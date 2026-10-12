Sociedad

Otra semana gris en el AMBA: cuándo regresarán las lluvias

El AMBA transitará una semana sin alertas vigentes, con un repunte de inestabilidad acotado al martes, cuando la probabilidad de tormenta llegará al 40%, y con vientos que el jueves alcanzarán los 31 kilómetros por hora

Tormentas en Buenos Aires
El martes 13 concentra la mayor probabilidad de tormenta de la semana, con un rango de entre el 10% y el 40%
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con temperaturas que apenas superan los 18 grados en Buenos Aires y con la probabilidad de tormentas concentrada en un único día. Mientras algunas provincias del oeste permanecen bajo alerta por fenómenos severos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un panorama más estable, aunque sin señales de un cambio drástico hacia el sol pleno.

La jornada de hoy tendrá una máxima de 16 grados y una mínima de 11 grados, bajo un cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones ronda entre el cero y el 10%, por lo que las lluvias, de producirse, serían débiles y acotadas. El viento soplará del sector sur, con una velocidad que oscila entre 7 y 12 kilómetros por hora.

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Para el martes, el SMN proyecta el día de mayor inestabilidad de la semana. La máxima trepará a 18 grados y la mínima se ubicará en 12 grados, con probabilidad de tormentas de entre el 10 y el 40%. El viento mantendrá su procedencia del sur, ahora con ráfagas de 13 a 22 kilómetros por hora. Este repunte de la inestabilidad coincidirá, según explicó Meteored, con el avance de pequeñas perturbaciones atmosféricas que llegan desde una baja segregada ubicada frente a la costa central de Chile.

El miércoles el cielo seguirá cubierto, aunque sin lluvias a la vista: la probabilidad de precipitaciones caerá a cero. La máxima se sostendrá en 18 grados y la mínima ascenderá a 14 grados. El viento rotará hacia el sureste, con una intensidad similar a la jornada previa.

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La tabla del pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla las temperaturas mínimas y máximas previstas para cada jornada
La tabla del pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla las temperaturas mínimas y máximas previstas para cada jornada

El jueves repetirá la misma máxima de 18 grados, con una mínima que se mantendrá en 14 grados. La particularidad de este día será el viento: el pronóstico marca una franja de 23 a 31 kilómetros por hora, la más alta de toda la semana, bajo un cielo que combinará nubosidad y claros.

El viernes traerá una leve mejora térmica, con una máxima de 19 grados y una mínima de 14 grados. El cielo se mostrará parcialmente nublado y el viento volverá a ubicarse en el rango de 13 a 22 kilómetros por hora.

El sábado cerrará el ciclo semanal con un leve descenso: la máxima bajará a 16 grados y la mínima a 12 grados, con nubosidad parcial y vientos moderados. Ninguno de los seis días del pronóstico extendido para CABA registra probabilidad de lluvia superior al 40%, lo que confirma que el repunte de inestabilidad se acotará casi en exclusiva al martes.

Respecto de las alertas meteorológicas vigentes, el SMN no incluyó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni al conurbano bonaerense entre las zonas con avisos activos para el inicio de la semana.

El mapa de alertas del SMN, emitido el 11 de octubre, marcó en naranja y amarillo a las provincias de Cuyo y Neuquén
El mapa de alertas del SMN, emitido el 11 de octubre, marcó en naranja y amarillo a las provincias de Cuyo y Neuquén

El mapa de alertas correspondiente a este lunes pone el foco de atención en dos extremos del país: una alerta naranja afecta a un sector de Mendoza y a Misiones en el norte, mientras que una alerta amarilla se extiende por una franja más amplia que incluye el norte, pasando por Catamarca, Salta y Jujuy, hasta llegar a Neuquén y zonas de Río Negro.

Esa alerta amarilla por tormentas, según precisó el sitio especializado Meteored, anticipa fenómenos localmente fuertes con posibilidad de granizo, ráfagas que superan los 60 kilómetros por hora y descargas eléctricas frecuentes, con acumulados de lluvia estimados entre 20 y 40 milímetros que podrían ser superados en algunos puntos. El resto del territorio, incluido el AMBA, aparece marcado en verde en el mapa, es decir, sin avisos especiales para ese día.

Las condiciones en el AMBA seguirán entonces el patrón general que describió Meteored para gran parte del centro del país: temperaturas por debajo de lo habitual para octubre, cielos mayormente nublados y una mejora sostenida hacia el sol que, de confirmarse, recién se hará notar en el fin de semana siguiente al que cubre este pronóstico.

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