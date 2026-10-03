Tragedia en La Plata: un hombre murió al caer del techo de su casa cuando intentaba reparar el tanque de agua

El hombre vivía en una casa de calle 25 entre 72 y 73 de La Plata

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Un hombre de 66 años murió tras caer del techo de su vivienda en La Plata mientras intentaba reparar un problema en el tanque de agua. El accidente ocurrió este viernes en una casa de la calle 25, entre 72 y 73, en la zona de Altos de San Lorenzo.

La víctima cayó desde una altura aproximada de siete metros y fue trasladada en ambulancia al Hospital San Martín de La Plata. Pese a la atención médica recibida, falleció a causa de las heridas sufridas durante la caída, según informaron medios locales.

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El hecho ocurrió cuando el hombre había subido al techo de su casa para resolver un inconveniente en la provisión de agua a través del tanque. Por razones que no trascendieron, cayó al vacío y sufrió lesiones que derivaron en su muerte luego de ser llevado al centro de salud.

El accidente en una vivienda de Altos de San Lorenzo

La ambulancia trasladó a la víctima al Hospital San Martín de La Plata, donde falleció por las heridas

De acuerdo con la información policial publicada por El Día, el hombre se encontraba en el techo de la propiedad cuando cayó al suelo desde unos siete metros.

La víctima fue identificada como David Romero, de 66 años. Había decidido revisar el tanque de agua de la vivienda ante un desperfecto que afectaba el suministro.

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Según trascendió a través de InfoCielo, su pareja, Nélida Romero, relató a los efectivos policiales que él había trepado al techo para solucionar el inconveniente. La mujer indicó que cayó sin que se conocieran los motivos.

Tras el accidente, se pidió asistencia médica en el domicilio. Una ambulancia acudió al lugar y trasladó a Romero de urgencia al Hospital San Martín, ubicado en La Plata.

La intervención de la Policía y la fiscalía

La Policía y la fiscalía investigan el hecho, caratulado como “muerte por accidente” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso de Romero al hospital fue informado a la Policía por personal de la dependencia que presta servicio dentro del establecimiento sanitario.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente”, según la información difundida por ambos medios.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, que impartió directivas para avanzar con las actuaciones.

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