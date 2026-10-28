Sociedad

Avanza la búsqueda de los hermanos desaparecidos que fueron arrastrados por la corriente de un río en Santa Cruz

Los nenes de 10 y 12 años habían ingresado el domingo a un sector del río Gallegos, en Palermo Aike. Seis buzos se sumaron a los rastrillajes de hoy

Los rescatistas concentran la búsqueda en un área marcada por perros especializados y coincidente con el relato de uno de los adolescentes
Los rescatistas concentran la búsqueda en un área marcada por perros especializados y coincidente con el relato de uno de los adolescentes
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Los hermanos José, de 10 años, y Leo, de 12, desaparecieron el domingo 25 de octubre tras ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la zona de La Toma, en Palermo Aike, provincia de Santa Cruz.

Hoy los rescatistas concentran la búsqueda en un área de 40 por 40 metros, marcada por perros especializados y coincidente con el relato de uno de los adolescentes que estaba con ellos, según fuentes de la investigación citadas por La Opinión Austral.

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Pedro Luxen, jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, confirmó que ese indicio reorientó el operativo: “Hay una pista. Está el punto cero del trabajo de los buzos. La huella la identificó el trabajo de canes y hubo un trabajo territorial con uno de los menores que acompañaba a los chicos”, dijo a Radio Mitre.

Además, afirmó el funcionario, para la jornada de hoy se incorporaron seis buzos provenientes de El Calafate, El Chaltén y Gobernador Gregores. Y personal médico de Gendarmería Nacional realizó nuevas entrevistas y obtuvo referencias que coincidieron con la señal detectada previamente por los canes de búsqueda.

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Más de 120 efectivos rastrean el río Gallegos en busca de dos hermanos que fueron arrastrados por la corriente en Santa Cruz
Más de 120 efectivos rastrean el río Gallegos en busca de dos hermanos que fueron arrastrados por la corriente en Santa Cruz

El punto de búsqueda se ubica en La Toma, cerca de la Ruta Nacional 40, donde los niños habían ingresado al agua junto a dos adolescentes de 14 y 15 años. Los cuatro nadaron hasta una formación de tierra en medio del río, pero una crecida repentina los sorprendió cuando intentaban regresar a la orilla.

La delimitación permitió reducir la extensión de los rastrillajes y concentrar los recursos en un área con condiciones especialmente complejas. El sector presenta pozones de hasta siete metros de profundidad, depresiones abruptas del lecho formadas por la erosión de la corriente.

En el procedimiento participan unos 120 efectivos de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Los equipos disponen de drones, cámaras y ecosondas para avanzar en las tareas.

Tres lanchas pequeñas con personas que llevan chalecos salvavidas en una orilla arbolada con el suelo anegado
Efectivos de seguridad abordan las embarcaciones en un nuevo día de búsqueda (Facebook: Corrientes hoy)

Ante el pedido de familiares y vecinos para que la búsqueda se extienda durante las 24 horas, Luxen indicó por qué no se realizan trabajos subacuáticos durante la noche y pidió permitir que los profesionales trabajen en las zonas delimitadas. También afirmó que personal de Abordaje Territorial del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, médicos de Prefectura y efectivos de Gendarmería acompañan a la familia.

Los investigadores consideran menos probable que los niños estén río arriba, donde no se registraron cavidades de profundidad similar. La presencia de esos pozones dificulta las inspecciones bajo el agua porque una persona puede perder pie de forma repentina y quedar expuesta a la fuerza del cauce.

Drones, buzos y controles sobre el fondo del río

Los equipos utilizan drones para registrar imágenes aéreas, dividir el terreno en sectores y establecer referencias geográficas. El comisario mayor Luis Alberto Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, explicó que esa tecnología sirve para “marcar un georreferenciamiento del lugar y sectorizar también las zonas”, según ADNSUR.

Los trabajos de búsqueda en gomones a lo largo del río Gallegos, en la zona de La Toma
Los trabajos de búsqueda en gomones a lo largo del río Gallegos, en la zona de La Toma

La fuerza dispone de tres drones capaces de filmar, tomar fotografías y aportar coordenadas para orientar a los rescatistas. Los dispositivos también permiten revisar zonas de difícil acceso y volver sobre imágenes registradas durante los vuelos.

Los buzos trabajan por etapas en las zonas más profundas y en los sectores donde se concentraron los indicios. Las tormentas, las lluvias intensas y los rayos obligaron a interrumpir temporalmente algunas inmersiones, explicó el jefe de Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero.

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