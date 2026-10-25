Sociedad

Dramático rescate en Neuquén: cedió un camino rural y y una ambulancia con pacientes quedó al borde de un precipicio

Las intensas lluvias registradas en la zona de Aucapán, Junín de Los Andes, dejaron al vehículo atrapado sobre un terreno resquebrajado. Los bomberos asistieron a los ocupantes y evitaron que cayeran por el barranco

Personal de bomberos y emergencias realiza maniobras nocturnas para asegurar una ambulancia que quedó al borde de un precipicio cerca de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Las imágenes muestran el despliegue técnico sobre la parte trasera del vehículo asistencial para evitar su caída.

Guardar

Una ambulancia del sistema público de salud de Junín de los Andes quedó al borde de un barranco en la zona de Aucapán, en Neuquén, luego de que las intensas lluvias que azotaron la provincia provocaran una grieta en el camino por el que circulaba.

El vehículo sanitario quedó atrapado con cuatro personas a bordo sobre el terreno resquebrajado, con parte de su estructura expuesta a una posible caída hacia el desnivel, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de Junín de los Andes para asegurar la unidad y asistir a sus ocupantes.

PUBLICIDAD

El episodio se produjo en medio de un fuerte temporal que deterioró rutas y caminos rurales, complicó la circulación y obligó a las autoridades a implementar restricciones preventivas.

El rescate de la ambulancia en Aucapán

La emergencia se registró en Aucapán, un sector rural de la provincia de Neuquén donde las precipitaciones debilitaron el suelo y comprometieron la estabilidad del camino. La acumulación de agua y el escurrimiento sobre la superficie provocaron una grieta que dejó a la ambulancia en una posición de extrema vulnerabilidad.

La unidad sanitaria quedó detenida sobre el terreno dañado, en un punto donde cualquier movimiento podía agravar la situación y hacer que el vehículo terminara precipitándose por el barranco.

PUBLICIDAD

Ante el peligro, se solicitó asistencia inmediata y se desplegó un operativo para evitar que la ambulancia se desplazara y garantizar la seguridad de las personas que viajaban en ella.

Una ambulancia blanca y verde detenida en una pendiente de tierra y rocas por debajo de una línea de cables
Las intensas lluvias registradas en la zona de Aucapán, Junín de Los Andes, dejaron al vehículo atrapado sobre un terreno resquebrajado

Según informó el Diario Neuquino, los Bomberos de Junín de los Andes estuvieron a cargo de la intervención y lograron controlar la situación. Las tareas se desarrollaron sobre una superficie inestable, afectada por las lluvias, lo que exigió extremar las precauciones para evitar que el terreno cediera durante las maniobras.

El comandante Raúl Rifo, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, describió las condiciones en las que encontraron el vehículo: “Quedaron casi colgados, sostenidos directamente por una rueda delantera y parte de la caja de atrás de la ambulancia, que hizo de soporte para evitar que se diera vuelta”.

Ante el riesgo de que la unidad volcara, los bomberos llegaron con un vehículo 4x4 y utilizaron herramientas manuales, elementos de apuntalamiento y sistemas de sujeción para estabilizarla y retirarla del sector peligroso.

Finalmente, los cuatro ocupantes fueron puestos a salvo. No hubo personas lesionadas ni daños en la ambulancia.

También hubo complicaciones en Chos Malal y el norte neuquino

La emergencia no fue un hecho aislado. Mientras los bomberos trabajaban para asegurar la ambulancia en Aucapán, otros equipos provinciales intervenían en diferentes sectores afectados por las precipitaciones.

Entre las zonas con complicaciones se encontraban las inmediaciones de Chos Malal y otros puntos del norte neuquino, donde el barro y el deterioro de los caminos dificultaron los desplazamientos y las tareas de asistencia.

En algunos sectores, las condiciones de circulación obligaron a extremar los controles y evaluar la posibilidad de restringir el tránsito para evitar nuevos incidentes. La presencia de agua sobre la calzada, la acumulación de barro y el debilitamiento de los bordes de los caminos aumentaron el riesgo para los conductores.

Un rescatista con guantes y chaleco reflectante manipula la parte trasera de una ambulancia blanca y celeste durante la noche
Los bomberos pudieron rescatar a las 4 personas que iban a bordo ilesas

Neuquén restringió la circulación nocturna por el temporal

Ante la cantidad de incidentes y el deterioro de las condiciones viales, el Comité de Emergencias resolvió suspender la circulación nocturna en las rutas nacionales y provinciales de Neuquén. La decisión tuvo como objetivo reducir los riesgos para los conductores y evitar que se multiplicaran las situaciones que requirieran la intervención de los equipos de rescate.

La restricción respondió a la peligrosidad de transitar por caminos afectados por las lluvias, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y resulta más difícil advertir grietas, socavones, acumulaciones de agua o sectores donde el terreno perdió estabilidad.

Además, la medida buscó facilitar el trabajo de los organismos que intervenían en distintos puntos de la provincia. La circulación de vehículos particulares en condiciones adversas podía sumar nuevos incidentes a un escenario que ya demandaba recursos para asistir a personas y despejar caminos.

Las autoridades advirtieron que la saturación del suelo y el escurrimiento del agua podían generar nuevos inconvenientes incluso después de que disminuyeran las precipitaciones. Por ese motivo, la mejora de las condiciones meteorológicas no implicaba necesariamente que todos los caminos estuvieran en condiciones seguras para circular.

Temas Relacionados

rescateambulanciaJunin de Los AndesNeuquénúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los personal trainers deberán pedir permiso para trabajar en parques y polideportivos porteños

El nuevo reglamento alcanza a instructores y entrenadores que organicen prácticas gratuitas o pagas dentro de instalaciones administradas por la Secretaría de Deportes

Los personal trainers deberán pedir permiso para trabajar en parques y polideportivos porteños

Video: un motociclista voló por el aire tras ser embestido por un automovilista ebrio que dobló en “U” en Ensenada

El accidente ocurrió en la zona de La Pérgola y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima dio varias vueltas antes de caer sobre una rambla. La víctima permanece internada con politraumatismos

Video: un motociclista voló por el aire tras ser embestido por un automovilista ebrio que dobló en “U” en Ensenada

Tras las lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país durante la semana

Aunque pronosticaron precipitaciones y ráfagas de viento en gran parte del territorio durante este domingo, se espera una leve mejora climática en los próximos días

Tras las lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país durante la semana

Continúa la emergencia hídrica por El Niño en cuatro provincias: evacuados, rutas cortadas y zonas aisladas

Chaco, Misiones y Neuquén enfrentan consecuencias directas de las lluvias y crecidas, mientras que en Corrientes registraron más de 60 mil hectáreas cubiertas de agua

Continúa la emergencia hídrica por El Niño en cuatro provincias: evacuados, rutas cortadas y zonas aisladas

Virgilio Expósito: su rol destacado en la generación tanguera del 40 y sus opiniones polémicas sobre Gardel y Serrat

El pianista y compositor, creador de obras legendarias como “Maquillaje” y “Naranjo en Flor”, falleció el 25 de octubre de 1997 a los 73 años

Virgilio Expósito: su rol destacado en la generación tanguera del 40 y sus opiniones polémicas sobre Gardel y Serrat

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

La revelación sobre la misteriosa separación de Vinicius en medio de su ausencia del clásico entre Real Madrid y Barcelona

Max Verstappen reveló los dolores que sufre por el circuito del GP de EEUU de Fórmula 1 y lanzó una advertencia: “No podría caminar”

Insólito accidente en una pelea de MMA: noqueó a su rival, pero el árbitro lo lesionó cuando paró el combate

Quién es Jeremy Clarkson, el presentador británico que se burló de Colapinto: la historia de su visita a la Argentina que desató un conflicto por Malvinas

TELESHOW

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

Lágrimas, camisetas de la Selección y la promesa de regresar al país: así fue la última noche de BTS en la Argentina

“Tus dos abuelas custodian tu vida”, el emotivo mensaje de Carolina Baldini por el primer año de su nieto Faustino

Tatool, la mente detrás de los hits de Nicki Nicole, Milo J y Trueno que llega a los Latin Grammy con cuatro nominaciones

Sol Mihanovich, heredera de un legado musical: “Entendí que tengo que vivir ahora lo que me hace bien”

Morena Beltrán y su paso por MasterChef Celebrity: “Fue lindo regalarle a mi abuela un programa diferente”

INFOBAE AMÉRICA

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

El Nobel que descansó 50 años en París: las cenizas de Miguel Ángel Asturias vuelven a Guatemala con un funeral de Estado y una ceremonia maya

Jean-Michel Basquiat, el pintor que imaginó Black Lives Matter antes de que existiera: su amistad con Warhol, su fascinación por el arte infantil y los 6 años que lo cambiaron todo

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

Nicaragua autorizó salidas religiosas, pero mantuvo restricciones para otras procesiones