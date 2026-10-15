“El Niño recién empieza, se intensificará entre octubre y febrero”, advirtió una ingeniera de la central de Yacyretá

Una especialista indicó que el fenómeno meteorológico se incrementará desde este mes y hasta febrero (crédito Colprensa)

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El fenómeno El Niño recién comienza y, según las proyecciones de los especialistas, se intensificará entre octubre y febrero, un pronóstico que anticipa varios meses de caudales elevados en los ríos de la cuenca del Plata.

“El Niño recién está empezando y, de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero. Es un Niño muy fuerte”, afirmó la ingeniera María Alejandra Cristanchi, jefa del sector de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, en diálogo con Radio Mitre, y en el marco de la crecida que esta semana afecta a los ríos Paraná y Uruguay.

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La especialista encuadró la situación dentro de un fenómeno de escala regional que combina el impacto de El Niño sobre las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay al mismo tiempo. “Es un fenómeno natural y global que nos está afectando”, enfatizó la ingeniera, quien dejó claro que los efectos hidrológicos se prolongarán durante los próximos meses.

En ese contexto, la Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió las 18 compuertas de su vertedero principal el domingo 11 de octubre como operación de rutina ante el aumento repentino del caudal que recibe la represa. La ingeniera confirmó que el pico de la crecida actual se espera entre hoy y mañana.

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la Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió las 18 compuertas de su vertedero principal el domingo 11 de octubre como operación de rutina ante el aumento repentino del caudal que recibe la represa

Cristanchi explicó que la decisión de abrir el vertedero respondió a dos factores combinados: los cambios en las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba de Yacyretá y una precipitación excepcional registrada en la cuenca del río Iguazú entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Según precisó, esa lluvia fue cinco veces superior al pronóstico que manejaban los equipos técnicos.

Según explicó, el complejo hidroeléctrico cuenta con dos brazos principales: Aña Cuá, donde se construye una nueva central, y el brazo principal, donde se ubican la sala de máquinas y el vertedero. Cristanchi sostuvo que la distribución del agua que se está registrando responde al comportamiento natural del río. “Es como si Yacyretá ni existiera”, describió.

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El caudal que actualmente se descarga por el vertedero principal es equivalente al que pasa por las cataratas del Iguazú, que en este momento rondan los 13.000 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con los datos aportados por la especialista. Cristanchi precisó que ese salto alcanzó un incremento mayor entre los últimos dos días que el registrado el sábado, y remarcó que existen otros dos puntos de descarga además del vertedero principal.

Consultada sobre el impacto en localidades como Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes, la jefa de Hidrología confirmó que ya se encuentran en niveles de evacuación, un umbral que, según detalló, comienza a partir de los cuatro metros de altura del río. Y sostuvo que la apertura del vertedero principal cumplió una función de contención frente a un escenario que, de otro modo, habría sido más severo. “Amortiguamos o atenuamos ese pico de crecida que lo vamos a tener entre hoy y mañana”, explicó.

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El impacto en El Litoral

El fenómeno El Niño generó esta semana un impacto generalizado en el Litoral argentino, con rutas cortadas, municipios sin acceso terrestre y pasos fronterizos inhabilitados desde el norte de Misiones hasta la costa del río Paraná en Corrientes y Chaco. La medida más inmediata fue el corte total del puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, dispuesto por Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad ante un cauce que crecía a razón de 10 centímetros por hora.

La interrupción dejó sin conexión directa con el resto de la provincia a los casi 20.000 habitantes de Montecarlo, además de Puerto Piray y Caraguatay, que solo cuentan con un desvío por las rutas 211, 14 y 17. La emergencia sanitaria se volvió prioritaria: el comité de crisis local coordinó el traslado de siete vecinos que requieren hemodiálisis al Hospital SAMIC de Eldorado, mientras el temor a la escasez de combustible generó largas filas en las estaciones de servicio de la zona, que debieron establecer cupos de expendio.

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La medida más inmediata fue el corte total del puente sobre el arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, dispuesto por Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad ante un cauce que crecía a razón de 10 centímetros por hora (Crédito: Diario Río Uruguay)

Otros corredores viales de Misiones también resultaron afectados: la ruta nacional 14 permanece cortada entre los kilómetros 895 y 896 por trabajos de Vialidad Nacional que se extenderían unos 20 días, y se suman restricciones en la ruta provincial 103 y en un camino vecinal de Profundidad, donde el desborde del arroyo Garupá afectó el acceso a la comunidad mbya guaraní Urunday-Tí.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la isla Apipé, donde ya se registraron 57 evacuaciones tras la apertura de compuertas de Yacyretá. Las proyecciones oficiales indican que el río Paraná podría llegar a los 5 metros en los próximos días, un nivel equivalente al de 1983, lo que sumergiría el 45% de la isla; además, restan trasladar unas 1.500 de las 2.000 cabezas de ganado identificadas. Itatí declaró el estado de emergencia y, según el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, el río superará los valores de evacuación entre el 20 y el 21 de octubre, con una ola de impacto que avanzará desde Apipé e Ituzaingó hacia Itatí, Paso de la Patria y la ciudad de Corrientes. En Chaco, la isla del Cerrito podría quedar aislada por vía terrestre en los próximos días, según su intendente, José Luis García.

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