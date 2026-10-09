Pornoextorsión: el calvario de la mujer policía que dejó a su ex por infiel y ahora lo denuncia por viralizar sus fotos íntimas

Noelia Daiana Durán Rosales acusa a su ex, el abogado Ezequiel Roberto Domínguez, de viralizar sus fotos íntimas tras la separación. También lo denunció por acoso y hostigamiento

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La primera amenaza llegó a mediados de julio tras ponerle fin a una relación de pareja que duró cinco años. “Sabemos que tu papá tiene negocio, queremos que nos entregues dos millones de pesos o vamos a subir estas fotografías”, recordó Noelia Daiana Durán Rosales, una joven policía de San Luis que decidió tomar esa decisión después de descubrir una nueva infidelidad por parte de su novio. Ella se negó a pagar y sus fotos íntimas fueron viralizadas: primero llegaron a sus superiores y autoridades de la fuerza donde trabajaba y después fueron compartidas en un grupo de WhatsApp de efectivos policiales.

A partir de ese momento, la vida de Noelia quedó atrapada entre el acoso, el hostigamiento y una investigación de pornoextorsión que también terminó afectándola en su trabajo. Mientras la Justicia intenta determinar si su ex, Ezequiel Roberto Domínguez, es quien está detrás de esas amenazas, la joven ya fue trasladada cuatro veces de dependencia judicial en apenas un mes a raíz de este escándalo.

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Noelia asegura que detrás de este mensaje extorsionador está su ex

Hoy trabaja en El Trapiche, fuera de la ciudad de San Luis, y asegura que debe viajar cerca de una hora para llegar a su nuevo destino. Para ella, la distancia no es un detalle menor. Debe reorganizar sus horarios, además de asumir gastos extras vinculados con el transporte.

Pero hay algo que considera todavía más importante: siente que su carrera quedó condicionada por una situación que no provocó. “Es un castigo”, sostuvo. “Siento que me quieren invisibilizar. Me escondieron”, se lamentó Noelia, quien también estudia abogacía y a sus 25 años estaba cerca de ascender de jerarquía.

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“El mes pasado me terminé de formar en Buenos Aires y había empezado a dar clases y a capacitar a futuros agentes”, contó. Y aseguró que la difusión de las imágenes terminó produciendo exactamente el efecto que, según ella, buscaban quienes las utilizaron para presionarla: sacarla de los espacios donde tenía mayor exposición dentro de la institución.

Noelia tiene 25 años, estudia Derecho y se desempeña como agente de policía en la ciudad de San Luis

En este contexto, la joven insistió en que las imágenes no tienen relación con su desempeño como policía: “Disciplinariamente no hay algo que a mí me puedan reprochar”.

La separación que cambió su vida

Noelia conoció a Ezequiel Domínguez, un expolicía y abogado de 42 años, en 2021. Y si bien nunca llegaron a convivir formalmente, pasaban gran parte del tiempo juntos y habían construido un proyecto en común. “Nos pusimos un kiosco y habíamos comprado muebles, electrodomésticos y otros bienes pensando en una futura convivencia”, admitió la joven.

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Más allá de los altibajos típicos de un noviazgo de tantos años, en el mes de julio la relación se desmoronó por completo. “El detonante fue que le encontré en su notebook el video íntimo de otra mujer. Y no era la primera vez. Ya le había encontrado una filmación similar en su celular y en aquella ocasión decidí perdonarlo”, recordó.

Noelia y Ezequiel estuvieron cinco años de novios

Pero esta vez fue distinto y no quiso volver atrás. “Fui yo la que le dio fin a la relación”, afirmó. Y ahí, según ella, empezó su calvario. “Ezequiel comenzó a presentarse en mi departamento, tocar la puerta, dejar mensajes y reclamar bienes que ambos habíamos adquirido durante la relación. Al no recibir respuestas, empezó a hostigarme pegándome cartas documento realizadas por él”, relató.

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La joven terminó denunciándolo, primero en la Comisaría Tercera de San Luis y luego en la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 con intervención en contexto de género, y obtuvo una medida de restricción por seis meses. También decidió mudarse y actualmente vive con su madre, manteniendo en reserva su domicilio.

Noelia denunció a su ex en la Comisaría Tercera de San Luis y luego en la Fiscalía de Instrucción Penal N°1

Cuando las fotos íntimas se convirtieron en una amenaza

El episodio que más marcó a Noelia ocurrió cuando comenzaron a llegarle mensajes desde números desconocidos. No eran solamente amenazas de publicar las imágenes. Según relata, había una exigencia concreta: dinero a cambio de silencio.

La joven sostuvo que esos mensajes forman parte de las pruebas que presentó ante las áreas encargadas de investigar delitos complejos y ciberdelitos. “Esas fotos solo las tenía él. Yo se las había mandado cuando estábamos juntos”, reconoció. “Pertenecían a nuestra intimidad y comenzaron a ser enviadas a personas de mi ámbito laboral para perjudicarme en el trabajo”, afirmó.

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Ese fue uno de los mensajes que, supuestamente, viralizó Domínguez en el chat de efectivos policiales

Noelia detalló que las fotografías llegaron a las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se desempeñaba como instructora, y a los integrantes de un gabinete psicológico, jefes y otras personas vinculadas con la institución. Incluso, aseguró que algunas imágenes fueron enviadas a personas que no tenían ningún tipo de responsabilidad jerárquica sobre ella. “Empezó a mandarle las fotos hasta al jardinero”, afirmó.

Esa difusión terminó convirtiendo una situación personal en un problema laboral y profesional: “Yo no podía creer que algo que era íntimo terminara circulando entre mis compañeros”.

"Es una vergüenza que premien con capacitaciones a efectivos que venden contenido pornográfico", dice uno de los comentarios atribuidos a Domínguez

El supuesto perfil de OnlyFans

En medio de la circulación de las imágenes apareció otro elemento: un supuesto perfil de OnlyFans que Noelia asegura que nunca creó. “En los mensajes que envía dice que vendo material pornográfico. Desconozco si él creó ese perfil en la plataforma o mandó a alguien a hacerlo. En la foto de portada se ve una imagen mía en bikini que yo había subido a mis redes”, precisó.

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Justamente por eso, una de sus principales expectativas está puesta en la investigación informática: quiere saber desde qué teléfonos, números y cuentas fueron enviados los mensajes y quién estuvo detrás de la difusión.

El hostigamiento no terminó con la denuncia

Mientras las fotografías comenzaban a circular, Noelia también relató otros episodios de hostigamiento. Contó que, pese a la medida de restricción, recibió llamados desde números ocultos. Según su versión, en algunas comunicaciones su expareja le pedía verla nuevamente y llegó a decirle que quería quitarse la vida. “Me llamaba mañana, tarde y noche”, recordó.

Noelia dice que su ex la hostiga por teléfono porque quiere retomar la relación, a pesar de su negativa

En otra oportunidad, según contó, recibió un mensaje en el que él le aseguraba que estaba internado en un hospital. Para Noelia, se trataba de distintas formas de presión para conseguir que retomara el diálogo. También sostuvo que su expareja se comunicó con una amiga para que mediara en una acercamiento. “Me dijo que tomara contacto con él porque, si no, voy a tener problemas judiciales”, enfatizó.

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El pasado de su expareja es otro elemento clave en la denuncia que presentó Noelia. Domínguez estuvo privado de su libertad durante cinco años por una causa de robo y estudió derecho mientras estuvo preso. Para la joven, el conocimiento que él tendría de los procedimientos internos es uno de los motivos por los que considera que pudo haber utilizado distintos canales para perjudicarla.

Hoy Noelia sigue trabajando y estudiando. Dice que no pretende abandonar la Policía y que tampoco quiere que una situación vinculada con su vida privada termine definiendo su futuro profesional. “Así me manden de acá a la otra punta, yo voy y cumplo”, aseguró.

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Noelia sostiene que la viralización de las fotos íntimas la perjudicó en su trabajo

Noelia siente que tras la separación de Domínguez fue ella quien terminó pagando las consecuencias. Y resumió lo que busca después de tres meses de conflicto: “Lo que quiero es que me dejen en paz y poder seguir con mi vida”.

El descargo del acusado

El abogado Federico Farías, representante de Ezequiel Domínguez, salió al cruce de las acusaciones realizadas por Noelia: “Mi defendido no fue quien difundió las fotografías íntimas que posteriormente se viralizaron. Nunca tuvo acceso previo a ellas”.

Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a la existencia de un perfil de OnlyFans que, de acuerdo con Farías, pertenecía a Noelia y en el que se habría comercializado contenido erótico desde 2023.

“Hemos solicitado que se libre oficio a este sitio a los fines de que nos remita todas las imágenes que están subidas a dicha página y que nos informe sobre las personas que han adquirido dicho material, que era a título oneroso”, sostuvo el letrado.

“Mi defendido no fue quien difundió las fotografías íntimas que posteriormente se viralizaron. Nunca tuvo acceso previo a ellas”, dijo Federico Farías, el abogado del acusado

Farías también puso el foco en el origen de las fotografías que aparecieron posteriormente en grupos y redes sociales. Según explicó, no se trataría de imágenes tomadas de manera casera, sino de producciones profesionales. “Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Carlos Pereira, que es de la ciudad de San Luis”, afirmó.

De acuerdo con la versión del abogado, el perfil dejó de estar disponible después de que las fotografías comenzaron a circular públicamente. “El perfil de OnlyFans se dio de baja después de que se hizo viral esto”, afirmó Farías.

“Nosotros quisimos rastrearlo con nuestro perito y no hubo forma. Así que por eso nosotros le pedimos al Ministerio Público Fiscal que remita oficio a esta empresa para que nos informe quién fue el que compró cuentas, números de tarjeta y a dónde fueron”, detalló.

La defensa también rechazó la acusación de que Domínguez haya utilizado un teléfono nuevo, un número desconocido o una identidad falsa para ingresar a un grupo de efectivos policiales y distribuir las imágenes. “Es absolutamente falso”, respondió Farías al ser consultado sobre esa posibilidad. “Mi cliente no tenía conocimiento de estas fotos. Él se entera mucho después, cuando se viralizan”, agregó.

Farías planteó como hipótesis que la denunciante habría intentado desvincularse de la cuenta de Only -para no tener problemas en su trabajo- y atribuirle a su expareja la creación y difusión del contenido

Uno de los planteos más fuertes realizados por Farías apunta a una posible relación entre la existencia del perfil de OnlyFans y la situación laboral de Noelia dentro de la Policía de San Luis.

El abogado sostuvo que, según la normativa interna de la fuerza que la defensa dice conocer, la comercialización de contenido íntimo por internet podría generar consecuencias disciplinarias para una integrante de la Policía. “No permiten que sus dependientes vendan contenido íntimo por Internet”, afirmó.

A partir de esa situación, Farías planteó como hipótesis que la denunciante habría intentado desvincularse de la cuenta y atribuirle a su expareja la creación y difusión del contenido. “Nosotros entendemos que viene por este lado, que han hecho toda esta incursión mediática inculpando a mi cliente”, concluyó.

Otro de los puntos cuestionados por Farías fueron las acusaciones relacionadas con presuntos llamados telefónicos, acercamientos y hostigamiento luego de la separación. “Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron las cámaras. Las cámaras son de la provincia de San Luis. Son cámaras, son domos, que están ubicadas prácticamente en toda la ciudad. Y el Ministerio Público Fiscal investigó esto, lo que decía la señora. Y no hay un solo elemento de prueba en los cuales se acrediten los dichos de la señora”, aseguró.

En paralelo a la denuncia, la defensa de Domínguez inició otra presentación vinculada con bienes materiales que, según sostiene, pertenecen a su representado. Farías explicó que se trata de una denuncia penal por presunta retención indebida y negó que los objetos hayan sido adquiridos conjuntamente para instalar un comercio, como había señalado Noelia.