El Niño comenzó a golpear en el Litoral: ya se produjeron las primeras evacuaciones y hay restricciones para cruzar a Brasil y Uruguay

Una histórica crecida del Río Uruguay provocó la evacuación de varias personas (Gentileza Diario Río Uruguay)

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Concordia, la ciudad más pobre del país, enfrenta ahora otro azote: las inundaciones. Durante la tarde del miércoles, seis familias tuvieron que ser rescatadas de sus viviendas por la crecida del río Uruguay. Algunas terminaron pasando la noche en los galpones que pertenecieron a Bagley, en una zona alejada del agua.

“Ayer evacuamos a seis familias. Cuatro las alojamos en uno de los centros de evacuados”, dijo a Infobae el intendente Francisco Azcué. Luego, trazó un panorama desalentador: “Se pronostica que para el lunes 12 de octubre el río llegaría a 13 metros, frente al puerto local. Ahí ya tendríamos 500 personas evacuadas”.

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El río Uruguay superó este jueves el nivel de alerta al llegar a los 11,14 mt. El nivel de evacuación en Concordia es de 12,5 mt. Con la situación actual, gran parte de la costanera de la localidad quedó bajo agua.

La represa de Salto Grande, ubicada al norte de la ciudad, no puede contener el caudal que trae el río desde el sur de Brasil. Según el reporte que emitió, el embalse que forma la presa recibió 14 mil metros cúbicos por segundo durante las últimas 24 horas. Los vertederos del complejo permanecen abiertos y desagotan 17 mil metros cúbicos por segundo. Por su característica de represa de llanura, Salto Grande no puede regular la crecida.

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Una de las consecuencias de El Niño en Concordia: la potencia de las ráfagas de viento derribó algunos árboles (Gentileza Diario Río Uruguay)

El clima tampoco favorece al optimismo. La zona fue afectada por una fuerte tormenta en las últimas horas. Tres personas tuvieron que recibir atención en el Hospital Masvernat debido a lesiones provocadas por la voladura de techos. Dos mayores fueron dados de alta casi de inmediato pero un menor de 12 años permanece en observación. Presenta un traumatismo cerrado de abdomen que está siendo evaluado por los médicos.

“Desde hace meses venimos trabajando para anticiparnos a las consecuencias del fenómeno de El Niño. Declaramos la emergencia hídrica en toda la provincia y reforzamos las defensas contra inundaciones. También aceleramos las obras pendientes y avanzamos con la limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües para mejorar el escurrimiento del agua”, señaló el gobernador Rogelio Frigerio.

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Luego, agregó: “En Concordia estamos trabajando sobre el arroyo Manzores. Lo mismo hacemos en distintos puntos de la provincia. En cada lugar impulsamos obras de prevención. Una de ellas fue la readecuación del arroyo Cabayú Cuatiá (afluente del río Paraná) en La Paz. También actuamos en las defensas de Villa Paranacito e hicimos intervenciones en Rosario del Tala”.

Cómo está la situación en el resto del litoral

Aguas arriba el escenario también se complejiza. En Paso de los Libres (Corrientes) 25 personas sufrieron el anegamiento de sus hogares. Fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5 donde funciona un centro de evacuados. El río se ubica en esta localidad en un nivel de 8,81 mt por encima del guarismo de evacuación de 8,50 mt.

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Se esperan 500 evacuaciones por las crecidas del Río Uruguay (Gentileza Diario Río Uruguay)

Otra ciudad correntina, Monte Caseros, quedó a oscuras por el fuerte temporal que se registró en las últimas horas. Si bien la altura del río permanece fuera de los guarismos de evacuación y de alerta, Prefectura tomó medidas que restringen el acceso al Uruguay. Durante el miércoles, decidió suspender el servicio de lanchas que une la ciudad con Bella Unión (Uruguay). Y también cerró el paso fronterizo.

En Alvear, en tanto, el río superó el nivel de alerta. Por esta razón, se cerró el puerto local lo que afectó el paso de frontera con Itaquí (Brasil).

En Misiones, en tanto, no se han registrado problemas. Las autoridades siguen de cerca la evolución del río. Los datos de fuertes lluvias en el sur de Brasil anticipan que podría producirse un pico de creciente en los próximos días.

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Por qué ocurre esto

La situación es producto de El Niño. El fenómeno climático se genera por el calentamiento del Pacífico ecuatorial. Provoca lluvias extremas en Sudamérica y sequías en otros lugares del mundo.

Según estudios de la ONU, El Niño se intensificará y alcanzará su punto álgido en diciembre. Las proyecciones indican que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde 1950, advirtió este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El fenómeno suele producirse cada dos a siete años. Tiene una duración de nueve a meses. Las condiciones climáticas alternan entre El Niño y su fenómeno opuesto, La Niña, con períodos neutros intermedios.

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