Transmisores de radio sobre más de 1.700 individuos: así es el proyecto que busca salvar a las mariposas monarca

Un equipo internacional de investigadores colocó transmisores en casi 1.750 mariposas monarca para registrar sus rutas migratorias por Norteamérica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Científicos colocan transmisores de rastreo en mariposas monarca para descifrar las rutas de su migración continental, de hasta 4.800 kilómetros, y encontrar los sitios de descanso clave antes de que desaparezcan.

Según informó AFP, la Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF) y un equipo trinacional de investigadores colocaron en 2026 pequeños dispositivos de radio en casi 1.750 mariposas monarca para obtener, por primera vez con precisión, un mapa de sus rutas migratorias a lo largo de Norteamérica. La iniciativa ya arrojó descubrimientos inéditos y encendió esperanzas para una especie cuya población oriental se redujo más del 80% desde mediados de los años noventa.

PUBLICIDAD

La científica principal del proyecto, Rebeca Quiñonez-Piñón, lleva años preguntándose dónde se detienen las monarcas durante sus travesías. Ahora, junto a otros investigadores, dirige un estudio que combina seguimiento en tiempo real con ciencia ciudadana para identificar esas paradas en Texas, un estado por el que pasa una porción significativa de las mariposas que viajan al este de las Montañas Rocosas cada otoño.

Los científicos analizan los sitios de parada de la especie en el corredor conocido como el embudo de Texas - (AP Foto/Sue Ogrocki, archivo)

Las monarcas recorren un corredor conocido como el “embudo de Texas” y sus rutas varían año a año

Las mariposas que migran al este de las Montañas Rocosas atraviesan un estrecho corredor texano —el llamado “embudo de Texas”— en busca de agua, néctar y refugios nocturnos. Su trayectoria exacta cambia según las condiciones ambientales de cada temporada, un detalle que durante décadas eludió a los científicos por falta de tecnología adecuada.

PUBLICIDAD

Los transmisores utilizados, desarrollados por Cellular Tracking Technologies, cuestan USD 200 por unidad y pesan aproximadamente lo mismo que una gota de agua. Solo las mariposas que superan los 400 miligramos —el peso de una pastilla estándar— son aptas para recibirlos, con el fin de no sobrecargarlas. David La Puma, vicepresidente de la empresa y coordinador del Proyecto Monarch Collaboration, explicó que otros investigadores también buscan ejemplares con alas más largas para marcarlos.

El proceso de colocación requiere precisión: las mariposas se capturan con redes, se mantienen a temperaturas frescas para calmarlas y se fijan sobre una tabla especial. Con un hisopo de algodón se aplica adhesivo en el abdomen del insecto y en la etiqueta, que luego se presiona con suavidad antes de liberar al animal.

PUBLICIDAD

Los transmisores de radio pesan lo mismo que una gota de agua y se adhieren al abdomen de mariposas de más de 400 miligramos -| (X@SEMANART_mx)

Desde que comenzó el seguimiento, los científicos hallaron conexiones migratorias que antes solo habían podido hipotetizar

El rastreo ya produjo resultados que sorprendieron al equipo. Los investigadores encontraron la primera prueba documentada de una mariposa monarca proveniente de Utah —al oeste de las Montañas Rocosas— que se unió a las monarcas orientales en el centro de México. Otros ejemplares migraron por la costa este hasta Florida, cruzaron el Golfo de México y continúan su recorrido por territorio mexicano: una conexión que los científicos no habían observado antes en tal escala.

“Existen todas estas historias únicas sobre sus trayectorias, conexiones entre las poblaciones, que desconocíamos o que habíamos hipotetizado, pero no pudimos probar”, dijo Emma Pelton, bióloga conservacionista sénior de la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados. Desde que comenzó la migración en 2026, unas 175 mariposas marcadas fueron detectadas en México.

PUBLICIDAD

Louie Yang, ecólogo de insectos de la Universidad de California en Davis, calificó la tecnología de “bastante notable”, aunque advirtió sus limitaciones: el sistema no indica la ubicación exacta del insecto, sino el punto donde el receptor lo detectó. Además, una detección no garantiza que la mariposa siga con vida. Yang señaló que serán necesarios más estudios para determinar cómo —y si— las etiquetas afectan el comportamiento de los animales.

La población occidental de mariposas monarca registró una baja del 95 por ciento desde mediados de la década de 1990 - (Magnific)

Los pesticidas, el cambio climático y la pérdida de hábitat siguen diezmando a la especie

Las monarcas suelen vivir entre dos y seis semanas, pero las que migran a México pueden alcanzar los nueve meses de vida. Ese ciclo largo —que incluye el vuelo hacia el sur, el invierno en los bosques de abetos oyamel del centro de México y el regreso al norte para reproducirse— las convirtió en símbolo de los derechos de los migrantes internacionales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su población lleva décadas en retroceso. La población occidental se redujo alrededor del 95% desde mediados de los años noventa. Los pesticidas representan una amenaza directa para la asclepia, la planta donde las monarcas depositan sus huevos y única fuente de alimento para sus orugas.

Tierra Curry, científica sénior y codirectora de especies en peligro de extinción del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que el cambio climático altera los patrones de migración: las altas temperaturas en las zonas del norte retrasan las señales de partida, y si luego las temperaturas caen bruscamente, muchas mariposas no llegan a México. Las sequías prolongadas reducen las fuentes de néctar y agua, mientras que en California los bosques donde invernan las monarcas occidentales ceden espacio a proyectos urbanísticos.

PUBLICIDAD

Un tribunal ordenó al gobierno estadounidense definir la inclusión de la especie bajo protección federal antes de 2030 - (AP Foto/Nic Coury, Archivo)

Nuevas medidas buscan frenar la caída de la población en carreteras, jardines y corredores naturales

Ante ese panorama, los conservacionistas impulsan alternativas concretas. En Texas, redes instaladas sobre algunas carreteras incentivan a las mariposas a volar más alto, especialmente de noche, cuando descienden para posarse. La plantación masiva de algodoncillo y flores polinizadoras en jardines, bordes de carreteras y corredores de transporte también suma adeptos. Según Curry, varios estudios muestran que estas prácticas están fortaleciendo las poblaciones locales.

“Los polinizadores son fundamentales para proteger y garantizar que nuestros ecosistemas se mantengan saludables, y también para tener las fuentes de alimento que necesitamos como seres humanos”, destacó Quiñonez-Piñón. El público puede seguir el desplazamiento de cada mariposa marcada a través de la aplicación gratuita Project Monarch Science.

PUBLICIDAD