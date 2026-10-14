El impacto de El Niño en el Litoral: cuáles son las rutas, pueblos y pasos fronterizos afectados por las lluvias y la crecida de ríos

Las represas abrieron compuertas ante el mayor ingreso de agua, en un escenario de crecidas que afecta a ciudades ribereñas del Litoral (X: @AnibalEspinola1)

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El fenómeno climático El Niño dejó su marca más reciente en el Litoral argentino este miércoles. Rutas cortadas, municipios sin acceso, pasos fronterizos inhabilitados y familias en proceso de evacuación configuran un cuadro que abarca desde el norte de Misiones hasta la costa del río Paraná en Corrientes y Chaco. Los datos que se acumularon en las últimas horas dan cuenta de una situación que ya afecta a decenas de miles de personas y que, según las proyecciones oficiales, todavía no llegó a su punto más alto.

La medida más inmediata llegó desde Vialidad Nacional: el corte total del tránsito sobre el puente del arroyo Paranay, en la ruta nacional 12, dispuesto desde el mediodía del miércoles en conjunto con las fuerzas de seguridad. El cauce crece a razón de 10 centímetros por hora, lo que llevó a las autoridades a vedar el paso tanto vehicular como peatonal. La restricción afecta el tramo comprendido entre el acceso a la localidad de El Alcázar —kilómetro 1.501,50— y la rotonda de la avenida Los Fundadores, en el kilómetro 1.540,60 de Eldorado. Con ese tramo fuera de servicio, los casi 20.000 habitantes de Montecarlo, más los de Puerto Piray y Caraguatay, quedaron desconectados del resto de la provincia. Una situación equivalente ya se había vivido en 2014.

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La única alternativa por tierra implica un rodeo considerable: desde Posadas hacia Iguazú, el desvío habilitado pasa por la ruta 211 en El Alcázar, continúa por la ruta nacional 14 hasta Dos Hermanas y concluye por la ruta provincial 17 hasta Eldorado. En sentido contrario, el recorrido se realiza a la inversa. Lo que en condiciones normales es un trayecto directo, con la interrupción se convierte en una vuelta por caminos que, encima, se vieron afectados por las lluvias de los últimos días.

La preocupación más inmediata en Montecarlo fue sanitaria. El comité de crisis, encabezado por la viceintendenta a cargo, Kathia Joerg, coordinó con el intendente de Eldorado, el doctor Rodrigo Durán, el traslado preventivo de siete vecinos que requieren tratamiento periódico de hemodiálisis al Hospital SAMIC. “Nos reunimos en el comité de crisis para plantear las posibilidades que teníamos. Ayer nos comunicamos con el intendente de Eldorado para pedirle una mano y que les diera albergue a las personas que tienen que hacerse diálisis, que es la preocupación más grande”, explicó Joerg en declaraciones recogidas por El Territorio. “Estas personas necesitan sí o sí la prestación médica para garantizar su vida”, completó.

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Ante la suba del Paraná, productores anticipan el traslado del ganado

Desde El Alcázar, el intendente, el doctor Eduardo Vázquez, detalló que el municipio monitorea en forma permanente la altura del cauce. “Estimamos que, si el agua no llega a la calzada, se tendrá consideración en los casos de suma urgencia. Si no se puede cruzar porque el agua llega al asfalto, tendremos que recurrir al servicio del Hospital de Puerto Rico”, señaló, según el mismo medio. Por el momento, indicó, los vecinos del municipio no registran urgencias relacionadas con trámites externos.

Al miedo a quedar sin atención médica se sumó rápidamente el miedo a quedarse sin combustible. Durante la mañana del miércoles, largas filas de vehículos se formaron en las estaciones de servicio de Montecarlo, ante el temor a que los cortes en los puentes paralizaran el ingreso de camiones cisterna. Para preservar el stock, la estación Shell de la localidad comunicó cupos de expendio: hasta 200 litros por factura en ventas por cuenta corriente y hasta 25 litros en ventas de contado. La estación YPF de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo informó que continuará despachando hasta agotar las existencias, aunque la nafta súper ya se agotó. El remanente quedará reservado para las fuerzas públicas —Policía, Prefectura y Gendarmería—, ambulancias, bomberos, el transporte público y la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada.

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En materia de transporte de pasajeros, la empresa Kruse redujo sus servicios a la conexión entre Montecarlo y Puerto Piray. Las únicas frecuencias disponibles desde Montecarlo son a las 12, las 16.15 y las 19; desde Puerto Piray hacia Montecarlo, a las 17.45 y las 19.

La ruta nacional 12 no es el único corredor afectado. La ruta nacional 14 permanece cortada entre los kilómetros 895 y 896, a la altura de Campo Viera, por trabajos que realiza Vialidad Nacional y que se extenderían aproximadamente 20 días. Los vehículos son desviados por la zona urbana de la localidad. A eso se suma el corte en la ruta provincial 103, en el acceso al Puerto de Santa Ana, con vigilancia policial en el lugar. También continúa interrumpido un camino vecinal en Profundidad, por el desborde del arroyo Garupá sobre el puente que conecta los parajes Tacuaruzú y Sol de Mayo, en el acceso a la comunidad mbya guaraní Urunday-Tí.

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Doce cruces fluviales entre Argentina y Paraguay están inhabilitados

La crecida del Paraná inhabilitó más de una decena de pasos fluviales entre Argentina y Paraguay, desde Puerto Candelaria hasta Puerto Libertad (Crédito: Diario Río Uruguay)

Puerto Candelaria–Puerto Campichuelo está inhabilitado.

Puerto Santa Ana–Puerto Samuhu está inhabilitado.

Puerto San Ignacio–Puerto Paraíso está inhabilitado.

Puerto Rico–Puerto Triunfo está inhabilitado.

Puerto Garuhapé–Puerto 3 de Mayo está inhabilitado.

Puerto Paranay–Colonia Alborada está inhabilitado.

Puerto Montecarlo–Puerto Ape Aime está inhabilitado.

Puerto Piray–Puerto 7 de Agosto está inhabilitado.

Puerto Victoria–Capitán Urbina está inhabilitado.

Puerto Eldorado–Puerto Mayor Julio Otaño está inhabilitado.

Puerto Mado–Puerto Lomas Valentinas está inhabilitado.

Puerto Wanda–Puerto Ita Vera está inhabilitado.

Puerto Libertad–Puerto Domingo Martínez de Irala está inhabilitado.

El cruce en botes a remo desde Puerto Leoni hacia Edelira también está inhabilitado (Edelira se encuentra en territorio paraguayo).

La emergencia se extiende hacia el sur. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este martes la isla Apipé, ubicada al sur de la represa de Yacyretá, donde se registraron las primeras 57 evacuaciones luego de que la central abriera sus compuertas ante el mayor ingreso de agua desde el norte. “Recorrimos las zonas más afectadas por las primeras inundaciones para acompañar a las familias y a los productores. Ya reubicamos a 57 personas, distribuimos alimentos para ellas y los animales”, expresó Valdés en su cuenta de X.

El intendente de la localidad, Gustavo Figueredo, detalló a El Territorio que los evacuados “en su gran mayoría fueron trasladados a casas de familiares”, aunque también hay familias alojadas en residencias de fin de semana cuyos dueños autorizaron el uso temporal. Las proyecciones oficiales indican que el río Paraná podría alcanzar cerca de los 5 metros en los próximos días, un nivel equivalente al de 1983, uno de los registros más altos de la historia.

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Siete pacientes de hemodiálisis fueron trasladados de Montecarlo a Eldorado ante el corte de la ruta nacional 12 por la crecida del arroyo Paranay (Gentileza: Diario Río Uruguay)

Al momento de estas declaraciones, el nivel se ubicaba en 4,45 metros. Si el agua llega a ese umbral, el 45% de la isla quedará sumergida. Además, hay unas 2.000 cabezas de ganado vacuno a trasladar desde las islas Apipé grande y chica; hasta ahora han salido 500, según informó Carlos Roldán a Bichos de Campo.

Aguas abajo, la situación sigue el mismo ritmo. La ciudad de Itatí declaró el estado de emergencia. El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, fue concreto sobre lo que viene: “El río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta”, afirmó este miércoles, y advirtió que superará los valores de evacuación entre el 20 y el 21 de octubre. La ola de impacto se desplazará de forma progresiva desde Apipé, San Antonio e Ituzaingó hacia Itatí, Paso de la Patria y Corrientes Capital.

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Por último, en Chaco, la isla del Cerrito, en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, podría quedar aislada por vía terrestre del resto de la provincia en los próximos días, según estimó su intendente, José Luis García.