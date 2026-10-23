Sociedad

"Tengo la esperanza de abrazarlo otra vez": habló la hija del docente que desapareció en un cerro de Tucumán

Desde hace más de diez días, las autoridades buscan al senderista en el cerro Ñuñorco. A la búsqueda se sumó un helicóptero, pero no se hallaron rastros de él

El docente jubilado Raúl Moyano permanece desaparecido desde el lunes 12 de octubre en el cerro Ñuñorco.
El docente jubilado Raúl Moyano permanece desaparecido desde el lunes 12 de octubre en el cerro Ñuñorco.
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Desde el lunes 12 de octubre que nada se sabe del paradero de Raúl Moyano, el docente jubilado que desapareció en el cerro Ñuñorco, en Tucumán. Aunque todavía no se encontraron indicios que permitieran localizarlo, su familia mantiene la expectativa de que el senderista haya logrado resguardarse en algún punto de la montaña.

“Tengo la esperanza y confío en que la gente lo va a encontrar y nos van a dar la posibilidad de abrazarlo otra vez”, afirmó su hija Suyay Moyano. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, rescatistas y voluntarios continúan con el operativo.

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En los últimos días, la búsqueda se amplió con drones, canes y un helicóptero para revisar sectores de acceso complejo. Asimismo, la hija de Moyano señaló que se mantiene en contacto con Hernán Parajón, el presidente de la Fundación Cumbres Andinas, quien coordina parte de las tareas.

“Me comunico mucho con el señor Hernán Parajón, que es el que está organizando la búsqueda de mi papá. La idea de hoy era poder hacer uso del helicóptero, que por suerte ya se consiguió”, explicó durante un diálogo con LV12.

La base logística del rescate funciona en el sector de Mula Corral, también conocido como Cristo Rey, en El Mollar.
La base logística del rescate funciona en el sector de Mula Corral, también conocido como Cristo Rey, en El Mollar.

En línea con esto, Moyano indicó que “se lo va a usar para hacer un avistaje o ir a la zona de las quebradas, que es zona dificultosa para las personas a pie”. Asimismo, contó que estuvo presente en la base que se montó para facilitar la organización del operativo en Mula Corral, también conocida como Cristo Rey, en El Mollar.

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Según las declaraciones recopiladas por Contexto Tucumán, la hija del docente detalló que integrantes de la Policía subieron al cerro a las 08:30 y que los equipos sostuvieron los rastrillajes en ambos sectores de la montaña.

De hecho, resaltó que en la ladera sur acampan efectivos del Grupo Cero, Gendarmería y voluntarios, debido a que se trata del último punto donde se detectó la señal del celular del hombre. “No descartan ninguna posibilidad, ya sea desde el lado norte o el lado sur de lo que es el cerro”, planteó la mujer.

“Hay gente acampando arriba, el Grupo Cero, Gendarmería y voluntarios. Y, además, se sigue intensificando la búsqueda del lado norte, porque no se descarta ninguna posibilidad de dónde puede llegar a estar”, señaló Moyano.

Un helicóptero blanco y azul en el césped, junto a una camioneta blanca con un remolque cisterna y un hombre con chaleco naranja
A la búsqueda del docente desaparecido se sumó un helicóptero

Según relató, las condiciones meteorológicas de la semana pasada dificultaron la orientación en los senderos. En este sentido, indicó que la presencia de nubes bajas y neblina redujo la visibilidad durante los ascensos y descensos.

Por otro lado, Suyay indicó que una de las hipótesis es que su padre se haya desorientado y haya intentado regresar por un recorrido que reconocía mejor. “Se maneja una hipótesis de que puede ser que se haya desorientado”, expresó.

En este sentido, explicó que las autoridades creerían que el lunes y/o martes el hombre habría intentado volver a la zona donde había subido, ya que hubo condiciones meteorológicas más favorables. “Se ve que ahí se desorientó. No sabemos si hizo cumbre y por qué tomó la señal del lado sur”, analizó.

La familia también considera la posibilidad de que el senderista haya avanzado hacia El Indio o la Quebrada del Portugués, que haya perdido su teléfono celular o que se haya refugiado ante el mal tiempo. Hasta ahora, los grupos de búsqueda no encontraron prendas, comida ni otros elementos que permitan reconstruir su recorrido.

“Pero no sé en qué condiciones, si se habrá caído y la única posibilidad que tuvo fue resguardarse, porque no encontramos ninguna pista en todos los lugares en los que se ha buscado. Nada de ropa de él, ni fruta, ni nada”, lamentó la mujer.

A pesar de esto, Moyano sostuvo: “Para mí puede ser que esté resguardado y es una hipótesis que tenemos, pero no se visualiza nada y por eso se está intensificando más la búsqueda en toda la zona y no se descarta nada”.

El hombre, jubilado y ex director de una escuela rural, hacía senderismo desde hacía años y había practicado la actividad en condiciones desfavorables, incluso con nieve. Su hija recordó su trabajo en establecimientos rurales y el vínculo que mantenía con las comunidades educativas de la cordillera patagónica.

“Estaba jubilado y se desempeñaba como director de la escuela rural. A él le gustaba trabajar mucho en escuelas rurales, la cercanía con las familias y los estudiantes”, destacó. Finalmente, comunicaron que la base instalada en Mula Corral recibe donaciones para asistir a las personas que participan del operativo de búsqueda en el cerro Ñuñorco.

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