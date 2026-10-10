Evacuaron a seis familias en Concordia y alertaron por una nueva crecida crítica del río Uruguay

La crecida del río Uruguay motivó la evacuación preventiva de seis familias en la ciudad de Concordia.

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La crecida registrada en el río Uruguay derivó en la evacuación preventiva de seis familias en Concordia. En paralelo, los pronósticos de los organismos que monitorean la cuenca anticiparon que se mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos días. Por este motivo, no descartaron futuras evacuaciones en las localidades ribereñas.

Hasta el momento, el operativo alcanzó a 22 personas, entre 12 adultos y 10 menores. Según informó la Municipalidad de Concordia, cuatro de las familias fueron alojadas en el centro de evacuados dispuesto en el predio de la ex Bagley, mientras que las dos restantes se trasladaron a viviendas de familiares.

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La asistencia se activó de forma preventiva en los sectores más expuestos al avance del agua, por lo que no descartaron futuras evacuaciones. Asimismo, el Comité Operativo de Emergencias (COE) recordó que está habilitada la línea gratuita 105 para solicitar ayuda ante situaciones vinculadas con la creciente.

El último parte del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) indicó que la altura del río frente al puerto de Concordia no superaría los 11,90 metros hasta las 15 del sábado 10 de octubre.

Varias calles de Colón registraron inundaciones por la crecida del río Uruguay (Facebook: Agenda Entrerriana)

De acuerdo con Día Uno, el informe estableció que el embalse tendería a ubicarse en torno a los 32,30 metros. No obstante, las lluvias previstas y el caudal descargado desde la represa de Salto Grande serán factores decisivos para determinar el alcance final del fenómeno.

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Sin embargo, la tendencia prevista es ascendente. Por este motivo, el nivel del río podría alcanzar los 13 metros el lunes 12 de octubre en Concordia, un escenario que incrementaría la necesidad de asistencia a la población que reside en zonas bajas o cercanas a la costa.

Frente a esto, el intendente Francisco Azcué anunció que habrá un despliegue municipal ante la suba del cauce. Según El Litoral, una creciente de esa magnitud podría obligar a evacuar a unas 500 personas, aunque esa cifra dependerá de la evolución de las lluvias y de los niveles que finalmente alcance el río.

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El último comunicado oficial de la Municipalidad de Concordia señaló que la cota máxima del río Uruguay alcanzará los 11,90 metros, según datos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

La situación ya se percibe en sectores de la costanera concordiense, donde el agua avanzó sobre áreas habitualmente utilizadas para la circulación y la recreación. Por este motivo, las autoridades pidieron respetar los cortes, la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en las zonas comprometidas.

Por otro lado, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) prevé aumentos de nivel en distintos puntos del litoral argentino y uruguayo, con registros que podrían superar los umbrales de alerta o de evacuación según cada localidad.

En Colón, el río alcanzó los 7,10 metros durante la mañana del viernes, con una proyección de hasta 7,70 metros entre el domingo y el lunes. La cota de evacuación en esa ciudad es de 7,90 metros, por lo que el municipio identificó a varias familias que podrían requerir asistencia si el ascenso continúa.

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El COE informó que los vecinos de Concordia podrán pedir asistencia a través de la línea 105

En Concepción del Uruguay, la tendencia indicaría una altura de 6,15 metros, por encima del nivel de alerta fijado en 5,30 metros. Para Paysandú se estiman 6,75 metros, también por encima de su referencia de alerta, ubicada en 4,39 metros.

Según informó El Once, el panorama es más comprometido en la desembocadura del Gualeguaychú. Allí, la CARU anticipó una posible altura de 3,20 metros, superior a la cota de evacuación de 3,10 metros. En Fray Bentos, en cambio, la previsión es de 3,20 metros, por debajo del nivel de alerta local de 3,90 metros.

De la misma manera, la creciente generará problemas en otras localidades del nordeste de la provincia de Corrientes. En Paso de los Libres, el río llegó a 8,81 metros y unas 25 personas fueron alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte 5.

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En Alvear, las autoridades dispusieron el cierre del puerto y la suspensión del cruce hacia Brasil. A su vez, las condiciones meteorológicas adversas provocaron un corte general de energía en Monte Caseros e interrumpieron el servicio de lanchas hacia Bella Unión (Uruguay).