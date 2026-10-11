Murió un argentino en Punta Cana: un camión hizo una mala maniobra, lo hizo caer y lo arrolló

Robert Farías García tenía 30 años, era oriundo de Pergamino y residía en República Dominicana junto a su pareja

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Un hombre argentino de 30 años oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino murió en un accidente de tránsito en la localidad de Verón, en la zona de Punta Cana, en República Dominicana.

La víctima, identificada como Roberto Farías García, circulaba en moto por el Boulevard Turístico Frank Rainieri cuando un camión cargado de piedras tipo caliche se cruzó en su camino y generó el siniestro que le costó la vida. Las autoridades dominicanas mantienen abierta una investigación para determinar las responsabilidades del hecho, mientras su familia pidió justicia a través de las redes sociales.

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El siniestro tuvo lugar el último viernes por la tarde, cerca del cruce del mencionado boulevard con Domingo Maíz, un tramo de circulación intensa en la provincia de La Altagracia, en el oeste del país. Según la reconstrucción preliminar difundida por medios dominicanos, el camión realizó una maniobra que lo puso de frente a la moto en la que viajaba Farías García.

Farías frenó de forma abrupta para evitar el impacto directo, perdió el control del vehículo y cayó al pavimento. Antes de que pudiera reincorporarse, las ruedas traseras del camión le pasaron por encima, lo que le provocó la muerte en el acto.

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Al lugar se presentaron unidades de emergencia, efectivos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el médico legista de turno. Los restos del joven fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con sede en el Hospital Universitario Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, donde se le practicó la autopsia. Tras ese trámite, la familia quedó a cargo de las gestiones para la repatriación del cuerpo a Argentina.

Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, murió el viernes en la localidad de Verón tras ser aplastado por las ruedas traseras de un camión cargado de caliche

Desde las redes sociales, la pareja de Farías García agradeció el acompañamiento de quienes se comunicaron con ella desde que se conoció la noticia y pidió que el hecho no quede impune. “Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR”, escribió en Facebook. Y agregó: “Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad. Robert merece justicia. Su familia merece respuestas”.

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En paralelo, allegados del joven difundieron en la misma red un llamado a quienes pudieran aportar datos sobre el accidente. En esa publicación, describieron a Farías García como “una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos” y solicitaron que cualquier testigo o persona con información relevante se comunicara con la familia a través de los números de República Dominicana 829-282-6790, 849-405-7614 y 829-267-1954.

Los restos del joven fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en San Pedro de Macorís, donde se le practicó la autopsia antes de iniciar los trámites de repatriación

“Por favor, compartan esta publicación. Cada difusión puede ayudar a que la información llegue a las personas indicadas. Queremos respuestas, queremos que se esclarezcan los hechos”, publicaron en su cuenta de Facebook.

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El conductor del camión involucrado en el siniestro es objeto de la investigación que llevan adelante las autoridades dominicanas. Hasta el momento, no han ofrecido detalles sobre cómo se produjo la colisión ni han establecido las posibles causas del accidente. La determinación de su responsabilidad quedará a cargo de los organismos competentes, que aún trabajan para establecer las circunstancias exactas del choque.