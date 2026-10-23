Messi, embajador de Argentina en España: homenajes, afecto y un premio histórico

Messi, ayer, en el Palacio de los Deportes de Oviedo: fue recibido por una multitud (Europa Press)

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Lionel Messi reforzó en España su condición de embajador deportivo de Argentina, con una agenda en Oviedo que combinó el afecto del público, actividades con estudiantes y reconocimientos de la Casa Real. Este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más prestigiosos del mundo hispanohablante.

El futbolista regresó al país donde se formó y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional con el Barcelona. Su paso por Asturias, acompañado por Antonela Roccuzzo, estuvo atravesado por muestras de cercanía de los aficionados y por actos oficiales que destacaron su trayectoria, su influencia en el fútbol y su tarea solidaria.

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Messi llegó a Oviedo el jueves y fue recibido por cientos de personas frente al Hotel de la Reconquista. Firmó autógrafos, posó para fotografías y agradeció el recibimiento. “Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme y un privilegio”, afirmó.

El capitán de la selección argentina volvió a un país al que está ligado desde su adolescencia. Vivió más de dos décadas en España, donde creció como futbolista, integró las divisiones juveniles del Barcelona y construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una referencia mundial del deporte.

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Messi compartió una jornada con miles de chicos en Oviedo

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, es recibido por los aficionados a su llegada a Oviedo, un día antes de la ceremonia de entrega de los galardones. EFE/ Paco Paredes

Antes de la ceremonia de entrega, Messi participó de un encuentro con la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes de Oviedo, junto al exfutbolista español Santi Cazorla. La actividad reunió a más de 6.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes.

El encuentro formó parte de “El juego del 10”, una propuesta de la Fundación Princesa de Asturias que trabaja con alumnos en reglas de inclusión, respeto y juego limpio. Ante los estudiantes, el delantero habló de la importancia de disfrutar del fútbol, valorar el proceso de aprendizaje y asumir victorias y derrotas.

“Para crecer, hay que aprender de la derrota y saber perder”, expresó durante el acto. También recordó que el deporte puede ser un espacio para hacer amigos y transmitir valores, más allá de la competencia.

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La visita tuvo además un contenido institucional. El jueves por la noche, Messi participó de la cena oficial junto a los reyes Felipe VI y Letizia y los demás premiados. Este viernes por la mañana mantuvo una audiencia con la princesa Leonor en el Hotel de la Reconquista.

La princesa Leonor entregó a Messi la insignia de los Premios Princesa de Asturias

La princesa Leonor y Messi. (EFE/ Ballesteros)

Durante ese encuentro, la heredera de la Corona entregó a Lionel Messi la insignia de la Fundación Princesa de Asturias que acredita formalmente a los ganadores de esta edición. El argentino posó para la fotografía oficial junto con los otros siete galardonados.

Por la tarde, en el Teatro Campoamor de Oviedo, recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado destacó su trayectoria, el impacto de su carrera en el fútbol internacional y su compromiso sostenido con iniciativas vinculadas a la educación y la salud infantil.

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El reconocimiento también tiene una dimensión personal. Messi recordó que su padre, Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba “muy ilusionado” con el premio. El jugador contó que, pese a las dificultades que imponía su calendario con Inter Miami, su padre insistía en que viajara a Asturias por el significado del galardón.

“Va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha”, dijo Messi sobre la distinción. También sostuvo que su padre estaba “muy feliz” y agregó que “seguramente lo estará disfrutando también”.

Messi volvió a dejar en alto nuevamente a la representación argentina

La presencia de Messi en España coincidió durante la misma semana con la séptima visita del presidente argentino Javier Milei a Madrid. La gira presidencial tuvo un tono diferente y quedó atravesada por los cruces del mandatario con periodistas y por sus nuevos agravios contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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La agenda de Milei tampoco incluyó una audiencia con el rey Felipe VI. Según fuentes de la Casa Real, ese encuentro requería también una reunión con Sánchez, que no estaba prevista.