Sociedad

Un joven murió mientras trabajaba en un techo, pisó una chapa que cedió y cayó desde siete metros

El hecho ocurrió en Cipolletti, Río Negro. Según la investigación, el hombre de 29 años aparentemente no estaba usando arnés de seguridad en el momento del siniestro

Accidente laboral: murió un hombre que trabajaba en el techo de un galpón y cayó desde siete metros en Río Negro
El Ministerio Público Fiscal confirmó que la víctima no utilizaba arnés de seguridad durante las tareas
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Un joven de 29 años murió tras caer desde siete metros de altura mientras reparaba el techo de un galpón en Cipolletti, provincia de Río Negro.

La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, quien aparentmente realizaba la tarea sin arnés de seguridad cuando pisó una chapa de policarbonato que no resistió su peso. Sufrió lesiones letales y falleció poco después de llegar al hospital.

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El episodio se produjo en la tarde del viernes, alrededor de las 17:26, en un depósito ubicado en calle Italia 365. El operario se encontraba sobre la cubierta de la construcción cuando pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió bajo su peso y se precipitó al suelo.

Personal de la Comisaría Cuarta fue el primero en responder al llamado de emergencia, y dado el estado en que fue hallado el trabajador, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) dispuso su traslado al hospital Pedro Moguillansky bajo código rojo. Al ingresar al centro de salud, se certificó que ya no presentaba signos vitales.

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El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, describió el desenlace en declaraciones a LM Cipolletti: “Fue rápidamente trasladado al hospital por personal del SIARME y nos informan más tarde que termina perdiendo la vida”. Yáñez también confirmó que entre las primeras actuaciones se tomaron los testimonios de los compañeros que trabajaban junto a la víctima en el momento del accidente. “Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar”, precisó.

nena murio al chocar con un cuatriciclo en en cipolletti
El personal del SIARME trasladó al trabajador bajo código rojo hacia el hospital Pedro Moguillansky

Tras la muerte, personal del Gabinete de Criminalística se desplegó en el lugar para realizar las pericias técnicas correspondientes, mientras los efectivos policiales procedieron a preservar el sector donde se produjo la caída. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha.

El funcionario policial detalló el procedimiento: “El personal policial hace los trabajos del protocolo en el lugar, cierra el lugar, trabaja Gabinete de Criminalística, se informa a la Justicia, a través de los fiscales, y se hace todo el trabajo pertinente”, según recogió el medio local.

Transcurridas varias horas del accidente, el Ministerio Público Fiscal confirmó la identidad de la víctima y aportó nuevos datos sobre las circunstancias del hecho, según informó Diario Río Negro. El trabajador fallecido es Abraham Alejandro Carrizo, de 29 años, con domicilio en Neuquén capital.

Uno de los elementos incorporados al expediente desde las primeras actuaciones es que Carrizo no tenía colocado un arnés de seguridad mientras desarrollaba las tareas sobre la estructura. Desde el organismo se aclaró que, durante la intervención inicial, no se detectaron indicios de criminalidad vinculados con su muerte, por lo que el hecho es considerado por el momento un accidente. La investigación deberá aún determinar las condiciones estructurales del galpón a partir de los informes técnicos que disponga la Fiscalía.

Un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

Un hombre de 66 años murió en La Plata al precipitarse desde el techo de su vivienda mientras reparaba el tanque de agua
Un hombre de 66 años murió en La Plata al precipitarse desde el techo de su vivienda mientras reparaba el tanque de agua

En un hecho similar, un hombre de 66 años, identificado como David Romero, murió el pasado 2 de octubre tras caer unos siete metros del techo de su casa en calle 25, entre 72 y 73, Altos de San Lorenzo, La Plata, mientras reparaba un desperfecto en el tanque de agua que afectaba el suministro.

Fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata, donde murió por las heridas pese a recibir atención médica. El Día informó que cayó al suelo desde el techo de la propiedad; su pareja, Nélida Romero, dijo a la Policía, según InfoCielo, que trepó para resolver el inconveniente y desconocía las causas de la caída.

Tras el accidente se solicitó asistencia médica y el personal policial del hospital notificó el ingreso de Romero. Ambos medios informaron que la causa fue caratulada “muerte por accidente” y quedó bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata.

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