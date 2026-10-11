Aumentó la cifra de evacuados por la crecida del río Uruguay y advirtieron que el Paraná superó su promedio histórico

Mientras el río Uruguay seguirá en aumento, evalúan el comportamiento del río Paraná (Télam)

Guardar

La crecida del río Uruguay ya obligó a evacuar preventivamente a entre 12 y 15 familias en Concordia. Ante esta situación, las autoridades y organismos técnicos anticiparon que el escenario podría agravarse en los próximos días por las lluvias previstas sobre la cuenca y el volumen de agua que circula por el sistema fluvial.

Hasta el sábado por la tarde, el nivel del río alcanzó los 12 metros y anegó sectores bajos de la costanera de la ciudad entrerriana. No obstante, indicaron que el agua también comenzó a avanzar sobre áreas más altas.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, las familias evacuadas fueron trasladadas a centros con asistencia alimentaria y sanitaria dispuestos por la Municipalidad de Concordia. No obstante, otras se alojaron en casas de familiares y vecinos.

De acuerdo con la información obtenida por LV12, el registro actual todavía está por debajo de uno de los máximos recientes de Concordia. En este sentido, señalaron que en 2015, el río Uruguay alcanzó casi 17 metros.

Se espera que el aumento del caudal siga, por lo menos, hasta el lunes (Facebook: 7Paginas)

Frente a esto, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, informó que el municipio mantiene en funcionamiento los dispositivos de monitoreo y asistencia ante una crecida del río Uruguay que podría profundizarse.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los registros de la Prefectura Naval Argentina, el puerto local llegó a 11,62 metros, por encima de la cota de alerta de 11 metros y a menos de un metro del nivel de evacuación, fijado en 12,50 metros.

No obstante, las proyecciones hidrológicas anticipan que el río podría alcanzar los 13 metros hacia el próximo lunes. Según la información publicada por El Litoral, las autoridades locales continúan con las medidas preventivas.

La situación también se extiende a otras ciudades de la costa entrerriana. En Colón, el río marcó 7,27 metros y mantiene una tendencia ascendente, luego de superar la cota de alerta de 7,10 metros. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estimó que el nivel podría llegar a 7,70 metros, a 20 centímetros del umbral de evacuación, establecido en 7,90 metros.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Concordia prevé que el río no superará los 11,90 metros hasta la tarde del domingo

En Concepción del Uruguay, las mediciones registraron 5,56 metros, cuando el nivel de alerta es de 5,30 metros. La CARU prevé un pico de 6,15 metros para esa ciudad. También se reportaron valores por encima de los parámetros habituales de precaución en la desembocadura del río Gualeguaychú y en Paysandú, Uruguay.

En la provincia de Corrientes, la situación más comprometida se registra en Paso de los Libres, donde el río alcanzó los 9,18 metros y superó la cota de evacuación de 8,50 metros. Los reportes oficiales señalaron que unas 25 personas requirieron asistencia, aunque la situación se mantenía estable.

PUBLICIDAD

En el caso de Alvear, el nivel del río llegó a 10 metros. Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre preventivo del puerto y suspendieron el cruce internacional hacia Brasil.

Los organismos técnicos advirtieron que la evolución de la crecida dependerá de las lluvias previstas en la alta cuenca, el comportamiento meteorológico de los próximos días y el ritmo de evacuación de excedentes de agua desde la represa de Salto Grande.

Ya son 15 las familias evacuadas preventivamente en Concordia (Facebook: 7Paginas)

A esta situación, también se sumó la alerta activada por el incremento del caudal del río Paraná durante septiembre en el área de influencia de la represa de Yacyretá, donde se ubicó un 37% por encima del promedio histórico para ese mes.

PUBLICIDAD

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundió una actualización hidrometeorológica sobre la evolución del río y el pronóstico de lluvias en la cuenca. Según el organismo, el caudal medio de ingreso al embalse en septiembre es de 12.339 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con la serie histórica relevada entre 1971 y 2025.

Los valores registrados el mes pasado superaron esa referencia, por lo que se habilitaron compuertas del vertedero de Aña Cuá, tal como prevén los protocolos de operación de la central. De acuerdo con UNO Entre Ríos, la EBY precisó que, hasta la emisión del informe, no fue necesario abrir el vertedero principal.

PUBLICIDAD

Durante septiembre, el río Paraná superó el caudal esperado

Para los próximos días, el organismo anticipó que los niveles del Paraná se mantendrían relativamente estables en los puntos bajo monitoreo, aunque continuará el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

En el puerto de Ayolas, Paraguay, se esperan alturas de entre 4,20 y 4,30 metros. El nivel de alerta en esa localidad se establece en 4,20 metros, mientras que la cota de inundación urbana comienza a los 4,50 metros. Ante este escenario, Yacyretá emitió una advertencia preventiva para los habitantes de las zonas ribereñas.

Por su parte, en Puerto Ituzaingó, Corrientes, las proyecciones prevén niveles de entre 2,23 y 2,45 metros, por debajo de los 3,50 metros que marcan el estado de alerta. El parte también contempla lluvias de intensidad variable en la cuenca del Paraná hasta el lunes 12 de octubre.

PUBLICIDAD