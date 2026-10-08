El Niño y las lluvias de octubre: qué zonas de Argentina podrían superar los valores habituales

El modelo europeo anticipa lluvias por encima de los valores habituales en el noreste y el oeste de Argentina durante octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La influencia de El Niño aparece como uno de los factores que pueden influir sobre el patrón de precipitaciones previsto para octubre: se esperan lluvias por encima de los valores habituales en zonas productivas del norte y el oeste argentino. La última proyección mensual del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipa un patrón más húmedo para amplias áreas de Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

La tendencia no define qué ocurrirá cada día ni anticipa acumulados precisos por ciudad, pero permite observar qué regiones tienen mayores probabilidades de recibir caída de agua por encima o por debajo de sus niveles habituales durante el mes.

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Según el meteorólogo Leonardo De Benedictis, de Meteored, el nuevo escenario “afianza el patrón húmedo para gran parte del país”. La proyección ubica los mayores desvíos positivos de precipitación sobre el noreste y áreas del oeste argentino, mientras que el sur patagónico y sectores cercanos a la cordillera presentan una señal diferente.

La proyección mensual del ECMWF muestra una señal húmeda que también abarca a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde llovería más en Argentina durante octubre

El pronóstico mensual del ECMWF indica que el noreste argentino aparece entre las zonas con mayores chances de recibir lluvias superiores al promedio histórico de octubre. El oeste del país también muestra una tendencia favorable a precipitaciones más frecuentes o abundantes respecto de los valores climáticos habituales.

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Se trata de una anomalía positiva de precipitaciones. En términos simples, el modelo estima que la cantidad total de lluvia del mes puede ubicarse por encima de la media calculada para esa época del año en cada región. No implica que lloverá todos los días ni que habrá tormentas constantes, sino que el balance mensual tendría mayor humedad que la habitual.

La señal no queda limitada a las fronteras argentinas. Los mapas del modelo muestran una continuidad hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, con una configuración de lluvias que abarca buena parte de la región. Esa extensión geográfica permite identificar un comportamiento atmosférico regional y no un fenómeno aislado sobre el territorio argentino.

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El noreste argentino concentra las mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores al promedio histórico de octubre EFE/ Pedro Puente Hoyos

El noreste y el oeste concentran la mayor probabilidad de lluvias

El informe no establece una causa única para este comportamiento, aunque ubica a octubre como un período de transición estacional. Durante este mes, los sistemas que dominaron el invierno pierden influencia y comienzan a ganar terreno patrones propios de los meses cálidos.

Esa transición modifica la circulación de humedad y la distribución de las precipitaciones. Por eso, el norte, el centro y el sur del país pueden exhibir respuestas distintas dentro de un mismo mes.

De Benedictis explicó que las proyecciones mensuales permiten identificar “el sesgo o desviación del período”, a partir de la comparación entre las condiciones esperadas y los valores climatológicos. En otras palabras, muestran una tendencia general para octubre, sin describir qué ocurrirá jornada por jornada.

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Qué zonas de la Patagonia podrían recibir lluvias por encima de lo normal

El modelo también proyecta anomalías positivas de lluvia en parte del centro y el norte de la Patagonia. La señal, de todos modos, aparece menos uniforme que en el noreste y el oeste de Argentina.

El pronóstico mensual no anticipa tormentas diarias, sino una tendencia de mayor humedad en el balance de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto supone que podrían existir diferencias relevantes entre provincias, localidades e incluso semanas. Un sector de la región puede registrar lluvias superiores a la media, mientras que otro puede mantenerse cerca de los valores normales.

Para las actividades que dependen del clima, como la producción agropecuaria, esta información sirve como un indicador de contexto. Sin embargo, no alcanza para definir tareas puntuales, ya que esas decisiones requieren pronósticos de menor plazo y datos observados en cada zona.

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En qué áreas se prevén lluvias inferiores al promedio

Hacia el sur de la Patagonia, la señal de lluvias superiores a los promedios pierde fuerza. En sectores próximos a la cordillera, el escenario previsto por el ECMWF apunta incluso a precipitaciones mensuales inferiores a las habituales.

Una anomalía negativa de precipitación no significa ausencia total de lluvias. Indica que, al finalizar el mes, el acumulado estimado podría resultar menor al promedio histórico de octubre para esa región.

El dato tampoco permite anticipar la intensidad de cada fenómeno. Puede haber un mes con una anomalía negativa y, aun así, registrarse alguna tormenta fuerte o una jornada con precipitaciones abundantes. El balance depende de cuánto llueva durante todo el período.

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Qué significa que el ECMWF anticipe anomalías positivas de precipitación

Los sectores cercanos a la cordillera patagónica podrían registrar acumulados mensuales inferiores al promedio de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las anomalías climáticas son diferencias entre un valor previsto y el promedio histórico de una zona. Si el modelo estima una anomalía positiva de lluvia, proyecta acumulados mensuales superiores a la media. Si anticipa una anomalía negativa, espera registros inferiores a los habituales.

Este tipo de producto meteorológico no reemplaza a los pronósticos diarios. La previsión mensual no informa con exactitud cuándo llegará una tormenta, cuánto lloverá en una ciudad determinada ni qué zonas podrían atravesar fenómenos intensos.

El mapa no constituye un pronóstico de acumulados por localidad ni de las condiciones de cada jornada. Su aporte consiste en mostrar una orientación de escala amplia, útil para reconocer tendencias y planificar con anticipación.

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Qué temperaturas prevé el modelo europeo para el centro y oeste de Argentina

La actualización de octubre incorpora una tendencia de temperaturas medias inferiores a los valores normales en buena parte del centro y oeste de Argentina. Los desvíos estimados se ubican entre -0,5°C y -2°C, con una señal más marcada en sectores cordilleranos y del centro-oeste.

Una anomalía térmica negativa significa que el promedio de temperatura del mes podría quedar por debajo de la referencia histórica. Puede haber jornadas templadas o cálidas, siempre que otros períodos con marcas más bajas compensen esos registros en el cálculo mensual.

El noreste y parte del este argentino exhiben una señal menos definida, cercana a parámetros normales o con desvíos levemente negativos. Por esa razón, el escenario no permite definir a octubre como un mes frío de manera uniforme en todo el territorio nacional.

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Una anomalía negativa de temperatura media no confirma heladas ni permite estimar temperaturas mínimas específicas. El valor corresponde a un promedio mensual, que puede incluir jornadas con temperaturas altas, bajas o cercanas a la normalidad. Los eventos puntuales deberán evaluarse con pronósticos diarios y alertas meteorológicas.