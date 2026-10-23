Murió a los 118 años uno de los hombres más longevos del país: la historia de Manuel Moisés Álvez

Manuel Moisés Álvez murió a los 118 años en San Vicente, Misiones (El Territorio)

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Murió Manuel Moisés Álvez, considerado uno de los hombre más longevos de la Argentina, a los 118 años en San Vicente, Misiones. Álvez residía junto a su familia en el paraje Las Tunas y era reconocido como uno de los pobladores históricos de la zona.

El fallecimiento ocurrió este jueves, a cuatro días de cumplir 119 años. La noticia fue confirmada por la Policía de Misiones, que recibió el aviso cerca de las 12.40. Efectivos de la Comisaría Segunda se trasladaron hasta la vivienda situada sobre el kilómetro 34 de la ruta provincial 13 y solicitaron la intervención de un médico policial para constatar el deceso.

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Luego de examinar el cuerpo, el profesional determinó que la muerte se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático. Además, estimó que el fallecimiento se había producido entre tres y seis horas antes de la llegada de los agentes. Por las características del caso, no consideró necesaria la realización de una autopsia, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Territorio.

Álvez junto a sus familiares durante uno de sus cumpleaños (Gentileza)

La fecha de nacimiento que figuraba en el DNI de Manuel Moisés Álvez era el 26 de octubre de 1907. Su historia trascendió Misiones y despertó interés por una vida extendida a lo largo de más de un siglo. Aunque no existió una certificación independiente que lo acreditara como el hombre más longevo del país, su caso quedó asociado a la memoria de San Vicente y de quienes lo acompañaron en sus últimos años.

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Manuel Moisés Álvez obtuvo su primer DNI a los 114 años

Álvez obtuvo su primer DNI a través de una inscripción tardía, a los 114 años. El trámite está destinado a personas cuyos nacimientos no fueron registrados durante el primer año de vida y, en su caso, fue acompañado por el Registro Provincial de las Personas de Misiones mediante el programa Indocumentado Cero.

La obtención de su DNI le permitió iniciar trámites previsionales y acceder a cobertura social (Gentileza)

La obtención del DNI le permitió iniciar gestiones para acceder a beneficios previsionales y cobertura social. Hasta entonces, su falta de documentación dificultaba su incorporación formal a distintos sistemas estatales. Familiares recordaron que parte de sus papeles se habían perdido años atrás, tras el incendio de la casilla en la que vivía.

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Durante sus últimos años de vida permaneció en el paraje Las Tunas, acompañado por familiares que se ocupaban de sus cuidados. En la comunidad de San Vicente era considerado uno de los vecinos más antiguos y su vida estaba vinculada con la historia rural de la zona. Trabajó en tareas de campo y participó de la apertura de caminos en la región.

Una de las personas que lo acompañaba, su sobrina nieta Liliana Rodríguez, había contado en 2022 que Álvez era tranquilo y conservaba un buen estado de salud para su edad. Según relató entonces, Álvez mantenía una rutina sencilla, le gustaba comer carne y tomaba mucha agua.

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Además, Rodríguez contó que el hombre había aprendido a tocar la armónica más de una década antes. Ese instrumento se convirtió en uno de sus pasatiempos durante sus últimos años en el paraje Las Tunas.

Efectivos de la Policía de Misiones sorprendieron a Manuel Moisés Álvez con una torta por sus 115 años (Gentileza)

En 2022, cuando cumplió 115 años, efectivos de la Policía de Misiones se acercaron a su vivienda con una torta y un regalo para sorprenderlo. El festejo, compartido con su familia, quedó registrado en imágenes. En ellas se ve a un hombre con más de un siglo de vida mientras sopla las velas y recibe el saludo de las personas que fueron a su vivienda para acompañarlo.

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El festejo tuvo, además, un significado especial: allí, después de haber pasado décadas sin contar con documentación, Álvez recibió su DNI. A los 118 años, Álvez dejó una historia que estuvo atravesada por el paso de varias generaciones.