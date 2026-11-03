Canciller dominicano inicia agenda en España para fortalecer vínculos económicos en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

El canciller Víctor Bisonó y el presidente Luis Abinader desarrollarán una intensa agenda comercial en Madrid con el propósito de captar fondos privados y fortalecer la exportación hacia el mercado europeo (Foto cortesía Cancillería)

Guardar

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, iniciará este lunes 3 de noviembre una agenda de trabajo en Madrid que se extenderá hasta el jueves 6 y estará enfocada en fortalecer los vínculos económicos y de cooperación con España. La visita incluirá actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, reuniones políticas, encuentros empresariales y una serie de actos orientados a la diáspora dominicana.

Según informó la Cancillería dominicana, Bisonó acompañará al presidente Luis Abinader durante las actividades oficiales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, previstas para el 4 y 5 de noviembre. La delegación buscará consolidar la presencia del país en los mecanismos de diálogo regional y abrir espacios para nuevas alianzas comerciales.

PUBLICIDAD

La agenda se desarrollará en un momento en que Santo Domingo procura ampliar los destinos de sus exportaciones, captar capitales extranjeros y reforzar sus relaciones con socios europeos. España constituye uno de los países con mayores lazos históricos, culturales y empresariales con República Dominicana, además de un actor habitual en sectores como turismo, infraestructura, energía, servicios y bienes raíces.

La Cumbre Iberoamericana reunirá a mandatarios y organismos regionales

Durante su estancia en la capital española, el canciller formará parte de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana. Ese espacio prepara los acuerdos y las posiciones políticas que luego serán tratados por los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana.

PUBLICIDAD

El ministro Víctor Bisonó impulsará iniciativas multilaterales sobre transformación digital, movilidad académica y gestión del riesgo climático durante las sesiones de trabajo que reunirán a los principales mandatarios de la región (Foto cortesía Cancillería)

Bisonó también participará en el diálogo con los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana. De acuerdo con el comunicado oficial, esas reuniones abordarán iniciativas de cooperación en áreas como la movilidad académica, la protección social, la transformación digital y la gestión del riesgo de desastres.

La participación dominicana buscará reforzar la concertación política regional y dar continuidad a programas de cooperación que involucran a gobiernos, organismos internacionales, universidades y representantes del sector privado. La Cancillería señaló que la agenda contempla reuniones bilaterales con mandatarios y autoridades de instituciones multilaterales.

Esos encuentros permitirán a la delegación dominicana plantear prioridades nacionales vinculadas al desarrollo económico, la innovación, la educación y la resiliencia ante fenómenos climáticos. República Dominicana suele ocupar un lugar activo en los debates sobre cooperación regional por su posición en el Caribe y por sus vínculos con América Latina y Europa.

PUBLICIDAD

La Semana Dominicana en España buscará ampliar los negocios entre ambos países

Uno de los actos centrales del viaje será la apertura de la Semana Dominicana en España, una iniciativa que reunirá a representantes de los sectores público y privado de ambos países. El objetivo será promover intercambios comerciales, atraer inversiones y generar contactos entre compañías dominicanas y españolas.

El plan dominicano para abrir nuevos negocios en España (Foto cortesía Cancillería)

La actividad pondrá el foco en las oportunidades que ofrece la economía dominicana para firmas interesadas en instalarse o ampliar operaciones en el Caribe. También buscará abrir mercados para productos y servicios del país, dentro de una estrategia de diplomacia económica que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha situado entre sus prioridades.

PUBLICIDAD

España figura como un socio relevante para la inversión y el comercio dominicanos, debido a la presencia de empresas españolas en diversas actividades productivas y a los lazos que mantienen ambos países. La agenda empresarial se complementará con reuniones destinadas a identificar alianzas para proyectos vinculados con inversión, producción y servicios.

Bisonó y Abinader participarán además en una entrega especial del reconocimiento “INDEX Somos Todos”, destinado a dominicanos destacados en el exterior. El acto estará relacionado con el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, organismo que trabaja en la vinculación del Estado con la comunidad migrante.

PUBLICIDAD

La visita incluirá también un recorrido por la nueva sede de ONU Turismo en Madrid. Con esa escala, la delegación dominicana sumará el sector turístico a una agenda que combina política exterior, promoción económica y cooperación internacional.