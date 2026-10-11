Sociedad

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento”, expresó la Conferencia Episcopal Argentina

Las autoridades de la Iglesia llamaron a los católicos del país a acompañar espiritualmente al Pontífice antes del procedimiento quirúrgico previsto en Roma y desearon una recuperación completa tras la internación

La Iglesia convocó a rezar por la salud del papa León XIV antes de su operación de pulmón
La Iglesia convocó a rezar por la salud del papa León XIV antes de su operación de pulmón
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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió este domingo un mensaje dirigido a los fieles de todo el país para pedir oraciones por la salud del papa León XIV, quien anunció que deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

En el comunicado, las autoridades eclesiásticas expresaron el acompañamiento de la Iglesia argentina al Santo Padre y manifestaron su deseo de que la operación se desarrolle favorablemente.

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La convocatoria fue realizada en un momento de expectativa por la salud del Pontífice, quien comunicó personalmente la situación durante el rezo del Ángelus, en el Vaticano.

Allí explicó que el hallazgo se produjo durante controles médicos recientes y que los profesionales que lo atienden consideraron oportuno realizar una intervención para retirarlo.

En su mensaje, la Conferencia Episcopal invitó a toda la comunidad católica a unirse en una oración especial por el Papa y pidió que la operación tenga un resultado favorable y permita una recuperación plena.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señaló el comunicado difundido por la Secretaría General de la CEA.

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El documento, firmado por el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Raúl Pizarro; y por el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo; también destacó la serenidad con la que León XIV se refirió a su situación de salud.

El comunicado difundido este mediodía por la CEA
El comunicado difundido este mediodía por la CEA

En ese sentido, los representantes del Episcopado retomaron las palabras del Pontífice durante el Ángelus y convocaron a los creyentes a acompañarlo espiritualmente en los días previos a la operación.

La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido”, expresaron.

El texto también remarcó la importancia de acompañar al Papa mediante la oración y la cercanía de la comunidad católica. “Lo pedimos, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”, concluyó el comunicado.

Cuándo será operado León XIV y cuánto tiempo permanecerá internado

El Vaticano confirmó que la intervención quirúrgica está prevista para los primeros días de la próxima semana. La información fue brindada por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el procedimiento tendrá lugar en el Hospital Gemelli, en Roma.

Además, Bruni señaló que el período de hospitalización posterior a la operación será de aproximadamente una semana. Por el momento, los datos difundidos públicamente se concentran en la intervención prevista, la localización del nódulo y el tiempo estimado de recuperación hospitalaria.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, contó el Pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Papa agregó que, después de evaluar la situación, los médicos consideraron conveniente realizar una operación. “Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, explicó.

La referencia a que el nódulo fue detectado en una fase inicial y se encuentra bien localizado fue uno de los principales datos que el propio León XIV compartió al comunicar la noticia. Sin embargo, hasta el momento, la información difundida no precisa la naturaleza del nódulo ni permite establecer un diagnóstico más específico. Tampoco se comunicaron detalles adicionales sobre el procedimiento quirúrgico.

El papa León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre
El papa León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 9 y el 11 de noviembre

Al finalizar su mensaje, el Papa agradeció el acompañamiento espiritual de los presentes y pidió que continúen rezando por él. “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo”, expresó.

La salud del Papa y la expectativa por su visita a la Argentina

La noticia sobre la operación también genera atención en la Argentina, donde la Iglesia avanza en la organización de la visita apostólica de León XIV prevista para noviembre.

De acuerdo con el cronograma preliminar difundido por autoridades eclesiásticas, el Pontífice tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En el caso argentino, contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba, Luján y Claypole.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, explicó que la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires será la base de operaciones del Papa durante su estadía en el país.

Según el esquema de la visita, está previsto que arribe el domingo 8, de inmediato se reúna con el presidente Javier Milei y luego con otras autoridades; el lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo de Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole y luego desarrollará diversas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas una misa que se prevé sea multitudinaria en el Monumento a los Españoles. El martes viajará a Córdoba y retornará en el día a la capital y el miércoles compartirá un encuentro con personas privadas de la libertad y partirá a las 14 rumbo a Perú.

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