos pelean por una causa, por la creencia que la acción armada no debe triunfar y que la gente debe participar en las decisiones del gobierno bajo el imperio de la ley. Si hubiera habido un más firme apoyo por estos principios hace 45 años, quizás nuestra generación no habría sufrido el desangramiento de la Segunda Guerra Mundial”.

Horas más tarde, durante una comida en Downing Street 10, Ronald Reagan fue más explícito en su apoyo a Gran Bretaña: “Permítame decirle que he cruzado el océano con un mensaje: América está con Gran Bretaña”

Raúl Ricardo Alfonsín y Bernardo Grinspun y sus contactos castrenses

El teniente general (RE) Alejandro Agustín Lanusse cree que “después de Malvinas se van a desatar pujas internas militares muy fuertes”, anotó el autor después de visitar al ex presidente, el 8 de junio de 1982. Otros sostienen que el general de división Juan Carlos Trimarco, comandante del Cuerpo III, piensa que es posible que el régimen militar perdure después de Malvinas, siempre y cuando cambie radicalmente sus políticas. El general Trimarco se ve a sí mismo como una alternativa. Bernardo Grinspun, quizá el de mayores contactos militares en el círculo íntimo de Raúl Alfonsín, comentó: “Hay una conspiración en marcha, en particular con la oficialidad que está en el Sur. Ellos tienen mando de tropa en situación de combate. El generalato de división quedará superado”.

Aunque el general de división José Antonio Vaquero podría ser el candidato de la transición hasta las elecciones, se habla de cambios totales de las políticas. Grinspun no rechaza una participación de la Unión Cívica Radical en el golpe, si se dan garantías “revolucionarias”, “por ejemplo si ‘el gordo’ (general Ricardo Flouret) entra en el ‘asunto’”.

El contacto parece ser el coronel Luis Carlos Sullivan y contó que le pidieron consejos para la elaboración de un plan económico. Para Grinspun el gran problema económico se sitúa en la deuda externa: “Costará mucho pagarla y se necesitarán los dólares para comprar insumos vitales para la industria. Por otra parte, movilizar el mercado interno requerirá una fina operación financiera, ya que las empresas necesitan invertir. A su vez, los empresarios no podrán distribuir salarialmente las ganancias dentro de los márgenes requeridos por las necesidades sociales y para elevar el poder de consumo de la población”.

El miércoles 9 de junio los matutinos informaban que las fuerzas británicas habían sufrido serios reveses el día anterior en Malvinas, cuando intentaron desembarcar soldados a 30 kilómetros de Puerto Argentino. “Estamos muy fuertes [...] los argentinos debemos sentirnos líderes de Occidente”, dijo el ministro del Interior, Alfredo Saint Jean, durante la ceremonia de posesión del cargo como director general del Archivo General de la Nación de César García Belsunce.

“La Argentina está dispuesta a retirar sus efectivos en la medida que Gran Bretaña retire los suyos y asuma el gobierno del archipiélago un delegado administrador de las Naciones Unidas”, dijo Leopoldo Fortunato Galtieri al Ya de Madrid.

Juan Pablo II es recibido por Leopoldo Fortunato Galtieiri en Ezeiza, el 11 de junio de 1982 (Michael Brennan/Getty Images)

Ese día se conocía que monseñor Paul Marcinkus, responsable de la seguridad de Juan Pablo II, había llegado a Buenos Aires para ultimar los detalles de la visita papal que comenzaría el viernes 11. En coincidencia, se publicó que el Santo Padre había designado obispo de Mercedes a monseñor Emilio Ogñenovich y el PEN liberó 128 detenidos, bajo el régimen de “libertad vigilada” y la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó devolverle al sindicalista Lorenzo Miguel sus bienes incautados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA).

El jueves 10, fue el Día de Afirmación de los Derechos Argentinos en las Malvinas y en Buenos Aires se lo celebró con escenas que manifestaban un gran sentimiento patrio y enorme entusiasmo. Quizá fue el gran día de Nicanor Costa Méndez, el personaje central en los matutinos del viernes 11, en los que aparece sonriente abrazado a Galtieri y apretujado por la multitud.

A las 11 horas dirigió una arenga en el Salón Dorado del Palacio San Martín, rindiendo un homenaje a los argentinos caídos en las islas “por una guerra justa: por la Patria”. Homenajeó a Latinoamérica que se impuso en la OEA en dos oportunidades a los Estados Unidos “condenándolo en este hecho que no tiene ningún vestigio ideológico, que no puede ser enmarcado por nadie de buena fe en el enfrentamiento Este-Oeste”. Y finalmente señaló que “a la emocionante y apasionada adhesión de América Latina siguió la no menos emocionante y apasionante adhesión del Tercer Mundo”.

Tras sus palabras, hizo leer a su jefe de Prensa la declaración final del Movimiento de Países No Alineados aprobada en la Cumbre de La Habana. A las 18, en la Plaza de Mayo, se encendieron las luces de la fachada del Banco de la Nación Argentina, mientras la multitud ensayaba cánticos contra Gran Bretaña y los Estados Unidos. Con el paso de los minutos, la gente comenzó a corear: “Borombombón, borombombón, salí Galtieri, salí al balcón”. No salió al balcón, pero en la puerta de Balcarce 50, de viva voz, dijo: “Yo siento la palabra del pueblo, al observar esta gente que llegó a la Plaza de Mayo”. Luego, con Costa Méndez y otros funcionarios, se dirigió al centro de la plaza para arriar la bandera nacional.

El teniente general Galtieri y Costa Méndez en la Plaza de Mayo

Entre los que estaban ese día en la Casa Rosada, el coronel Bernardo Menéndez era uno de los más activos. Era el segundo hombre en importancia en el Ministerio del Interior. Se destacaba de muchos uniformados por su inclinación permanente a escuchar y dialogar. “Parecía un civil” sabían decir los dirigentes políticos. Precisamente, después del acto en la Plaza de Mayo, Menéndez y Costa Méndez entraron juntos y se pararon en el Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno. Desde hacía un tiempo, “Canoro” sabía que Menéndez planteaba muchos signos de interrogación sobre el manejo diplomático del problema. De allí, entonces, la frase que le dirigió el canciller al coronel Menéndez: “Coronel, yo sé que usted tiene resquemores de cómo se lleva la cuestión de las Malvinas. Yo, como canciller, le digo que esto está controlado y no va a terminar mal”.

Unos párrafos de los apuntes del autor del 10 de junio de 1982

En otro lugar de Buenos Aires se hablaba así: “Si se rechazara el ataque inglés sobre Puerto Argentino, la Fuerza Aérea pedirá negociar directamente con Gran Bretaña”, fue el concepto pronunciado el 10 de junio de 1982 por un brigadier en actividad, durante un almuerzo con Raúl Alfonsín en el departamento de la avenida Alvear 1598 del Ministro de Embajada Oscar Torres Ávalos.

Por la noche del mismo día, a escasas cuadras del lugar, en el Luna Park, una Comisión Popular de Defensa de la Soberanía de las Malvinas, con la heterogénea presencia de Simón Lázara, Luis Brandoni, Humberto Volando, Néstor Vicente y Vicente Solano Lima, realizó un acto donde se pronunciaron innumerables discursos. En la mañana había arribado la delegación sindical que concurrió a la asamblea de la Organización del Trabajo (OIT), en Ginebra. “Cumplimos con los objetivos”, declaró Saúl Ubaldini. Faltaban pocas horas para que llegara a Buenos Aires el Papa Juan Pablo II y a Menéndez le tocó organizar su seguridad y otros detalles con monseñor Paul Marcinkus, “el banquero de Dios”, en la sede de la Nunciatura.

Londres anunció que el viernes 11, a la noche, inició el ataque final a Puerto Argentino a través de golpes de comando. Las páginas principales de los matutinos del viernes 11 de junio se dedicaron a ensalzar la llegada del “Mensajero de la Paz”, Juan Pablo II, su misa en Palermo y la multitudinaria celebración religiosa que ofrecería en Luján por la tarde. También haría una visita protocolar a la Junta Militar en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El vespertino La Razón del viernes 11 dedicó casi todas sus páginas a su llegada a Buenos Aires, esa mañana, y su visita, revestida con mensajes de paz en tiempos de guerra. El presidente Leopoldo Fortunato Galtieri lo esperó en Ezeiza; gente de todas las condiciones sociales se volcó a las avenidas para vitorearlo. Pasó por General Paz, 9 de Julio, Rivadavia, Callao, Alvear, Libertador.

El Papa Juan Pablo II saluda desde la Casa de Gobierno bajo la atenta mirada de la Junta

“En diversos sectores, incluso gubernamentales, existe hoy una mezcla de esperanza y de temor, de cara a la influencia que Juan Pablo II pueda ejercer en Buenos Aires, bien como hacedor determinante de una paz poco menos que incondicional —algunos la calificarían de rendición—, bien como una especie de mediador en nuestro conflicto con Gran Bretaña, que permita una solución honorable para ambas partes. Grupos de la curia y de algunos partidos políticos, como el peronismo, han puesto ya en marcha una campaña titulada ‘viva la paz’”, escribió en La Prensa Jesús Iglesias Rouco. “La visita relámpago del Papa a Buenos Aires es proféticamente un viaje de paz”, escribió L’Osservatore Romano.

El Santo Padre dio dos misas públicas. Una en Luján en la tarde del mismo día en que arribó y otra al día siguiente, frente al Monumento de los Españoles. Ambas fueron multitudinarias, pero el gobierno, junto con algunos obispos, desalentó la de Luján. “En realidad, lo que aquellos dirigentes han querido poner de manifiesto es que la misa de Palermo, con sus palcos colmados de funcionarios, habría de tener, respecto de la celebrada anteayer, un tinte de mayor compromiso con el nivel gubernativo”, se escribió en La Nación del 13 de junio en su página 8.

El diario Crónica reproducía: “Si cayera Puerto Argentino, que no caerá, recuerden Dunkerque”, dijo Galtieri a la periodista italiana, mientras la revista Tiempo, de España, reprodujo una entrevista a Amadeo Frúgoli en la que decía que “el conflicto puede hacer variar el curso de la historia”.

"Es evidente que su presencia, en los momentos trascendentales (viernes y sábado previos a la caída de Puerto Argentino) nos perjudicó", le dijo Galtieri al autor de la nota

Preguntado, el 12, sobre la impresión que le había dejado la visita de Su Santidad, el teniente general Galtieri dijo: “Me siento espiritualmente feliz e interpreto que así lo está nuestro pueblo”. El 18 de agosto de 1982, dos meses más tarde, me diría todo lo contrario:

—¿Cómo se concertó la visita del Papa?

—Como recordará, Juan Pablo II tenía previsto –desde antes de la recuperación- una visita a Gran Bretaña. Da la casualidad que la misma se realiza justo cuando nos encontrábamos en pleno enfrentamiento. A mí, personalmente, me cae mal que él no postergue el viaje . Entonces, por aquellos días, es llamado al Vaticano el cardenal (Raúl) Primatesta, quien lleva la inquietud de la Iglesia argentina en el sentido de que el Papa no podía aparecer avalando con su presencia en Gran Bretaña la posición de la señora Thatcher. Es allí, en ese momento, que Juan Pablo II decide venir a Buenos Aires. El no podía aparecer, con su viaje a Londres, dando la sensación que se hallaba lejos espiritualmente de la Argentina y de América Latina.

—¿Cuál fue para usted la posición de la Iglesia argentina durante la guerra?

—La Iglesia se encontraba espiritualmente, ideológicamente, de acuerdo con el Gobierno.

—¿El Papa trató con usted el tema de Malvinas?

—No, no hizo ninguna referencia. Sólo conversó conmigo, en la corta entrevista que mantuvimos en el aeropuerto, el tema del Beagle, pues éste era su problema. Me pidió que aceleráramos una respuesta. Yo dije que era cuestión de sentarnos en una mesa con los chilenos y no levantarnos hasta que se produjera una “fumata”. Es evidente que su presencia, en los momentos trascendentales (viernes y sábado previos a la caída de Puerto Argentino) nos perjudicó.

La multitudinaria misa en la Basílica de Luján en plena guerra de Malvinas (AP Photo/Mark Foley)

“Durante los pocos minutos que estuvo a solas con las autoridades argentinas —con la Junta Militar o con el Presidente— el Papa habló de la paz ‘como un bien y un deber supremos de los cristianos’, y para conseguirla —habría dicho— ‘deben hacerse todos los esfuerzos posibles, aunque sea a costa de sacrificios’”, escribió Joaquín Morales Solá, el domingo 13 de junio. Luego sorprendió a sus lectores relatando, en la misma columna, que la Multipartidaria pensaba reclamar elecciones a fines del 1983 y entrega del gobierno a los pocos meses. Para Galtieri “no hay cronograma ni plazos (...). No lo había antes del conflicto con Gran Bretaña y los militares creen que la situación nacional no ha cambiado tanto como para dar un giro en ese estratégico flanco del régimen”.

La bendición de Juan Pablo II a los argentinos en la mis que se celebró en Palermo (Bettmann Archive)

Mientras se libran cruentos combates en las proximidades de Puerto Argentino, informan los matutinos dominicales: “Fuentes militares precisaron que la actual táctica de los ingleses está constituida por ataques nocturnos con empleo de material muy sofisticado para las operaciones en la oscuridad”. Sin decirlo abiertamente, para no revelar el estado de desamparo de las tropas argentinas, se informaba del uso de visores infrarrojos por los comandos británicos. Sólo bastaba para conocer de su existencia buscarlos en las revistas especializadas de caza.

En la segunda edición de La Nación del domingo 13 se publicó en la tapa el comunicado que emitió el Estado Mayor Conjunto a la 01.20, en el que informa que el día anterior los británicos “conquistaron Monte Dos Hermanas y parte de Monte Harriet. [...] El enemigo en su avance ha penetrado 3,5 km dentro del dispositivo de seguridad propio; esta situación no configura por sí un hecho determinante de éxito o fracaso, pues depende de la concepción operativa de la defensa”. Se estaba peleando en las puertas de Puerto Argentino. No se lo decía y el gran público no lo intuía.

SEGUIR LEYENDO: