Sociedad

Cómo funcionarán el transporte y los servicios públicos en el AMBA durante el feriado del 12 de octubre

Mientras varias líneas de trenes suspenderán los recorridos, las líneas de colectivos y subtes aplicarán horarios especiales. Asimismo, los servicios de emergencia estarán activos las 24 horas

El subte funcionará con cronograma de feriado
El subte funcionará con cronograma de feriado
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El feriado del lunes 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural modificará la rutina del transporte, trámites y atención al público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que los hospitales porteños mantendrán sus guardias activas, los colectivos circularán con frecuencia reducida y algunas líneas de tren estarán interrumpidas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de las oficinas públicas, escuelas y dependencias administrativas no atenderán. En cambio, estarán disponibles los servicios vinculados a emergencias, la recolección de residuos y parte de la oferta cultural y recreativa.

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No obstante, para quienes deban trasladarse dentro del AMBA, el panorama estará marcado por los cambios en los trenes y una menor cantidad de colectivos. La recomendación es revisar los horarios antes de salir y prever más tiempo para los viajes, en especial para quienes habitualmente utilizan las líneas Sarmiento o Mitre.

El servicio de colectivos funcionará bajo el esquema habitual de feriados. Eso implica una reducción de la frecuencia respecto de un día laborable, tanto en los recorridos urbanos de la Ciudad como en las líneas que conectan distintos puntos del conurbano bonaerense.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La frecuencia de los colectivos estará supeditada a cada empresa (Imagen ilustrativa Infobae)

La menor circulación puede sentirse con mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Los usuarios que necesiten combinar colectivos con otros medios de transporte deberán tener en cuenta, además, las interrupciones previstas en la red ferroviaria.

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Los servicios de subte y Premetro funcionarán entre las 8 y las 22 horas. Cada línea tendrá su propia programación de frecuencias, por lo que los pasajeros podrán consultar los horarios detallados en la información difundida por la concesionaria Emova.

Asimismo, el sistema Ecobici estará operativo con pases intensivos mensuales, recreativos de viaje único y diario, además de las modalidades turísticas de viaje único y diario.

El Sarmiento no tendrá servicio durante todo el fin de semana y habrá reducciones en la línea Mitre

Según informó Trenes Argentinos, todos los ramales de la línea Sarmiento estarán suspendidos desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, inclusive, debido a trabajos en zonas de vías. La prestación volverá a su cronograma habitual el martes 13.

tren sarmiento
El Tren Sarmiento no brindará servicio este fin de semana

La interrupción alcanza a quienes utilizan los servicios que unen Once con Moreno y el ramal Merlo-Lobos. La falta de trenes puede generar una mayor demanda sobre los colectivos que circulan por el oeste del conurbano y los accesos hacia la ciudad.

También habrá restricciones en la línea Mitre. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre permanecerán interrumpidos desde el viernes 9 hasta el lunes 12 por obras ferroviarias. El ramal Tigre tendrá modificaciones en los últimos servicios del viernes y en los primeros del sábado.

La reanudación de los servicios ferroviarios está prevista para el martes 13 de octubre, cuando volverán a regir los horarios habituales. Asimismo, indicaron que el resto de los recorridos funcionarán de acuerdo con el cronograma de feriados.

Los hospitales y emergencias mantendrán atención permanente

Mientras que los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires sostendrán guardias y áreas críticas durante las 24 horas, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también operará sin interrupciones a través de la línea 107.

En cambio, no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), Centros de Especialidades Médicas Ambulatorias de Referencia (CEMAR) ni Centros de Diagnóstico Porteños. La línea 147 estará disponible de 8 a 14 para otorgar turnos y brindar orientación.

Inmuebles Código Urbanistico Protección Patrimonio CABA
Solo funcionará la guardia de los hospitales porteños

Las guardias de Policía y Bomberos de la Ciudad, a través del 911, funcionarán durante toda la jornada. También estarán activas las áreas de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias, que reciben llamados mediante el 103.

Oficinas, escuelas y plantas de VTV no abrirán sus puertas

Las escuelas permanecerán cerradas, al igual que las sedes comunales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas, el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca y la Dirección General de Infracciones.

El Registro Civil no tendrá atención general, aunque conservará una guardia para defunciones entre las 8 y las 12. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) no prestarán servicio durante el feriado.

En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, así como en el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad, las inhumaciones se realizarán de 7:30 a 14 horas. Por su parte, la recolección de residuos se prestará con normalidad.

En materia de tránsito, estará permitido estacionar sobre avenidas y calles en las que rige la prohibición en días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia, mientras que la pista de aprendizaje para conductores permanecerá abierta durante el feriado.

El Obelisco de Buenos Aires en un día lluvioso con peatones con paraguas, un local con cartel de alquiler y pantallas con texto.
Se esperan días nublados para este fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, persistirán las restricciones permanentes en pasajes, corredores con Metrobús, calles de convivencia y espacios paralelos a ciclovías. Las excepciones y prohibiciones estarán indicadas mediante cartelería en cada arteria, por lo que se recomienda verificar la señalización antes de dejar un vehículo.

Los peajes operarán de forma habitual, aunque aplicarán el horario pico de fin de semana: de 11 a 15 en dirección a Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

Los parques y museos estarán disponibles

El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, las reservas ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano estarán abiertos. También recibirán visitantes los museos porteños, la Torre Monumental y el Planetario.

Las bibliotecas públicas no abrirán, con excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.

En el circuito cultural, estarán abiertos Casa de la Cultura, Centro Cultural Recoleta, Usina del Arte y Teatro Colón. En cambio, permanecerán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural 25 de Mayo y el Circuito de Espacios Culturales.

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