Campana: un choque múltiple entre un micro, una camioneta y un camión generó serias demoras en la Ruta 9

Un choque múltiple en la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires, ocurido durante la madrugada de hoy, dejó a un camionero con politraumatismos leves y obligó a restringir la circulación luego de que un camión embistiera a un colectivo detenido por una falla mecánica y a una camioneta de asistencia.
El accidente ocurrió en el kilómetro 77, donde también se registró una pérdida considerable de combustible junto a los vehículos dañados. En la autovía no había material absorbente sobre la sustancia derramada mientras continuaban las tareas en el lugar.
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El colectivo había detenido por completo su marcha tras sufrir un desperfecto mecánico, sin poder llegar a una banquina con condiciones más seguras. Una camioneta de la misma empresa llegó para asistirlo y un auxiliar trabajaba detrás de la unidad cuando se produjo el impacto.
El hecho, que ocurrió cerca de las 3.30, se agravó cuando un camión chocó contra la camioneta de asistencia y el ómnibus, cuya parte trasera también resultó alcanzada.
Como consecuencia de la violencia del impacto, la camioneta de asistencia quedó compactada entre el guardarraíl y el vehículo de carga. La cabina del camión sufrió graves daños tras la colisión.
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El conductor del camión se descompensó después del choque y fue trasladado al hospital de Campana. Los pasajeros que viajaban en el colectivo no tuvieron lesiones. Otra unidad de la empresa llegó pocos minutos después para trasladarlos y permitir que continuaran el viaje sin permanecer en la zona del siniestro.
Dos carriles habilitados y demoras
El colectivo quedó parcialmente sobre la banquina y sobre el carril lento, en un sector que era estrecho para las dimensiones de la unidad. La circulación quedó reducida a los carriles central y rápido.
La presencia de los vehículos dañados llevó a los automovilistas a disminuir la velocidad para observar la escena, lo que extendió las demoras. Personal de seguridad vial de Caminos del Plata colocó señalización y mantuvo afectada también la banquina durante el operativo.
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Las grúas avanzaban con la remoción de la camioneta y las demás unidades involucradas. El tránsito ya era intenso durante la mañana y podía complicarse por la cercanía de un fin de semana largo.
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