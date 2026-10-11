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El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón

Tras el Ángelus de este domingo, el pontífice de 71 años comunicó que los médicos aconsejaron el procedimiento luego de identificar la lesión en una fase inicial

El papa León XIV anunció que será operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado tempranamente. (REUTERS/ARCHIVO)
El papa León XIV anunció que será operado para extirpar un nódulo pulmonar detectado tempranamente. (REUTERS/ARCHIVO)
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El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, diagnosticado en una fase muy inicial. La Santa Sede prevé que permanezca hospitalizado alrededor de una semana tras la intervención.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días. La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus.

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León XIV, de 71 años y papa desde mayo de 2025, explicó desde la ventana del Palacio Apostólico que los médicos detectaron el nódulo durante controles recientes. Según indicó, la lesión está circunscrita y fue localizada en una etapa temprana.

El pontífice estadounidense señaló que el equipo médico aconsejó la operación y que aceptó esa recomendación para retirar el nódulo en los próximos días. Los papas cuentan con un apartamento destinado a ingresos y tratamientos en el hospital Gemelli de Roma, al que pueden recurrir para este tipo de intervenciones.

León XIV

El pontífice, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, en 1955. Es miembro de la Orden de San Agustín y desarrolló buena parte de su labor pastoral en Perú, donde fue misionero durante décadas y ejerció como obispo de Chiclayo.

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La Santa Sede prevé una hospitalización de aproximadamente una semana tras la intervención del pontífice. (REUTERS/ARCHIVO)
La Santa Sede prevé una hospitalización de aproximadamente una semana tras la intervención del pontífice. (REUTERS/ARCHIVO)

En enero de 2023, el papa Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Ocho meses después fue creado cardenal. El cónclave lo eligió como el 267.º papa de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco.

Con la elección del nombre León XIV, Prevost vinculó su pontificado con León XIII y la tradición de la doctrina social católica. Su lema episcopal, In Illo uno unum —“En el único Cristo somos uno”—, ha acompañado llamados a la unidad eclesial, a la atención de las personas vulnerables y a la aplicación de las orientaciones del Concilio Vaticano II.

Entre los asuntos que han marcado estos primeros meses de pontificado figuran la defensa de la dignidad humana, el rechazo de la pena de muerte y el acompañamiento pastoral a familias en situaciones complejas. En el plano institucional, ha iniciado cambios en la estructura de la Curia y en la conducción del Colegio Cardenalicio.

Su encíclica Magnifica humanitas, fechada el 15 de mayo de 2026, aborda la protección de la persona en el tiempo de la inteligencia artificial y retoma principios de la doctrina social de la Iglesia, como el bien común, la solidaridad y la justicia social.

El viaje a Uruguay, Argentina y Perú figura en su agenda de noviembre

La hospitalización prevista ocurre antes de la primera gira latinoamericana de León XIV como papa. Según la agenda oficial, el viaje apostólico está programado entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 y contempla escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, la Santa Sede no ha informado cambios en el itinerario a raíz de la intervención.

El papa tiene previsto retomar su agenda internacional tras el período de recuperación posoperatoria. (REUTERS/ARCHIVO)
El papa tiene previsto retomar su agenda internacional tras el período de recuperación posoperatoria. (REUTERS/ARCHIVO)

La visita comenzará en Uruguay, donde el papa estará del 6 al 8 de noviembre. Su agenda incluye actos oficiales en Montevideo, un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, vísperas en la Catedral Metropolitana y una vigilia con jóvenes en el Estadio Centenario. También celebrará una misa en el Parque París Londres de Paysandú y otra en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

El pontífice llegará a Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11. El programa prevé una reunión con el presidente Javier Milei, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y un encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina. Además, viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y se trasladará a Luján antes de partir hacia Perú.

La etapa final se desarrollará en Perú, país con el que León XIV mantiene una relación pastoral previa. Visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. La programación contempla su regreso a Chiclayo, donde fue obispo, y un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Pucallpa. El detalle de actividades y horarios figura en el programa oficial del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

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