El presidente dominicano participará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid los días 4 y 5 de noviembre

El mandatario dominicano se reunirá con Laura Fernández durante la jornada central del encuentro regional (Cortesía: Luis Abinader)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, durante una visita oficial que incluirá reuniones bilaterales con representantes de organismos multilaterales.

La Presidencia de la República Dominicana informó que la agenda combinará actividades empresariales, encuentros institucionales y actos con la comunidad dominicana.

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La jornada central reunirá a los mandatarios el jueves desde las 9:00 en la Galería de las Colecciones Reales, donde se realizará la fotografía oficial y la sesión plenaria.

Abinader también tendrá una reunión con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a las 10:30, y otro encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, a las 16:45.

La inauguración de la cumbre está prevista para las 18:30 del miércoles en el Teatro Real de Madrid. Esa noche, el mandatario participará en una cena para jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Real de Madrid.

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La agenda empresarial y los encuentros previos a la cumbre

El viaje a España está previsto para el lunes, una vez que concluya la participación del presidente en La Agenda Semanal, programada para las 15:00 y dedicada a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En esa actividad intervendrán doña Milagros Ortiz; el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, y el director general de Presupuesto, José Rijo, entre otros funcionarios, según el Listín Diario, diario dominicano.

El itinerario oficial del mandatario dominicano Luis Abinader en Madrid incluye su asistencia a la Cumbre Iberoamericana y reuniones bilaterales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades en España comenzarán el martes 3 con una visita a las 16:00 a la sede de Airbus en Getafe. Dos horas después, Abinader encabezará en el Cine Capitol la entrega especial del reconocimiento al Dominicano Destacado en el Exterior “INDEX Somos Todos”.

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El miércoles al mediodía, el mandatario se reunirá con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, antes de un almuerzo privado.

A las 15:00 participará en el Conversatorio de Jefes de Estado y/o de Gobierno, incluido en el Encuentro Empresarial de la Plaza de Las Ventas.

La programación empresarial continuará a las 16:15 con la entrega del compromiso del sector privado, el Premio Iberoamericano de Calidad y el traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. El rey Felipe VI clausurará ese encuentro a las 16:45.

El jueves, además de las actividades oficiales de la cumbre y las reuniones con Fernández y Calviño, Abinader asistirá a un almuerzo-retiro de mandatarios previsto para las 14:30. A las 20:00 participará en una cena ofrecida por Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas.

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La visita a ONU Turismo y los actos del viernes

El viernes 6, el presidente impondrá a las 11:00 una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, en la residencia oficial del embajador dominicano. A las 12:30 visitará la nueva sede de ONU Turismo, donde se reunirá con la secretaria general, Shaikha Alnuwais, y recorrerá las instalaciones.

Una infografía de Infobae detalla las actividades oficiales, empresariales y diplomáticas del presidente dominicano Luis Abinader durante su viaje a España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 14:00 se entrevistará con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, antes de un almuerzo privado. La agenda finalizará a las 16:00 con la inauguración de la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas en el Hotel Meliá Castilla.

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La Presidencia indicó que la salida de Abinader hacia República Dominicana está prevista para la tarde del viernes, mientras que el Listín Diario situó su retorno en horas de la noche.