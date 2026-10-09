Sociedad

El Niño: el río Uruguay llegó a los 11,50 metros en Concordia y anticipan una nueva crecida para la próxima semana

Seis familias debieron dejar sus viviendas y fueron alojadas en centros municipales. El intendente Francisco Azcué advirtió que el nivel del río podría alcanzar los 12,50 metros

El intendente Francisco Azcué proyectó que la altura del agua podría elevarse hasta los 12,50 metros durante la próxima semana
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La crecida del río ya comenzó a alterar la rutina de Concordia, en Entre Ríos: el agua alcanzó los 11,50 metros, seis familias debieron dejar sus viviendas y el municipio activó el comité de emergencia ante la previsión de una nueva suba durante la próxima semana. El escenario se agrava tras las lluvias y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, que incrementan el caudal en la cuenca y presionan sobre las zonas ribereñas de la ciudad.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, advirtió que el municipio entró en una etapa de contingencia climática. “Hemos ingresado en la etapa activa del fenómeno del Niño”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al describir un período que, según los informes que recibió la comuna, podría extenderse hasta febrero o marzo.

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El municipio evacuó a seis familias por la crecida del río

Las familias evacuadas fueron alojadas en centros municipales y reciben asistencia del área de Desarrollo Humano. En el operativo también intervienen equipos de Servicios Públicos, Obras Públicas y la Secretaría de Salud, que coordinan los traslados y la atención de las personas afectadas.

Azcué anticipó que el nivel del río podría elevarse hasta 12,50 metros la próxima semana. El comité de emergencia prepara recursos para responder ante posibles nuevas evacuaciones, con alojamiento, ayuda social y logística para los traslados.

El intendente Francisco Azcué proyectó que la altura del agua podría elevarse hasta los 12,50 metros durante la próxima semana (Gentileza: Diario Río Uruguay)
El intendente Francisco Azcué proyectó que la altura del agua podría elevarse hasta los 12,50 metros durante la próxima semana (Gentileza: Diario Río Uruguay)

La crecida responde, en parte, a las precipitaciones registradas en las cuencas alta, media y baja del río. Ese aporte eleva el volumen de agua que llega a la represa y luego se traslada hacia Concordia, explicó el jefe comunal.

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Las tormentas dejaron daños en árboles y tendido eléctrico

Antes de la crecida, la ciudad ya había sufrido el impacto de dos temporales, entre ellos el del 18 de julio. Según Azcué, las ráfagas provocaron caída de árboles y daños en el tendido eléctrico, lo que obligó al municipio a reforzar las tareas de poda en altura mediante la contratación de empresas.

Las pérdidas son muchas”, señaló el intendente, aunque no precisó una estimación económica de los daños. La comuna debe destinar fondos a la asistencia de los evacuados, los traslados y la reparación de la infraestructura afectada por las tormentas.

La provincia aportó ayuda durante el inicio de las evacuaciones, de acuerdo con Azcué. El municipio, además, mantiene contacto con el Gobierno nacional y espera acompañamiento para atender la emergencia, como ocurrió durante la inundación de 2024.

Un árbol caído y sus ramas ocupan una calle asfaltada de noche, frente a un edificio con letreros comerciales
Las autoridades locales prevén que la etapa activa del fenómeno de El Niño se mantendrá activa hasta febrero o marzo (Gentileza Diario Río Uruguay)

El comité de emergencia coordina obras y tareas de prevención

El comité reúne al municipio, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los bomberos, la cooperativa eléctrica y la Cruz Roja. La mesa comenzó a organizarse antes de las evacuaciones, luego de que los pronósticos alertaran sobre la incidencia de El Niño.

La gestión local informó que reforzó el sistema de bombeo e incorporó tecnología para responder a eventos climáticos. También avanzó con trabajos en arroyos, canales y obras hidráulicas, incluidos la limpieza de un arroyo entubado que no recibía intervenciones desde hacía años y reparaciones en sectores con dificultades de escurrimiento.

Azcué sostuvo que las lluvias intensas pueden concentrar grandes volúmenes de agua en poco tiempo y poner a prueba la infraestructura urbana. “Los pronósticos no son alentadores”, dijo.

La alerta podría mantenerse hasta febrero o marzo

Los informes que maneja el municipio prevén meses de lluvias, tormentas y crecidas, según el intendente. Azcué mencionó proyecciones que sitúan al río entre 15 y 16 metros, aunque no presentó una estimación propia sobre cuántas familias podrían verse alcanzadas por ese escenario.

Mientras sigue la evolución del río, el municipio mantendrá las obras en los sistemas de bombeo, los arroyos y los canales, junto con el plan de asistencia para las familias que deban abandonar sus viviendas.

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