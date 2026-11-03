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La sentencia de Alexis Mac Allister cuando le preguntaron sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial ante España

El jugador de la selección argentina dio su opinión acerca de los comentarios tras la derrota en Nueva Jersey

Alexis Mac Allister se refirió a las teorías conspirativas en torno al resultado de la final del Mundial 2026
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Alexis Mac Allister se refirió a las teorías conspirativas en torno a la final del Mundial 2026 que la selección argentina perdió 1-0 en el tiempo suplementario ante España. El mediocampista del Liverpool y figura del equipo que dirige Lionel Scaloni respondió sobre la actuación de la Albiceleste aquel 19 de julio en Nueva Jersey y los disparatados comentarios en las redes sociales.

En una entrevista con los hermanos Esteban y Gastón Edul, el pampeano reconoció que no fue tanta la cantidad de gente que le preguntó por los factores externos que habrían influido en el resultado final. “Creo que también al ser una familia de fútbol entendemos que esas cosas no existen. Lamentablemente, hoy vivimos en un mundo donde con las redes sociales se dice cualquier cosa, donde hay muchísima impunidad y cualquiera puede decir cualquier cosa. Hoy por hoy hay tantas cosas que no son reales”, expresó el jugador que fue campeón del mundo en Qatar 2022.

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Por último, el futbolista de 27 años dijo sobre el tema: “A mí no me genera nada. O sea, yo vengo de una familia de fútbol, como dije recién, entiendo que esto es parte del mundo en el que vivimos. O sea, la gente tiene esa capacidad para decir cualquier cosa y nosotros al final, dentro de nosotros, sabemos bien todo lo que pasó”. “Lo dimos todo y es una lástima que no la hayamos ganado. Futbolísticamente no estuvimos bien y ellos hicieron la diferencia. Hoy por hoy no hay duda que son los mejores del mundo”, completó.

Alexis Mac Allister desestimó las teorías conspirativas sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Alexis Mac Allister desestimó las teorías conspirativas sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la misma línea que Mac Allister, Enzo Fernández respondió de manera similar en el programa Los Edul. “Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado”, manifestó el ex mediocampista de River Plate para desterrar diferentes versiones que se viralizaron en redes sociales, y se enfocó en el poderío del plantel europeo a cargo de Luis de la Fuente para explicar la caída en Nueva Jersey: “Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor”.

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Emiliano Dibu Martínez también recordó aquel partido en Estados Unidos y dejó en claro que Argentina tenía las intenciones de coronarse: “Si íbamos a penales, la ganábamos. Escuché hasta a ellos (España) decir que tenían que ganarlo antes, que no podían ir a penales, mientras yo iba al arco. Menos mal que justo me metieron el gol en la primera pelota del tiempo extra. Si íbamos a penales, éramos campeones porque sentía que era mi día y ellos lo sentían también. Me lo dijo uno de los arqueros de ellos, que menos mal que lo ganaron durante el partido”.

La figura habló de cómo llegó la selección, la lesión de Dibu y la última arenga de Messi

“Las teorías me generan risa. Vi todo el proceso, estuvimos 51 días viajando, con un día más de recuperación… Si el partido era a las 8 de la noche, capaz estábamos mejor. Mirá lo que pensamos, poder dormir una siesta. Lo que no me gustó de este Mundial es que fue todo marketing comparado a Qatar. De Croacia a Francia en 2022 tuvimos 6 o 7 días. Acá tuvimos tres días con un viaje y un entrenamiento medio cortado porque no nos daban los tiempos. Estábamos fusilados. Sobre las teorías conspirativas hoy la gente se cree todo. Quién va a querer perder la final del mundo por más plata que te den", finalizó el arquero.

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