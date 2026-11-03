El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal

El dólar anota un alza de 6,6% en lo que va de 2026. (Foto: Reuters)

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El dólar mayorista cerró este martes con alza de cinco pesos o 0,4%, a $1.551, con un monto de operaciones que viene más bajo respecto de los meses anteriores, de 472,3 millones de dólares. Durante octubre el monto de operaciones promedió los 560 millones de dólares.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista aumentó 17 pesos, el doble del aumento de 8,50 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, consideró Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Así, en dos días de noviembre la divisa subió lo mismo que los 17 pesos o un 1,1% que subió en octubre, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación de precios entre el 1,8% y el 2% durante el corriente mes.

“El dólar mayorista extiende el reacomodamiento de ayer, sumando otra jornada en la que el BCRA se inclina por no intervenir, y así es que hoy supera los $1.545. Más allá de que esa postura del organismo no sea del mayor agrado de los operadores, sobre todo ante la mayor necesidad de compras que podría implicar dotar de más dólares al Tesoro para su programa financiero, resulta entendible en momentos en que se detecta una mayor dolarización desde el sector privado”, explicó el economista Gustavo Ber.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.955,71 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 404,71 pesos o 26,1% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.572,65 para la venta y $1.519,38 para la compra. El dólar blue también sumó cinco pesos a 1.570 pesos.

En conferencia de prensa la semana pasada, el presidente del BCRA Santiago Bausili descartó las preocupaciones sobre una posible volatilidad cambiaria durante el período electoral y argumentó que “es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga las consecuencias del pasado ante la fortaleza de los fundamentos”.

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“Medida por el ratio de reservas sobre la métrica ARA (Evaluación de la Adecuación de las Reservas), Argentina es el furgón de cola de los emergentes, con alta vulnerabilidad ante shocks externos y episodios de encarecimiento o racionamiento del crédito. Por eso, cuanto mayores son el riesgo país y la tasa libre de riesgo, más pesa el stock de divisas del BCRA”, advirtió un reporte de GMA Capital.

“La buena noticia fue la baja del canje contado con liqui/MEP, aunque se mantiene en niveles elevados y sigue distorsionando los rendimientos de los bonos en dólares, sobre todo en la parte corta de la curva”, observaron los analistas de IEB.

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Por otro lado, los agentes cambiarios mantuvieron el foco en la dinámica del real brasileño, que este martes era operado a 5,50 unidades por dólar, con alza de 1,2% en el día, para acumular 10,9% a partir de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. En la plaza doméstica, el precio del real al público en el Banco Nación estuvo ofrecido a 293 pesos por unidad, desde los $317 del viernes 23.

“Si bien Brasil representa el 30% de nuestro Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), no vemos un impacto de gran magnitud en las cuentas externas: el ITCRM solo cayó 2% versus el viernes y el bilateral con Brasil (ITCRB) 7,2%”, indicaron los analistas de IEB.

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Operaciones con el oro del BCRA

La Fundación Libertad y Progreso explicó el funcionamiento de la operatoria mediante la cual el BCRA depositó parte de sus reservas en oro en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

“Para comprender esta operación, es necesario distinguir entre la entidad que recibe el depósito, la administración posterior del oro y la obligación de restitución. El BCRA depositó parte de sus reservas de oro en el BIS, una institución financiera internacional que presta servicios a bancos centrales de distintos países. En la modalidad de depósito descripta, el BIS recibe los lingotes y asume la obligación de restituir al BCRA una cantidad equivalente de oro, con los estándares de calidad correspondientes. Esto significa que los lingotes devueltos no necesariamente deben ser los mismos que fueron depositados originalmente”, indicó Libertad y Progreso.

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“Una vez realizado el depósito, el BIS puede disponer del oro recibido conforme a las condiciones de la operación, incluyendo su traslado, almacenamiento o utilización en otras operaciones. Esta mecánica es comparable a la de un depósito bancario de dinero: cuando una persona deposita pesos en una entidad financiera, el banco no está obligado a conservar y devolver exactamente los mismos billetes. Su obligación consiste en restituir la cantidad de dinero que corresponda”, sumó la entidad

“El oro utilizado en operaciones internacionales debe cumplir determinados requisitos de calidad. El BCRA realizó la operación de depósito con el BIS, no con el Banco de Inglaterra. Por lo tanto, los eventuales movimientos o decisiones posteriores del BIS respecto de los lingotes no deben confundirse con una decisión del Banco Central argentino de depositar sus reservas en otra institución. En síntesis, lo fundamental es distinguir entre la propiedad y administración de los lingotes físicos y el derecho del BCRA a recibir el oro que le corresponde. En la operatoria descripta, el BIS administra el metal recibido y mantiene frente al Banco Central argentino la obligación de restituir una cantidad equivalente, conforme a las condiciones pactadas”, concluyó.

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