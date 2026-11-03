Política

El Gobierno relativiza la derrota en Bariloche, pero crecen los pedidos para acelerar los acuerdos provinciales

En el oficialismo aseguran que se trató de una elección local, aunque un sector advierte en la necesidad de intensificar el diálogo con los gobernadores. El ejemplo de las elecciones de 2025 y el fantasma del PRO

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck
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El triunfo de la coalición local que conformaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Wálter Cortés en las elecciones de alcance municipal de Bariloche dio lugar a distintas lecturas dentro del Gobierno. En los comicios en los que se eligieron 15 convencionales para revisar y reformar la Carta Orgánica local, los libertarios consiguieron dos bancas y quedaron terceros, detrás del peronismo.

El pasado domingo, la coalición oficialista Haciendo Bariloche duplicó en votos al peronismo y triplicó a Martín Govetto, el candidato libertario. Si bien en Casa Rosada le bajan el precio a la derrota, por tratarse de una elección de carácter local, algunas voces piden acelerar los acuerdos con los gobernadores aliados.

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Quienes impulsan esta estrategia buscan evitar que los resultados de las elecciones provinciales repercutan en el escenario político nacional marcado por las presidenciales de 2027. “Las elecciones provinciales no determinan números, pero generan una especie de clima cuando son complejas. Con un acuerdo o con relaciones acordadas transitar a octubre va a ser más fácil”, expresó una fuente oficial ante Infobae.

En Balcarce 50 toman como referencia la experiencia del PRO en 2019, cuando acumuló derrotas en las elecciones provinciales y apostó a que los resultados no condicionaran los comicios nacionales. Por eso, un sector de la conducción libertaria busca avanzar en conversaciones con los representantes provinciales para llegar a las sucesivas elecciones del año próximo con mayor margen de maniobra.

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La mesa política en Casa Rosada
La mesa política en Casa Rosada

Con un objetivo más ambicioso: consolidar el camino hacia la reelección del presidente Javier Milei, en el Poder Ejecutivo debaten los tiempos para avanzar con esas conversaciones. Por un lado, Luis y Santiago Caputo, junto a la senadora Patricia Bullrich, se inclinan por cerrar los acuerdos cuanto antes para blindar el programa económico. Por el otro, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem piden no apurar los plazos y buscan evitar “ceder por ceder”.

Desde el entorno de los Menem rechazan que exista una intención de demorar los entendimientos y aseguran que buscan trazar acuerdos programáticos. “No hay intención de romper con nadie. Se está trabajando bien. Se va a avanzar de manera artesanal, provincia por provincia”, expresaron.

Tras los recientes resultados en Bariloche, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recuperan la experiencia de las legislativas de 2025, cuando el sello obtuvo magros resultados en las provinciales, pero revirtió por amplio maregn los números en las nacionales. Además, sostienen que el armado busca llevar las ideas libertarias a todos los territorios y potenciar el sello en el interior.

“Poca o mucha, la presencia en los concejos deliberantes o en las legislaturas provinciales es clave. Vamos a estar donde se pueda porque se tiene que escuchar la voz del Presidente”, argumentaron.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, sale de Casa Rosada (RS Fotos)
El asesor presidencial, Santiago Caputo, sale de Casa Rosada (RS Fotos)

Detrás de esa discusión también aparece una diferencia sobre la conveniencia de competir en todos los distritos. En 2025, el asesor presidencial Santiago Caputo se mostró abierto a evitar candidaturas propias en algunas provincias a cambio de la garantía del apoyo de los gobernadores en las elecciones nacionales.

Los armadores territoriales, en cambio, descartaban esa posibilidad, postura que mantienen en la actualidad, y sostienen que es necesario potenciar el sello libertario en el interior del país. “No presentar candidatos es que no haya convencionales constituyentes o concejales para levantar la mano y exponer la postura del Presidente. Tener presencia en todos lados es hacer política”, planteó una dirigente violeta ante este medio.

Para los referentes territoriales, prescindir de candidatos propios es “hacer que La Libertad Avanza no crezca” y descuidar la militancia local. “El año pasado, en Santa Fe sacamos 14 puntos en las desdobladas y después casi 40. En Corrientes, 10 puntos y después 33. Quedó demostrado que la teoría de que mancha la marca no es así”, planteó una fuente en tema.

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