Diputado guatemalteco David Illescas, con un arma de fuego y una trifulca dentro de un estadio: “Defendía a mi gente”

El diputado David Illescas admitió su participación en una pelea en el estadio Revolución y confirmó la portación de un arma de fuego. (Redes Sociales)

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El diputado guatemalteco David Illescas, integrante de la bancada Raíces, reconoció ante Infobae que participó en una pelea entre aficionados dentro del estadio Revolución, donde presenció el partido entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y San Miguel Petapa. El legislador también confirmó que portaba un arma de fuego durante el incidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas involucradas en una trifulca en las graderías del recinto deportivo, ubicado en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en la zona 12 de la capital.

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Illescas aparece entre los asistentes que intercambiaron golpes al término del encuentro, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la segunda división.

El político llegó al Congreso con el Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la silla presidencial y que fue cancelada por una orden judicial.

El congresista ahora forma parte de Raíces, una facción parlamentaria surgida de dirigentes vinculados al oficialismo. San Miguel Petapa, club que el diputado apoya y del que aseguró ser directivo, perdió 2 a 0 ante el conjunto universitario.

El diputado guatemalteco David Illescas protagonizó una trifulca al finalizar un partido de fútbol entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y San Miguel Petapa, del cuál es directivo. (Video: Redes sociales)

Illescas afirmó que intervino para proteger a aficionados de Petapa

En declaraciones a Infobae, Illescas sostuvo que el conflicto comenzó después del pitazo final, cuando un grupo de seguidores de la Usac se acercó al sector donde se encontraba la afición visitante.

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“Al terminar el partido vienen unos cuantos malos aficionados de la universidad a buscar a la gente de Petapa”, relató. Según su versión, en ese grupo había familias, directivos, mujeres y adultos mayores, por lo que los hombres presentes decidieron intervenir.

“A los pocos hombres que habíamos ahí nos tocó plantarnos y defender a esta gente”, afirmó el diputado. Illescas negó que el enfrentamiento tuviera como objetivo atacarlo a él por su condición de legislador y lo definió como “un tema futbolero”.

El congresista David Illescas es directivo del club San Miguel Petapa. (Facebook/David Illescas)

El congresista aseguró que los simpatizantes universitarios ingresaron al área asignada a los seguidores de San Miguel Petapa luego de que quedara abierta una puerta en la separación entre ambas localidades.

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“La mala seguridad de la universidad dejó abierta una puerta. Por esa puerta es que ingresan los aficionados de la universidad”, dijo.

Según el parlamentario, los protocolos habituales en su sede local aíslan por completo a la afición visitante con resguardo de seguridad privada, medida ausente en el recinto universitario.

Además afirmó desconocer cuál fue la intención de las agresiones en contra de San Miguel Petapa, del cual él es directivo, pero no descartó que hubieran sido enviados por Walter Mazariegos, rector cuestionado de la Usac y quien es considerado como un “usurpador” del puesto, debido a los señalamientos de fraude en las elecciones.

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Más tarde publicó un video en sus redes sociales donde afirmó que no había seguridad: “Yo manos tengo y defenderme puedo”.

El diputado guatemalteco David Illescas protagonizó una trifulca al finalizar un partido de fútbol entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y San Miguel Petapa, del cuál es directivo. (Video: Redes sociales)

El diputado confirmó que portaba un arma de fuego

Illescas reconoció que ingresó al estadio con un arma. “Yo todo el tiempo porto arma de fuego”, respondió cuando Infobae le consultó si la llevaba durante el partido.

Al ser cuestionado sobre la posesión de un arma de fuego dentro de un recinto deportivo, el congresista afirmó: “A (Juan Francisco Solórzano) Foppa (exfiscal anticorrupción) lo mataron dentro de un área deportiva ¿Verdad? Yo creo que aquí en Guatemala no está la Virgen Patafetanes y en todos lados hay que extremar precauciones”.

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Al finalizar la pelea, en las redes sociales fueron publicadas imágenes del diputados saliendo del estado acompañado de su pareja, de un guardia de seguridad del estadio y de algunas personas del deportivo Petapa.

El diputado sostuvo que no se encontraba acompañado por personal de seguridad privada y aseguró que no había ingerido alcohol. “Yo no bebo, tengo más de un año de no ingerir licor”, afirmó.

En tanto, en los videos publicados en las redes sociales se ve a los aficionados de la Usac increpar al congresista y gritarle improperios desde los graderíos del estadio Revolución.

Un grupo de personas desciende por la escalera amarilla de la tribuna del estadio Revolución gritando improperios en contra del diputado guatemalteco de la bancada Raíces, David Illescas. (Video: Redes Sociales)

“No voy a dejar tirada a mi gente”, dijo el legislador

Illescas indicó que sufrió una lesión menor en la mano derecha, aunque descartó fracturas. “Tengo golpeada la mano, pero ya me dijeron que solo es inflamación”, explicó.

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El político afirmó que no presentará una denuncia por lo ocurrido. “Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha”, respondió al ser interrogado sobre posibles acciones legales.

David Illescas fue electo por el partido Movimiento Semilla y luego se unió a la bancada Raíces, fracción del partido de Gobierno. (Facebook/David Illescas)

Ante la consulta sobre el impacto del episodio en su investidura como diputado y las consecuencias éticas de su cargo, Illescas sostuvo que su actuación demuestra una decisión personal.

“Yo no voy a dejar tirada a mi gente”, afirmó. Luego admitió que nadie debería pelear en un estadio, aunque insistió en que no tenía otra alternativa: “Si toca, toca”.