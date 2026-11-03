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Las razones detrás de las ausencias de Lo Celso, De Paul, Cuti Romero y Lautaro Martínez en la lista de la Selección

En la primera convocatoria sin Messi, Lionel Scaloni profundizó la renovación de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica

Lo Celso, Messi y De Paul, en el entrenamiento de la Selección durante el Mundial (REUTERS/Paul Childs)
Lo Celso, Messi y De Paul, en el entrenamiento de la Selección durante el Mundial (REUTERS/Paul Childs)
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Lionel Scaloni oficializó la nómina de convocados de la selección argentina para los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en la cancha de Boca Juniors, y Costa Rica, el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se trata de la primera convocatoria de la Albiceleste en la etapa posterior al retiro de Lionel Messi, con el regreso de Gonzalo Montiel y algunas ausencias de peso.

El Inter de Italia confirmó que Lautaro Martínez sufre una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, diagnosticada a mediados de octubre, que lo mantendrá entre cuatro y seis semanas sin jugar. Cristian Romero y Nico González tampoco integran la lista por sendas lesiones musculares en el Atlético de Madrid y la Juventus, respectivamente.

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Tampoco figuran en la nómina Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, aunque sus situaciones son diferentes. El Motorcito y el enlace habían estado en la anterior citación, pero solo en el duelo ante Benín, para la despedida de Messi. Hoy, dejaron de ser prioridad y parece difícil que vuelvan a jugar en la Selección. En medio de la renovación, Scaloni no necesita verlos: ya conoce lo que pueden ofrecer.

Montiel, por su parte, reaparece en la lista después de la derrota 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El defensor no había sido citado para los amistosos posteriores ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último el partido que marcó la despedida de Messi. Junto a él, el arquero Santiago Beltrán y Thiago Almada, también de River, completan la representación del fútbol doméstico, mientras que los jugadores de Boca Juniors quedaron afuera por los compromisos decisivos que afronta el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena.

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Aaron Anselmino, marcador central de 21 años surgido en Boca y actual jugador del Chelsea, y Mariano Troilo, del Parma de la Serie A italiana, representan las dos sorpresas de la nómina. Anselmino arrastra una lesión sufrida en agosto durante un amistoso de los Blues contra el Johor de Malasia y recién volvió al banco de suplentes en la Copa de Inglaterra, sin ingresar. Entienden en el cuerpo técnico que va a estar disponible para jugar y lo contemplan como alternativa ante la baja del Cuti Romero y ante la situación del juvenil Tomás Palacios, de Estudiantes, que no está al 100% desde lo físico.

Troilo, en cambio, llega sin debutar en la Albiceleste pero con nueve partidos consecutivos como titular en el club italiano. El arquero Emiliano Martínez, pese a una fractura de maxilar sufrida en un choque durante un partido del Chelsea contra el Everton por la Premier League, sí fue convocado.

En la citación ganan terreno nombres como Nico Paz, Agustín Giay, Matías Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro, parte del recambio generacional que impulsa Scaloni de cara al ciclo sin Messi.

La Federación uruguaya afronta el cierre de 2026 con un interinato a cargo de Diego Forlán, tras la salida de Marcelo Bielsa. En su primera prelista, Forlán dejó afuera a Fernando Muslera, pese a que el arquero fue clave en la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores. La Celeste disputó tres amistosos recientes, con una derrota 3 a 1 ante Japón y victorias sobre Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

En Costa Rica, Fernando Batista fue destituido como director técnico tras dirigir seis partidos, después de caer 4-3 ante Curazao, en un encuentro en el que su equipo ganaba 3 a 0, y 2-0 frente a Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf. Su reemplazante, Bryan Ruiz, convocó de urgencia a Keylor Navas, quien juega en Pumas de México, para que asumiera la capitanía. Con Navas en el arco, Costa Rica mantuvo la valla invicta en triunfos sobre Nicaragua (3-0) y Haití (2-0).

Ambos amistosos marcarán el primer tramo de la nueva etapa de la Albiceleste después de la goleada 3 a 0 sobre Benín, partido que incluyó la despedida de Messi en el estadio Monumental ante más de 80.000 personas, y del triunfo 7 a 0 sobre Burkina Faso en la fecha FIFA anterior.

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)
Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

LA LISTA COMPLETA

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Chelsea FC)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Román Vega (FC Zenit)
  • Aarón Anselmino (Chelsea FC)
  • Leonardo Balerdi (AS Roma)
  • Mariano Troilo (Parma)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

  • Máximo Perrone (Como 1907)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Valentín Barco (Chelsea FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool FC)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Matías Soulé (AS Roma)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Juan Manuel López (Palmeiras)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Santiago Castro (AS Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Thiago Almada (River Plate)

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