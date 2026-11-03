Cuba

Central eléctrica turca abandona Cuba mientras los cortes de luz se extienden hasta tres días consecutivos

La salida de la Erol Bey reduce a menos de la mitad la capacidad instalada por las plantas flotantes turcas. El deterioro de la infraestructura y la escasez de combustible profundizan una emergencia que el propio régimen calificó de extremadamente tensa

Crisis de energia eléctrica en La Habana, Cuba
Un hombre camina por un lugar tradicionalmente frecuentado por turistas en La Habana Vieja, que luce desierto debido a la falta de visitantes el 9 de junio de 2026. Antaño sinónimo de desenfreno y alegría, La Habana se desvanece entre los cortes de luz, el éxodo y la profunda incertidumbre sobre su futuro. Hay tan pocos coches circulando por el Malecón, el emblemático paseo marítimo de la capital que antaño rebosaba de actividad, que es posible cruzarlo sin mirar. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
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La central eléctrica flotante turca Erol Bey abandonó este lunes 2 de noviembre Cuba de forma definitiva, según pudo corroborar EFE. Su salida reduce aún más la capacidad de generación disponible en la isla, donde los cortes de luz superan habitualmente las 20 horas diarias en La Habana y pueden extenderse durante hasta tres días consecutivos en otras provincias.

La embarcación, con una capacidad de 63 megavatios (MW), dejó el puerto de La Habana cerca de las 14:30, hora local, equivalentes a las 16:30 GMT. Las autoridades cubanas no habían confirmado oficialmente su partida al cierre de esta información.

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La Erol Bey era una de las últimas unidades flotantes contratadas por el régimen cubano a la empresa Karpowership, perteneciente a Karadeniz Holding. Desde 2019, estas plantas fueron incorporadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) como una alternativa para compensar las fallas de las termoeléctricas terrestres.

La Belgin Sultán, única central flotante que permanece en La Habana

En abril, el Ministerio de Energía y Minas informó que en La Habana permanecían dos centrales de este tipo: la Belgin Sultán y la Erol Bey. Entre ambas aportaban una capacidad instalada de 124 MW, una cifra limitada frente a las necesidades del SEN en los períodos de mayor demanda.

FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad camina frente a lanchas motoras atracadas en la bahía de La Habana durante un colapso de la red eléctrica nacional, en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2025. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un guardia de seguridad camina frente a lanchas motoras atracadas en la bahía de La Habana durante un colapso de la red eléctrica nacional, en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2025. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

La salida de la Erol Bey se suma a la de otras seis unidades flotantes turcas que dejaron la isla. Cuba había contratado ocho embarcaciones para reforzar su generación eléctrica, que llegaron a aportar más de 400 MW al sistema cuando operaban en las bahías del Mariel, al oeste del país, y de La Habana.

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Durante dos semanas, las centrales flotantes volvieron a producir electricidad tras la llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin a fines de mayo. El buque arribó con 740,000 barriles de crudo, equivalentes a 100,000 toneladas, un volumen que permitió alimentar de forma temporal algunas instalaciones de generación.

La disponibilidad de combustible resulta determinante para estas plantas y para las centrales termoeléctricas cubanas, que dependen de importaciones de crudo para sostener sus operaciones.

Crisis energética agravada desde mediados de 2024

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética que se agravó este año. El régimen ha atribuido parte de la situación a las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el suministro de petróleo, que afectaron las importaciones de crudo necesarias para abastecer tanto a las termoeléctricas como a las plantas flotantes.

FOTO DE ARCHIVO: Cables eléctricos de alta tensión en La Habana, donde la red eléctrica nacional sufre cortes todos los días por varias horas. REUTERS/Norlys Perez/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Cables eléctricos de alta tensión en La Habana, donde la red eléctrica nacional sufre cortes todos los días por varias horas. REUTERS/Norlys Perez/Archivo

El propio régimen cubano calificó la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”. A la escasez de combustible se suma el deterioro de buena parte de la infraestructura eléctrica nacional.

Las centrales termoeléctricas, responsables de cerca del 40% de la generación, fueron construidas en su mayoría durante las décadas de 1960 y 1970. Las averías y los mantenimientos prolongados han reducido su disponibilidad, mientras que la generación distribuida también enfrenta problemas por falta de combustible y repuestos.

Cuba sufrió ocho apagones totales en lo que va de 2026, según los datos difundidos por las autoridades. Esos colapsos dejaron sin electricidad a todo el país durante varias horas y evidenciaron la fragilidad del sistema.

Apagones con impacto en transporte, salud y abastecimiento

Los apagones afectan múltiples actividades diarias. El transporte público opera de manera limitada en varias zonas, mientras que hospitales y otros servicios estatales redujeron prestaciones por las dificultades para sostener el suministro eléctrico.

Gladys Valdés, de 76 años, prepara café durante un apagón provocado por el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, según el operador de la red, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad en Cuba, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Gladys Valdés, de 76 años, prepara café durante un apagón provocado por el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, según el operador de la red, dejando a unos 10 millones de personas sin electricidad en Cuba, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La falta de energía también impacta en la conservación de alimentos, el acceso al agua y las comunicaciones. En paralelo, los precios de productos básicos y medicamentos aumentaron en los mercados informales, donde muchas familias buscan alternativas ante el desabastecimiento de la red estatal.

La partida de la Erol Bey deja a la Belgin Sultán como la única central flotante turca que permanece en La Habana, según información oficial de abril.

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